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Новини Окуповані території
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Росія намагається внести до списку ЮНЕСКО об'єкти в окупованому Криму, - заступниця міністра культури Фоменко

Росія намагається внести до списку ЮНЕСКО об'єкти в окупованому Криму, - заступниця міністра культури Фоменко

Російська Федерація активно працює над тим, щоб внести до списку світової спадщини ЮНЕСКО культурні об'єкти, що розташовані в окупованому Криму і належать Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця міністра культури і інформаційної політики України Світлана Фоменко.

"Російська Федерація, використовуючи наявність цих об'єктів намагається легалізувати їх внесення до переліку ЮНЕСКО від імені РФ. Якщо брати останні приклади, то це нонсенсна ситуація у співпраці з представниками італійського товариства "Італія-ностра" - це розробка наукової тематики, яка має стати основою в подальшому номінаційного досьє для внесення до списку ЮНЕСКО на базі, якщо брати український еквівалент "Торговельні осередки та укріплення на шляхах генуезької комерції від Середземного до Чорного моря" і комплекс об'єктів VI-VIII ст. Судацької фортеці, а якщо брати російський аналог, то це "Генуезкие крепости Крима и черноморско-азовского бассейна", тобто вони вже навіть у самій назві відзеркалюють український об'єкт і наполегливо працюють над тим, щоб ця номінація вже як транскордонна була внесена до переліку ЮНЕСКО", - сказала Фоменко.

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Фоменко надала, що у Криму Україна внесла у список ЮНЕСКО один об'єкт — Херсонес Таврійський та працювала над створенням інших номінаційних досьє для низки важливих об'єктів. "Треба звернути увагу, що на території Криму будо дуже багато номінацій, підготовлених до попередніх списків ЮНЕСКО, але з різних причин так і нереалізованих. Це Бахчисарай, обсерваторії, Генуезькі фортеці. Тобто, дуже багато об'єктів, які потенційно могли б входити до цього списку", - нагадала заступниця міністра.

На жаль, зазначила Фоменко, до окупації Криму Росією усі пам'ятки національного значення, які є на півострові, не були внесені до реєстру нерухомих пам'яток України. Вони обліковувалися ще за законодавством, яке діяло до набрання чинності закону про охорону культурної спадщини. Така ж ситуація з пам'ятками місцевого значення.

Автор: 

Крим (14153) росія (65191) ЮНЕСКО (164) Фоменко Світлана (8)


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Топ коментарі
+2
Расположение объектов будет РФ, Крым, а юрисдикция на этими объектами будет прописана Расейская!
Вы действительно не понимаете и у вас все в стиле "Хуже не будет" и "какая разница лишь бы..."
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14.09.2020 13:06
+1
Россия пытается внести в список ЮНЕСКО объекты в оккупированном Крыму, - замминистра культуры Фоменко - Цензор.НЕТ 519Эти 4 Негодяя правят бандой Убийц....20 лет начиная с подлодки Курск и домов в Макцве...
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14.09.2020 12:55
+1
Никакой юрисдикции РАБссии нет в природе..потому и Санкции за оккупацию...потому РАБссия в Крыму НИКТО...
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14.09.2020 13:10
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А в чем проблема? Пусть вносит. Ведь вносят объекты, а не страну. Тгда оккупант будет иметь стимул сохранять тот же ханский дворец в Бахчисарае.
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14.09.2020 12:54 Відповісти
Расположение объектов будет РФ, Крым, а юрисдикция на этими объектами будет прописана Расейская!
Вы действительно не понимаете и у вас все в стиле "Хуже не будет" и "какая разница лишь бы..."
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14.09.2020 13:06 Відповісти
Никакой юрисдикции РАБссии нет в природе..потому и Санкции за оккупацию...потому РАБссия в Крыму НИКТО...
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14.09.2020 13:10 Відповісти
Я никогда не говорил и не скажу "какая разница". Но думаю о том, что включение в список Юнеско накладывает на страну обязательства по сохранению объекта.
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14.09.2020 13:22 Відповісти
Не совсем. Зато будет юридическая закреплення связка объект-Крым-Расея.
Вас история ничему не учит. Расея так всегда действует, они так всю и историю фальсифицировали (мелкими шажочками): то при переводе рукописей Украину с маленькой буквы напишут, то где то слово пропустят, а где то и вставят, то вместо королевство Руси напишут "Галицко волынское княжество", то вместо Руси напишут "Киевская Русь", то картографов подкупят чтобы писали вместо Московии "Russia" ("Русь" греческ.) ......Вот так границы и размываются...и смотришь вроде "Русь" уже не там и ее "переезд" выглядит не таким уж и бредом, а Украина не страна, а какая то территория с дикими племенами, которые после "ухода" "русичей" не смогли построить собственной государственности, пока "русичи" (в виде русских) не "вернулись" не восстановили свой суверенитет над этой территорией.
А все благодаря таким как вы, которые считают такие деяния несущественными! Вот так по чуть чуть и Клоун нас сдаст
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14.09.2020 13:41 Відповісти
Что за манера - переходить на личности! Я ведь никого не оскорблял и ярлыки не вешал. Вы же меня не знаете, и понятия не имеете о моих политических взглядах и пр., но запускаете фразы типа "благодаря таким как вы". А ведь по сути не сказано ничего. Ну и ладно.
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14.09.2020 13:45 Відповісти
А я и не оскорблял! Фраза "благодаря таким как вы" более чем основательна - вы сами дали понять, что считаете регистрацию объектов БНЕСКО за Расеей пустяком ("А в чем проблема? Пусть вносит. Ведь вносят объекты, а не страну...."). Я же расписал, что пустяков в таких делах не бывает!!!
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14.09.2020 14:19 Відповісти
Я ничего не называл пустяком, а лишь спросил, в чем может быть проблема, так как не специалист в этом. Причины меня оскорблять не было.
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14.09.2020 16:08 Відповісти
Россия пытается внести в список ЮНЕСКО объекты в оккупированном Крыму, - замминистра культуры Фоменко - Цензор.НЕТ 519Эти 4 Негодяя правят бандой Убийц....20 лет начиная с подлодки Курск и домов в Макцве...
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14.09.2020 12:55 Відповісти
В Крым заехало 500 000 крыс Путлера после оккупации ,выехало 100 000 крымских татар...,Вопрос...Зачем быдлу КГБшной Хунты Крым? ответ....насрать Украине...и сделать из Крыма военный полигон...
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14.09.2020 13:04 Відповісти
Я нигде не читал чтобы немецкие оккупанты что то вносили в список на оккупированной территории.
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14.09.2020 13:07 Відповісти
Тогда было Юнеско?
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14.09.2020 13:23 Відповісти
Был ТРЕТИЙ РЕЙХ,ОН И ФСЕ МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ....НАГЛО СЕБЕ ПРИСВАИВАЛ, МОСКОВИЯ ТАКЖЕ ВСЁ ДЕЛАЕТ ,ТАК КАК ЗА ЗОЛОТО ПАРТИИ ВСЁ ПОДКУПИЛО В ЕВРОПЕ И В ДР.
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14.09.2020 14:49 Відповісти
РАБссия подает в Гаагский трибунал Иск...типа Украина не дайет воду для РАБссии в Крыму... Маразматики типа Поклонская...сделайте водопровод Байкал-Крым,а не стройте водогон Байкал-Шанхай. китайцам водичку...бараны блин...
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14.09.2020 13:15 Відповісти
Байкал-Крым - это круто. Следующий шаг - сквозной канал через центр Земли куда-то в южную часть Тихого океана.
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14.09.2020 13:27 Відповісти
За русских всё понятно. А Украина неспромоглась внести ни Бахчисарай, ни Судак? Яйца мешали?
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14.09.2020 13:23 Відповісти
ЮНЕСКО эгого делать нельзя, потому что это будет шагом к признанию легитивности окупации Крыма.
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14.09.2020 14:39 Відповісти
 
 