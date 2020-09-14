Росія намагається внести до списку ЮНЕСКО об'єкти в окупованому Криму, - заступниця міністра культури Фоменко
Російська Федерація активно працює над тим, щоб внести до списку світової спадщини ЮНЕСКО культурні об'єкти, що розташовані в окупованому Криму і належать Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця міністра культури і інформаційної політики України Світлана Фоменко.
"Російська Федерація, використовуючи наявність цих об'єктів намагається легалізувати їх внесення до переліку ЮНЕСКО від імені РФ. Якщо брати останні приклади, то це нонсенсна ситуація у співпраці з представниками італійського товариства "Італія-ностра" - це розробка наукової тематики, яка має стати основою в подальшому номінаційного досьє для внесення до списку ЮНЕСКО на базі, якщо брати український еквівалент "Торговельні осередки та укріплення на шляхах генуезької комерції від Середземного до Чорного моря" і комплекс об'єктів VI-VIII ст. Судацької фортеці, а якщо брати російський аналог, то це "Генуезкие крепости Крима и черноморско-азовского бассейна", тобто вони вже навіть у самій назві відзеркалюють український об'єкт і наполегливо працюють над тим, щоб ця номінація вже як транскордонна була внесена до переліку ЮНЕСКО", - сказала Фоменко.
Фоменко надала, що у Криму Україна внесла у список ЮНЕСКО один об'єкт — Херсонес Таврійський та працювала над створенням інших номінаційних досьє для низки важливих об'єктів. "Треба звернути увагу, що на території Криму будо дуже багато номінацій, підготовлених до попередніх списків ЮНЕСКО, але з різних причин так і нереалізованих. Це Бахчисарай, обсерваторії, Генуезькі фортеці. Тобто, дуже багато об'єктів, які потенційно могли б входити до цього списку", - нагадала заступниця міністра.
На жаль, зазначила Фоменко, до окупації Криму Росією усі пам'ятки національного значення, які є на півострові, не були внесені до реєстру нерухомих пам'яток України. Вони обліковувалися ще за законодавством, яке діяло до набрання чинності закону про охорону культурної спадщини. Така ж ситуація з пам'ятками місцевого значення.
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Вы действительно не понимаете и у вас все в стиле "Хуже не будет" и "какая разница лишь бы..."
Вас история ничему не учит. Расея так всегда действует, они так всю и историю фальсифицировали (мелкими шажочками): то при переводе рукописей Украину с маленькой буквы напишут, то где то слово пропустят, а где то и вставят, то вместо королевство Руси напишут "Галицко волынское княжество", то вместо Руси напишут "Киевская Русь", то картографов подкупят чтобы писали вместо Московии "Russia" ("Русь" греческ.) ......Вот так границы и размываются...и смотришь вроде "Русь" уже не там и ее "переезд" выглядит не таким уж и бредом, а Украина не страна, а какая то территория с дикими племенами, которые после "ухода" "русичей" не смогли построить собственной государственности, пока "русичи" (в виде русских) не "вернулись" не восстановили свой суверенитет над этой территорией.
А все благодаря таким как вы, которые считают такие деяния несущественными! Вот так по чуть чуть и Клоун нас сдаст