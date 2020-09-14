Росія намагається внести до списку ЮНЕСКО об'єкти в окупованому Криму, - заступниця міністра культури Фоменко

Російська Федерація активно працює над тим, щоб внести до списку світової спадщини ЮНЕСКО культурні об'єкти, що розташовані в окупованому Криму і належать Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця міністра культури і інформаційної політики України Світлана Фоменко.

"Російська Федерація, використовуючи наявність цих об'єктів намагається легалізувати їх внесення до переліку ЮНЕСКО від імені РФ. Якщо брати останні приклади, то це нонсенсна ситуація у співпраці з представниками італійського товариства "Італія-ностра" - це розробка наукової тематики, яка має стати основою в подальшому номінаційного досьє для внесення до списку ЮНЕСКО на базі, якщо брати український еквівалент "Торговельні осередки та укріплення на шляхах генуезької комерції від Середземного до Чорного моря" і комплекс об'єктів VI-VIII ст. Судацької фортеці, а якщо брати російський аналог, то це "Генуезкие крепости Крима и черноморско-азовского бассейна", тобто вони вже навіть у самій назві відзеркалюють український об'єкт і наполегливо працюють над тим, щоб ця номінація вже як транскордонна була внесена до переліку ЮНЕСКО", - сказала Фоменко.

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Фоменко надала, що у Криму Україна внесла у список ЮНЕСКО один об'єкт — Херсонес Таврійський та працювала над створенням інших номінаційних досьє для низки важливих об'єктів. "Треба звернути увагу, що на території Криму будо дуже багато номінацій, підготовлених до попередніх списків ЮНЕСКО, але з різних причин так і нереалізованих. Це Бахчисарай, обсерваторії, Генуезькі фортеці. Тобто, дуже багато об'єктів, які потенційно могли б входити до цього списку", - нагадала заступниця міністра.

На жаль, зазначила Фоменко, до окупації Криму Росією усі пам'ятки національного значення, які є на півострові, не були внесені до реєстру нерухомих пам'яток України. Вони обліковувалися ще за законодавством, яке діяло до набрання чинності закону про охорону культурної спадщини. Така ж ситуація з пам'ятками місцевого значення.