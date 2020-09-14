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Новини Агресія Росії проти України
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Вранці найманці РФ здійснили один обстріл із гранатометів поблизу Яковлівки, бойових втрат немає, - Міноборони

Вранці найманці РФ здійснили один обстріл із гранатометів поблизу Яковлівки, бойових втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 зафіксовано 1 обстріл на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Так, близько 8 години ранку збройні формування РФ здійснили 2 постріли з ручних протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Яковлівка.

"З огляду на провокативний характер обстрілу, українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших військових немає", - йдеться в повідомленні.

"Підрозділи, залучені до проведення операції, пильно спостерігають за противником та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресслужбі Міноборони.

Також читайте: Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС

Автор: 

Міноборони (7371) обстріл (28486) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Вранці найманці РФ здійснили один обстріл із гранатометів поблизу Яковлівки, бойових втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4527
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14.09.2020 13:12
+5
Та сторона нагадує що янелох таки лох.
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14.09.2020 12:59
+5
У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают
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14.09.2020 13:42
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Та сторона нагадує що янелох таки лох.
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14.09.2020 12:59 Відповісти
А наши как ответили?
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14.09.2020 12:59 Відповісти
"Да щоб тобі галушків не їлося!" - інакше язЕлох образиться...
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14.09.2020 13:57 Відповісти
как оно там гундосит? "Полное и всеобъемлющее перемирие".
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14.09.2020 13:00 Відповісти
Вранці найманці РФ здійснили один обстріл із гранатометів поблизу Яковлівки, бойових втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4527
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14.09.2020 13:12 Відповісти
"бойових втрат немає".... а які є? - знову травмування на невідомому вибуховому пристрої? Зеленим ніякої віри. Брехуни, як і сама цвіль.
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14.09.2020 13:28 Відповісти
У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают
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14.09.2020 13:42 Відповісти
Ну не знаю. Общался со своим одноклассником из США, так там вроде демократы сильно облажались в чем то, если вкратце.
Он вовсе не сторонник Трампа, но считает, что Трамп имеет хорошие шансы на переизбрание. Вот есть и такая информация.
А я лично против Трампа, т.к. считаю его агентом Кремля. Так что все туманно.
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14.09.2020 19:55 Відповісти
В мире черезчур много клоунов стало. Он этого не вынесет.
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14.09.2020 19:57 Відповісти
Где же хваленная тишина, свою часть договора с путлером блазень выполняпт, фсбэшрик ермак продолжает "работать", а тишины так и нету, значит блазень еще должен взять в штат своих.
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14.09.2020 14:28 Відповісти
 
 