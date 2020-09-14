Вранці найманці РФ здійснили один обстріл із гранатометів поблизу Яковлівки, бойових втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 зафіксовано 1 обстріл на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Так, близько 8 години ранку збройні формування РФ здійснили 2 постріли з ручних протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Яковлівка.

"З огляду на провокативний характер обстрілу, українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших військових немає", - йдеться в повідомленні.

"Підрозділи, залучені до проведення операції, пильно спостерігають за противником та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресслужбі Міноборони.

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