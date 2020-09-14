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Рекомендував ДБР допитати учасників "відомої наради", що відбулася в ОП 22 або 23 липня, - Богдан

Рекомендував ДБР допитати учасників

Екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан повідомив, що рекомендував слідству Державного бюро розслідувань допитати учасників "відомої наради", яка відбулася в Офісі президента України 22 або 23 липня цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Богдан заявив після завершення допиту в ДБР.

"Рекомендував слідству звернутися, викликати на допит також учасників відомої наради, яка відбулася в Офісі президента 22 або 23 липня. Більше користі слідству буде, якщо все-таки допитають учасників цієї наради", - сказав ексглава ОП.

Богдан зазначив, що його допитували в рамках кримінальної справи, зареєстрованої 19 серпня, яка стосується "вагнерівців".

Також читайте: Богдан: Справа, за якою мене викликають, була відкрита до інтерв'ю у Гордона

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило, що викликало Богдана на допит як свідка. У ДБР зазначили, що 9 вересня Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з РФ, обміну полоненими і ряду інших домовленостей, не передбачених законами і нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

На допиті в ДБР Богдан повідомив, що не має підтверджень можливих контактів українських чиновників з органами влади РФ.

Автор: 

ДБР (3494) Богдан Андрій (425) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+12
Враг моего врага, мой друг !
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14.09.2020 14:20
+11
Правильно, Андрюха, рекомендовал. А то, если бы по-честному, т.е. "детектор лжи" или "сыворотка правды", то и сам бы под такую же раздачу мог попасть. А там столько всего "интересного" вскрылось бы ... Вагнергейт детским садом показался бы.
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14.09.2020 13:33
+7
Для пользы дела ! Всковырнуть зельцмана- иуду , все методы хороши !
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14.09.2020 14:23
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Бурба тоже рекомендовал....
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14.09.2020 13:00 Відповісти
Враг моего врага, мой друг !
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14.09.2020 14:20 Відповісти
Бодя Шепелявий продовжує мочити зелень.
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14.09.2020 13:01 Відповісти
а что вас Удивляет всегда так было есть и будет мы тебя возвели и мы тебя поделим на ноль Французская революция пожиравшая ее основателей...и революция в России когда младые чекисты расстреливали участников революции... а потом младых расстреливали пионеры и так по принципу преемственности... должности палачей...
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14.09.2020 13:08 Відповісти
Янелох оманський вигнав його під сраку коліном і спалив йому машину, ось він і мститься.
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14.09.2020 13:15 Відповісти
Так а по суті - довгу і неймовірно важку операцію зірвано.
Винних, зрадників, потрібно знайти.
А очищатись нам від агентів Кремля ще довго, особливо з таким цирком при владі!
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14.09.2020 18:56 Відповісти
Яке відношення має Зеленський до трьох українських революцій? Висміювання перед кацапами не є участь в революції.
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14.09.2020 20:27 Відповісти
крысы
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14.09.2020 13:06 Відповісти
гордона пора допросить, он знает агентов россии, в окружении президента
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15.09.2020 00:37 Відповісти
ага. пирамидку ему в жопу
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15.09.2020 07:34 Відповісти
а таки без него скучно )))) от козлина! стебается как скаженый ))))
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14.09.2020 13:08 Відповісти
Рекомендовал ГБР допросить участников "известного совещания", состоявшегося в ОП 22 или 23 июля, - Богдан - Цензор.НЕТ 8213

Дєнєх нєт, но ви дєржітєсь.
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14.09.2020 13:19 Відповісти
скотиняка та ещё !!!
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14.09.2020 13:21 Відповісти
Для пользы дела ! Всковырнуть зельцмана- иуду , все методы хороши !
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14.09.2020 14:23 Відповісти
тем более, что знает он не мало (а подозревает еще больше)
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14.09.2020 14:34 Відповісти
"всковырнуть"
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14.09.2020 15:31 Відповісти
Правильно, Андрюха, рекомендовал. А то, если бы по-честному, т.е. "детектор лжи" или "сыворотка правды", то и сам бы под такую же раздачу мог попасть. А там столько всего "интересного" вскрылось бы ... Вагнергейт детским садом показался бы.
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14.09.2020 13:33 Відповісти
Кому як, кому дитсадок, а зєльоному підору сотоваріщі - ВИШАК.
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14.09.2020 15:01 Відповісти
А он так и говорил: это мои предположения... Он говорил гордону "это ты сказал - я такого не говорил" ... Богдан "Был звонок".." Гордон "В москву?" Богдан: "я этого не говорил" Гордон "А кто звонил?" Богдан " Это тебе прокурор расскажет в ходе суда" ... То есть , если это опять было спецзадание гордону от СБУ - то он его провалил. (Отдельная тема: идти к гордону на вью , зная, что он - спецагент СБУ Надо помнить, что Богдан адвокат... Потому что сам Богдан на интервью гордону это всё время помнил... там нет на него зашкваров...он проходил все эпизоды чисто ! Предполагаю... слышал в кулуарах... я так не говорил... это ты сказал - не я... Профи ! К примеру , гордон на шустере говорил, что у него предположения по поводу Колесниковой..так что - ему на допрос ?
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14.09.2020 13:51 Відповісти
После того, как были опубликованы документы из СВР на раша тв? На допрос? Кто будет допрашивать? Те кто слил эти документы?
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14.09.2020 17:53 Відповісти
походу кто-то скоро будет отравлен новичком, но спишут на короновирус
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14.09.2020 14:18 Відповісти
Ох и жалко будет Янелоха
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14.09.2020 15:15 Відповісти
так 22 чи 23?
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14.09.2020 15:46 Відповісти
Что это за всратый гопник и какое право он имеет че-то кому-то публично "рекомендовать"?
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14.09.2020 17:06 Відповісти
Как вЭликий правник Богдан знает , что скрывать такие "вещи" - это преступление ....
Агов ГБР- СБУ !!!!!
Прямая речь Богдана 9 у гОрдона) :
- Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. Я знаю, кто звонил, и знаю, куда звонил и кому... [Человек из] самого ближайшего [окружения президента].
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14.09.2020 19:26 Відповісти
ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕСТАТЬ РАБОТАТЬ ИЛИ ПЕРЕСТАТЬ ДАВАТЬ СЕБЯ ГРАБИТЬ !)
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15.09.2020 02:09 Відповісти
 
 