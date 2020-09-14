Рекомендував ДБР допитати учасників "відомої наради", що відбулася в ОП 22 або 23 липня, - Богдан
Екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан повідомив, що рекомендував слідству Державного бюро розслідувань допитати учасників "відомої наради", яка відбулася в Офісі президента України 22 або 23 липня цього року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Богдан заявив після завершення допиту в ДБР.
"Рекомендував слідству звернутися, викликати на допит також учасників відомої наради, яка відбулася в Офісі президента 22 або 23 липня. Більше користі слідству буде, якщо все-таки допитають учасників цієї наради", - сказав ексглава ОП.
Богдан зазначив, що його допитували в рамках кримінальної справи, зареєстрованої 19 серпня, яка стосується "вагнерівців".
Нагадаємо, раніше ДБР повідомило, що викликало Богдана на допит як свідка. У ДБР зазначили, що 9 вересня Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з РФ, обміну полоненими і ряду інших домовленостей, не передбачених законами і нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних сил України.
На допиті в ДБР Богдан повідомив, що не має підтверджень можливих контактів українських чиновників з органами влади РФ.
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Винних, зрадників, потрібно знайти.
А очищатись нам від агентів Кремля ще довго, особливо з таким цирком при владі!
Дєнєх нєт, но ви дєржітєсь.
Агов ГБР- СБУ !!!!!
Прямая речь Богдана 9 у гОрдона) :
- Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. Я знаю, кто звонил, и знаю, куда звонил и кому... [Человек из] самого ближайшего [окружения президента].