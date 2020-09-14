"Укрзалізниця" за Кравцова купила без тендеру два лімузини Audi А8 Long по 4,5 млн. Матеріали передані в НАБУ, - Лещенко. ФОТО

"Укрзалізниця" за керівника Євгена Кравцова замість ремонту дизель-поїзда придбала два лімузини Audi А8 Long вартістю 4,5 млн грн кожен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

"Купівлю оформили без тендеру, а купили через страхову фірму, засновником якої значиться філія "Одеська залізниця". Після цього машини перекинули на баланс Одеської дороги, але боялися експлуатувати через резонанс. В результаті, машини стояли в гаражі, припадали пилом, на одній з них зіпсувався акумулятор. Ходять чутки, що машини призначалася для обслуговування однієї з перших осіб України часів минулої влади", - написав Лещенко.

Він повідомив, що аудиторську перевірку цієї афери наглядова рада призначила на його вимогу. Були виявлені численні порушення, але результати перевірки пів року не передавали в правоохоронні органи.

"На початку липня наглядова рада зажадала це зробити, але через місяць виявилося, що нічого не сталося. Тільки після чергового мого листа в кінці серпня матеріали були передані в НАБУ", - додав Лещенко.

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