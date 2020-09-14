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"Укрзалізниця" за Кравцова купила без тендеру два лімузини Audi А8 Long по 4,5 млн. Матеріали передані в НАБУ, - Лещенко. ФОТО

"Укрзалізниця" за керівника Євгена Кравцова замість ремонту дизель-поїзда придбала два лімузини Audi А8 Long вартістю 4,5 млн грн кожен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

"Купівлю оформили без тендеру, а купили через страхову фірму, засновником якої значиться філія "Одеська залізниця". Після цього машини перекинули на баланс Одеської дороги, але боялися експлуатувати через резонанс. В результаті, машини стояли в гаражі, припадали пилом, на одній з них зіпсувався акумулятор. Ходять чутки, що машини призначалася для обслуговування однієї з перших осіб України часів минулої влади", - написав Лещенко.

Укрзалізниця за Кравцова купила без тендеру два лімузини Audi А8 Long по 4,5 млн. Матеріали передані в НАБУ, - Лещенко 01

Він повідомив, що аудиторську перевірку цієї афери наглядова рада призначила на його вимогу. Були виявлені численні порушення, але результати перевірки пів року не передавали в правоохоронні органи.

"На початку липня наглядова рада зажадала це зробити, але через місяць виявилося, що нічого не сталося. Тільки після чергового мого листа в кінці серпня матеріали були передані в НАБУ", - додав Лещенко.

Також читайте: Наглядова рада "Укрзалізниці" зірвала кредит ЄБРР на закупівлю вагонів і завдала збитки державі на 85 млн грн, - Рязанцев

Укрзалізниця за Кравцова купила без тендеру два лімузини Audi А8 Long по 4,5 млн. Матеріали передані в НАБУ, - Лещенко 02

Автор: 

НАБУ (5068) Лещенко Сергій (505) Укрзалізниця (6847) Кравцов Євген (380)


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Топ коментарі
+9
Это Лещара от себя отводит. На этого подлеца государство в год тратит ровно такой же лимузин. Годовая ставка, без премий у подонка 3.2 млн.грн. Это шоб оно в фисьбуке пописывло.
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14.09.2020 13:23
+6
Ну надо же! Предыдущая святая власть и такое!)))
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14.09.2020 13:02
+4
"Лови злодія" - крикнув Лещенко і миттю скинув з голови палаючу шапку.
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14.09.2020 13:32
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Ну надо же! Предыдущая святая власть и такое!)))
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14.09.2020 13:02 Відповісти
неужто сам Порошенко!?
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14.09.2020 14:09 Відповісти
Ага! Це Порошенко захотів машинку поміняти, бо витратився на ПВО біля Києва! 😊 Ти все ще думаєш, що попередня влада такі самі крохобори, як ткюеперішня, яка батькам пожиттєву оплату за державні кошти робить. 😁
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14.09.2020 14:20 Відповісти
в огороді бузина, а в Києві дядько
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14.09.2020 18:17 Відповісти
Вітаю! 😊
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14.09.2020 21:07 Відповісти
А на Ланосі їздити їм западло?
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14.09.2020 13:03 Відповісти
Тю! І Де ти бачив чиновника рангом вище, чим провінційний райцентр, на Лайносі?
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14.09.2020 13:05 Відповісти
От жиж прокляті зебіли!"Укрзализныця" при Кравцове купила без тендера два лимузина Audi А8 Long по 4,5 млн. Материалы переданы в НАБУ, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7034
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14.09.2020 13:03 Відповісти
"...для обслуговування однієї із перших осіб часів минулої влади".
І номери серії до 2019 року.
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14.09.2020 13:07 Відповісти
одесская железная дорога и киевская регистрация?
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14.09.2020 13:08 Відповісти
Это Лещара от себя отводит. На этого подлеца государство в год тратит ровно такой же лимузин. Годовая ставка, без премий у подонка 3.2 млн.грн. Это шоб оно в фисьбуке пописывло.
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14.09.2020 13:23 Відповісти
В честном тендере конечно-же победил бы ЗАЗ. Он бы предложил лимузины по дешевле.
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14.09.2020 13:27 Відповісти
"Лови злодія" - крикнув Лещенко і миттю скинув з голови палаючу шапку.
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14.09.2020 13:32 Відповісти
А вот в такой гараж я бы даже "Таврии" не поставил.
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14.09.2020 13:40 Відповісти
такие классные тачки - в таком навозе...
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14.09.2020 14:13 Відповісти
И возят таких гамнюков.
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14.09.2020 14:17 Відповісти
Зебіли, не збуджуйтесь завчасно, бо лєщєнко то лайномет за гроші. От коли справа опиниться в НАБУ і там підтвердять його історію, можна буде говорити про корупцію
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14.09.2020 15:00 Відповісти
За это Порошенко и выкинули их кресла Президента. Мразина про реформы до сих пор рассказывает
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14.09.2020 15:04 Відповісти
За єто, распространение слухов о попепедниках, лещенко и получил должность в Укрзализньіце с зарплатой в 3 млн. грн.
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14.09.2020 15:22 Відповісти
На службовій Audi A8L їздить німецький канцлер Ангела Меркель. Я приємно вражений, що кервництво Укрзалізниці вважає себе рівними фрау Меркель.
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14.09.2020 18:12 Відповісти
 
 