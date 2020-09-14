Рішення Кабміну про легалізацію монополії "Тедіс-Україна" на тютюновому ринку є незаконним і буде оскаржене в суді, - нардеп СН Васильєв

Рішення Кабінету Міністрів України від 9 вересня про легалізацію монополії компанії "Тедіс-Україна" на тютюновому ринку є корупційним й ухвалене з порушенням Регламенту КМУ, воно буде скасоване судом.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив народний депутат "партії" Слуга народу Ігор Васильєв.

"Кабмін не просто ухвалив незаконне та корупційне рішення щодо легалізації монополії на тютюновому ринку. Кабмін зробив це ще й з порушенням процедури – пункту 3 параграфу 19 власного Регламенту. Шановні тютюнові корпорації! Ви дарма старались цілий рік. Тепер корупційне рішення Кабміну буде скасовано судом як таке, що ухвалене із порушенням Регламенту та інших законодавчих актів. Можете сміливо забирати гроші, заплачені так званому міністру та всім його причепам", - написав Васильєв.

Нагадаємо, 9 вересня Кабмін ухвалив рішення про створення "єдиного національного оператора" на тютюновому ринку України. Документ був підготовлений міністром економіки Ігорем Петрашком. Проєкт рішення не був включений до порядку денного засідання КМУ і був ухвалений "з голосу". Презентувала проєкт заступниця міністра Світлана Панаіотіді. Повний текст документа досі не опубліковано.

Згідно з проєктом рішення, Кабмін надає статус "національного оператора на ринку тютюнових виробів" одній юридичній особі. Фактично такий "національний оператор" стає приватним монополістом-оптовиком з офіційним статусом. Виробники сигарет повинні будуть продавати йому всю свою продукцію для оптової дистрибуції.

Вибирати "оператора" будуть за прописаними в постанові критеріями. Зараз критерії прописані так, що під них може підійти лише одна компанія - "Тедіс-Україна".

Раніше народний депутат Олександр Качура (партія СН) заявляв про те, що міністр економіки Петрашко лобіював інтереси "Тедіс-Україна" і має бути звільнений.

"До речі, Міністр фінансів збрехав народним депутатам на засіданні профільного комітету, сказав, що не голосував за це рішення. Передсмертні корупційні заробітки - токсичні!" - написав у ФБ депутат СН Ігор Васильєв.

9 вересня ФОПи, власники невеликих торгових бізнесів звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися і перешкодити Кабінету Міністрів України ухвалити рішення від "єдиного національного оператора".

ФОПи вважають, що відновлення монополії позбавить десятки тисяч звичайних українських підприємців права вільно обирати собі постачальника тютюнових виробів, конкурувати якістю послуг і сервісу, і призведе до занепаду тютюнової галузі.

Компанія "Тедіс-Україна" є фігурантом розслідування Антимонопольного комітету як учасник картельної змови на українському тютюновому ринку. АМКУ в жовтні 2019 року заявив про те, що "Тедіс-Україна", а також 4 найбільші виробники сигарет - українські філії транснаціональних тютюнових корпорацій Філіп Морріс, JTI, Імперіал Тобакко і Бритіш Американ Тобакко вступили в картельну змову та продавали до 100% виробленої продукції виключно "Тедіс-Україна".

Антимонопольний комітет оштрафував учасників картельної змови на 6,5 мільярда гривень. Три з п'яти учасників вже заплатили штраф до держбюджету. З 2016 АМКУ також штрафував "Тедіс-Україна" за аналогічні порушення на суму 431 млн грн. Після ухвалення рішення про легалізацію монополіста "Тедіс-Україна" сплатив штраф 4-річної давнини.

На українському ринку компанія "Тедіс-Україна" з'явилася в 2010 році під брендом "Мегаполіс-Україна" як афілійована з російською бізнес-групою "Мегаполіс". У РФ "Мегаполіс" належить пов'язаному з ФСБ збройовому олігарху Ігорю Кесаєву і тютюновим корпораціям Філіп Морріс і JTI.

Формальним власником компанії "Тедіс-Україна" є бізнес-партнери Олександра Януковича Борис Кауфман та Олександр Грановський. Грановський перебуває в розшуку Інтерполу за підозрою в шахрайстві в Ізраїлі. Грановський був власником "Платинум-банку", який визнаний неплатоспроможним і ліквідований.