Голова Полтавської ОДА Синєгубов подає в суд на канали Медведчука за наклеп

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов звинуватив телеканали, які пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ і кумом Путіна Віктором Медведчуком, в "атаці замовними матеріалами" і подає позов до суду.

Про це Синєгубов на писав на своєму офіційному каналі в телеграмі.

"Уже кілька тижнів на мене триває справжня атака замовними матеріалами. Маніпулятивна, цинічна, брехлива, з єдиною метою – очорнити. Ця атака здійснюється з відомих медіаресурсів, що належать одному власнику, який має зв'язок з Російською Федерацією і бізнес у цій державі", - йдеться в повідомленні.

На думку Синєгубова, "абсурдність тем, що "висвітлюються", їхня періодичність, і загалом така увага до мене говорить лише про одне – про замовний характер цих матеріалів".

"Я звик не звертати уваги на ці дурниці. Але багато людей таким чином вводять в оману. Дезінформують щодо реальної ситуації в області, про те, що робить влада. І це стосується не лише мене, а всієї команди, яка тут працює, всіх полтавців. Тому я вимушений відстоювати і захищати свої честь, гідність і ділову репутацію у суді. Наразі готуються відповідні позови", - зазначає голова Полтавської ОДА.

Він також нагадує, що дуже відкритий для ЗМІ: "Свого часу ми прибрали броньовані двері перед кабінетом голови ОДА в усіх сенсах. Місцеві журналісти і не лише знають, що з мого боку не було жодної відмови у інтерв’ю чи коментарі, ми регулярно проводимо брифінги та прес-конференції, намагаємося робити усе можливе, щоб інформувати людей про стан справ в області. Безумовно, буває, що нас критикують. Буває так, що заслужено і конструктивно. Ми виправляємо, покращуємо ситуацію. І це нормально".

"Але в замовних матеріалах, які публікуються у ЗМІ, проти яких мій позов, – немає журналістики. Це не про неї, не про ЗМІ в цілому і не про новинні формати загалом. Це про інструмент пропаганди і політичної дискредитації, маніпуляції. Скоріш за все, це пов’язано і з виборами. Адже незважаючи на те, що голів ОДА на посади не обирають, а призначають, і ми не маємо жодного відношення до політичних партій, в області я асоціююся саме з командою Президента і політичною силою "Слуга народу", і подібні замовлення – спроби понизити рейтинг довіри людей до них. Ми в команді президента працюємо для людей, для всіх полтавців. Намагатися наводити аргументи даним редакціям я не буду, тому що з їхнього боку не було жодної спроби уточнити інформацію, я вже не говорю про те, щоб отримати її від першоджерела. Це пряме замовлення, яке отримає пряму відповідь у залі суду", - робить висновок Олег Синєгубов.

Нагадаємо, з початку серпня цього року на телеканалах "112", NewsONE і ZIK регулярно з'являються критичні матеріали стосовно голови Полтавської Олега Синєгубова. Так, за останні два тижні на сайті телеканалу "112" матеріали зі звинуваченням глави Полтавщини з'являються мало не щодня.