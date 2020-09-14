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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін затвердив протиепідемічні заходи під час проведення виборів: Виборці, що перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати

Кабмін затвердив протиепідемічні заходи під час проведення виборів: Виборці, що перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати

Уряд затвердив Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відповідним рішенням, ухваленим на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 14 вересня, встановлено додаткові вимоги щодо протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів на період дії карантину у зв’язку з поширенням на території України COVID-19.

Документ, зокрема, передбачає: проводитиметься опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та температурний скринінг усім особам, які заходять до приміщень для голосування та приміщень виборчих комісій.

На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування повинні знаходитися антисептики для рук. Також мають бути обладнанні місця для централізованого збору та утилізації засобів індивідуального захисту.

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У приміщеннях буде нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід та на вихід, повинні бути розділені. Крім того, рекомендується у приміщенні одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Стільці, столи, меблі, які використовуються виборчої комісією повинні бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не дозволяється.

Члени виборчої комісії повинні дотримуватись фізичного дистанціювання. Тобто сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного, або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани.

Протирання дверних ручок, поручнів, сидіння тощо дезінфікуючими засобами потрібно проводити не рідше одного разу на 2 години, а вологе прибирання приміщення - не рідше одного разу на 4 години. Оброблювати окремі частини виборчих скриньок також можна, але потрібно не допустити потрапляння речовини та засобів дезінфекції усередину виборчої скриньки.

Виборці повинні дотримуватись протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до приміщення, перебувати у респіраторі або захисній масці. При цьому члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

Рекомендовано не брати дітей до виборчих дільниць. І користуватися особистою ручкою.

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції). У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України. Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування мають бути в масках, рукавичках, захисному щитку. І після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.

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Слід зазначити, що засоби захисту повинні мати усі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, закладів, установ, на території яких розміщені приміщення для голосування та приміщення виборчих комісій.

У разі виявлення випадку COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати виконувати свої функції при відсутності симптомів респіраторних захворювань.

У разі наявності контакту з хворим без застосуванням засобів індивідуального захисту, такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію в порядку, встановленому законодавством.

До роботи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я та в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти тестування на наявність COVID-19 методом ПЛР.

Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії проводиться заключна дезінфекція.

Крім того, ухваленим документом доповнюється перелік осіб, яким дозволений в’їзд на територію України на час дії карантину: офіційними спостерігачами від іноземних держав та міжнародних організацій, які вестимуть спостереження за ходом виборчого процесу відповідних виборів.

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Автор: 

Кабмін (14090) карантин (18172) місцеві вибори (1366) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вот так властью и закладываются условия для масштабных фальсификаций "на дому". Осталось только объявить режим ЧС или красную зону карантина в нужных регионах.
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14.09.2020 13:24 Відповісти
Люди или не придут вообще, или уйдут увидев очередь ( а с дистанцией по другому не будет) на улице.. Кстати выборы не в июне а в конце октября, мало кто захочет ко всем прочим "прелестям" еще и стоять на ( возможном) холоде под дождиком... Можно уже сейчас ставить ставки на процент "проголосовавших" ( Тем более что на местные выборы явка и так всегда меньше чем на парламентские и президентские) В общем нужно выборы переносить на середину мая 2021 как раз к Вова 3%. ( ну может 13%, не в том суть)
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14.09.2020 13:41 Відповісти
 
 