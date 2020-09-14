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Новини
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Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков

Створення ТСК у

Питання про створення тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування можливої ​​державної зради можна буде розглядати після того, як всі фракції подадуть до неї своїх кандидатів, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Свої кандидатури в ТСК подали три фракції - "Батьківщина", "Голос" та "Європейська Солідарність", решта поки не дали своїх пропозицій, тому це питання не реєструвалося і не виносилося на погоджувальну раду, і не буде найближчим часом розглянуте в залі. Але будемо дивитися, якщо колеги все зроблять відповідно до законодавства, якщо подадуть кандидатів, будемо ухвалювати рішення", - сказав Разумков на брифінгу в Києві у понеділок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вагнергейт", - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у "справі вагнерівців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

ВР (14975) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+16
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 4060
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14.09.2020 13:30
+16
Куда пропали все великие борцуны с "предателем барыгой". Всякие Смешки, Гриценки, Тягнибоки, Кошулинские, Корчинские, Егоровы, Лещенки, Найемы и прочие?
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14.09.2020 13:41
+14
Запетляли зелёносоппельные
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14.09.2020 13:29
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Наркоману імпічмент! За станом здоров'я він не може виконувати президентські обов'язки! .....

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14.09.2020 13:28 Відповісти
розумков-----ты пойдешь скопом, с зеленым стадом,в тюрягу---ЗА НЕ ПРИНЯТИИ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СДАЧИ московии НАШЕЙ СТРАНЫ !!!!!
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14.09.2020 13:37 Відповісти
Розумков ******! "другие пока не дали свои предложения, поэтому этот вопрос не регистрировался и не выносился на согласительный совет, и не будет в ближайшее время рассмотрен в зале.".
По закону, нет упоминания, что вопрос о создании ВСК выносится только после подачи кандидатур всеми фракциями! В законе сказано, что ВСК тупо создается большинством голосов (но не менее 1/3 от конституционного состава). А так же сказано, что кандидатуры фракции подают в течении 5 дней со дня отправки запроса фракциям (запрос напрявляет инициатор создания ВСК). Если фракция не подала кандидата, то ВСК создается без их участия. п.7.гл.17 "Регламента ВР"
Т.е. сначала принимают постановление о создании ВСК, а потом инициатор направляет запрос всем фрациям, чтобы они выставили кандидатуры, потом проводится первое заседания ВСК на котором выбирается председатель, секретарь....
Слуги сейчас тупо саботируюи создания ВСК говоря, что еще не все подали кандидатуры (хотя это они же)
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14.09.2020 14:14 Відповісти
Куда пропали все великие борцуны с "предателем барыгой". Всякие Смешки, Гриценки, Тягнибоки, Кошулинские, Корчинские, Егоровы, Лещенки, Найемы и прочие?
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14.09.2020 13:41 Відповісти
Они ждут очередной приказ КРЕМЛЯ ..
.
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14.09.2020 13:42 Відповісти
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 4109
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14.09.2020 13:47 Відповісти
На мітингу під ОП 10 вересня були прапори "Свободи".
Просто треба бачити.
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14.09.2020 14:06 Відповісти
А от типа "лидеров" можно хоть слово услышать? Их пламенные речи и призывы к борьбе с преступным режимом. Или все вдруг массово оглохли и онемели, наши "великие борцуны"? Или денег не заплачено? При Петре почти каждую неделю хороводили без перестану.
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14.09.2020 15:50 Відповісти
А як бігали за Порошенко за призначення Семочки. А тут вся адміністрація "семочки", сепари і малороси і ще навіть хуже і мертва тишина. Зірвали спецоперацію по затриманню вбьивць десантників із Новомосковська, катування і розстріл наших військових і ні одна морда із тих "борцунів" не прийшла під парламент. Ну що "борцуни", свої гроші отримали? І не називайте себе патріотами і націаналістами, ви таке ж саме лайно, як московити тільки іншого кольору.
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14.09.2020 16:24 Відповісти
Страшный и злой теле-националист. Борцун с преступными режимами и коммуняками.

Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков - Цензор.НЕТ 3789
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14.09.2020 16:46 Відповісти
Ещё раз.
Корч, ПС, С14, УНА-УНСО топили за Пороха!
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14.09.2020 19:11 Відповісти
щурі продажні...... , понаприймали кривожопих законів і корчать з себе законопослушників.
до чого тут неподання кандидатів незацікавленими сторонами???
пройдисвіти нікчемні....... . пора розганяти той непотріб. трутні безмозглі.
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14.09.2020 14:02 Відповісти
Запетляли зелёносоппельные
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14.09.2020 13:29 Відповісти
Ни слуги урода, ни зажопенцы кандидатур не подадут. Они всех ещё раз сделают вместе.
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14.09.2020 13:51 Відповісти
Ну и останутся без подарка. (с) Анекдот
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14.09.2020 14:24 Відповісти
Закрутились как на сковородке.
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14.09.2020 13:30 Відповісти
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 4060
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14.09.2020 13:30 Відповісти
прячут под ковёр ну шо зебобики как вам ваша моно сцыклобольшенство
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14.09.2020 13:31 Відповісти
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 2339
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14.09.2020 13:32 Відповісти
подали
ЕС
Голос
Матькивщина
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14.09.2020 13:32 Відповісти
жабы с рыгами отказываются? ожидаемо
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14.09.2020 13:33 Відповісти
Все, пропала ТСК. Депутати від СН та ОПЗЖ можуть тупо відмовитись надати своїх представників (типу, всі відмовились, а примусити їх неможливо).
Думаю, ще пару днів побалакають на цю тему, а потім спустять на гальмах
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14.09.2020 13:34 Відповісти
щас)добьем жабу точно, и если не хочет по закону ,то и не будем на тот закон кивать
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14.09.2020 13:36 Відповісти
_Конечно спустят! Ведь народ так и не вышел то ли из спячки, то ли из комы... Не пришёл в сознание.
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14.09.2020 13:37 Відповісти
Якщо не дадуть, то їхні промблеми. Обійдуться і без них.
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14.09.2020 13:42 Відповісти
Значит пусть подают все фракции, тогда и создадут. Чего уж проще. У петюни бабла не хватает проплатить нескольким нардепам участие?)))
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14.09.2020 13:35 Відповісти
І знов Петюна тобі в штани насрав. Блін, яке ж ти обісране вічно...
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14.09.2020 13:37 Відповісти
Я же не возмущаюсь, что у тебя по умолчанию во всех делах в стране виноват либо Зеленский, либо одно из одного.
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14.09.2020 13:39 Відповісти
лучше расскажи, шо операция с вагнеравцами -это фейк ,и поэтому твоя жаба под себя из за него ходит
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14.09.2020 13:41 Відповісти
Тю. Давай лучше как обычно пугай меня своей сестрой))я даже сделаю вид, что испуган)))
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14.09.2020 13:42 Відповісти
))))))люблю когда зесрань начинает дальше погружаться в дерьмо -тебя и ко уже практически не видно
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14.09.2020 13:45 Відповісти
А я просто смеюсь с таких псевдоумных комментов как у тебя. Но ты пиши, пиши))
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14.09.2020 13:52 Відповісти
))))))лучше анекдота тебя ничего не охарактеризует
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 4280
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14.09.2020 14:04 Відповісти
у зебила, ожидаемо, мозга не хватило понят,ь что не депутаты по желанию, а только по решению фракций жаб и рыг могут выдвинуться
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14.09.2020 13:38 Відповісти
Ясно, жаба задавила. Ожидаемо.
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14.09.2020 13:40 Відповісти
твоя жаба уже совсем не способна кого либо задавить - она уже на официальных акциях вот вот под себя ходить начнет)))
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 2189
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14.09.2020 13:43 Відповісти
скрэпы--ты че тупой ??? тебе говорят,что жопоблок и зеленые твари не дают своих представителей !!!!!
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14.09.2020 13:39 Відповісти
Главное узели бабла хватило, ведь ОПЗЖисты голосов не дали? Значит зебил бабло занёс.
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14.09.2020 13:39 Відповісти
Он там, что, охамел совсем-иметь бабла больше, чем Великий Реформатор?Бей зелебобиков-спасай Порошенко!))
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14.09.2020 13:41 Відповісти
А вот и спонсоры зебилов-
Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского

https://biz.censor.net/news/3201214/medvedchuk_stal_sovladeltsem_telekanala_11_kolomoyiskogo
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14.09.2020 13:45 Відповісти
А кто в своё время вытащил этот политический занафталиненый труп из небытия и вернул его назад в политику?
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14.09.2020 13:54 Відповісти
зеленский
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14.09.2020 14:06 Відповісти
Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков - Цензор.НЕТ 9749
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14.09.2020 14:24 Відповісти
Тоисть - -НИКОГДА
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14.09.2020 13:40 Відповісти
Вчера уже писала, что это(!!!) дело или «похоронят» или начнут «морозиться» до последнего......
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14.09.2020 13:40 Відповісти
И при каждом удобном случае будут "зеленую плесень" возить мордой по этой не собравшейся комиссии.
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14.09.2020 13:55 Відповісти
Вопрос о создании временной следственной комиссии парламента по расследованию возможной государственной измены можно будет рассматривать после того, как ВСЕ фракции подадут в нее своих кандидатов, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков Источник: https://censor.net/ru/n3219130.
Короче, никогда. Ну не станет же сборище СН само себя кастрировать. Даже Гитлер не знал, что так можно.
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14.09.2020 13:43 Відповісти
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 3940
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14.09.2020 13:46 Відповісти
У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают
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14.09.2020 13:51 Відповісти
Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков - Цензор.НЕТ 8700
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! А УКРАИНА? ТАК ОНА ШЛЮХА !
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14.09.2020 14:21 Відповісти
писали что у пархатой оманской мрази гражданство засРашки и израиля.
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14.09.2020 15:12 Відповісти
Штирлиц, мы хотим создать следственную комиссию по факту утечки секретной информации. Но по закону, без участия в комисси вашей радистки Кэт, это невозможно. Я надеюсь, что вы сможете ее уговорить.
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14.09.2020 13:52 Відповісти
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее,.... а мы снова увидим промосковских холуёв, получающих зарплату от украинских граждан...
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14.09.2020 13:58 Відповісти
мы снова увидим промосковских холуёв.- Друзей путинской проститутки по вызову : Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера
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14.09.2020 14:15 Відповісти
В державі на найвищій посаді є "кріт" від СЗР РФ, а ці бовдури навіть ловити його не бажають. Тоді потрібні нові перевибори і депутатів ВР, і Президента-зрадника, як таких, що працюють на ворогів України!
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14.09.2020 14:31 Відповісти
Я даже знаю 2 партии которые не будут подавать своих кандидатов в эту ВСК.......
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14.09.2020 15:06 Відповісти
Ах как же зелёной шобла не охота на эшафот отправляться из-за своего царька-говнидаса. Да ещё накануне местных выборов )))
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14.09.2020 15:11 Відповісти
Сьогодні в 22:45 в пердячці "свобода слова на істv" нардепи Климпуш-Цинцадзе, Соболєв будуть допитувати Кулебу і Агрохімію стосовно Білорусі, зокрема, про відсутність відповідної заяви парламенту стосовно злочинів Луки. Само собою, останнього спитають і про постанову про створення ТСК стосовно зливу операції з захоплення "вагнеровців".
Ну, ще Ситника/НАБУ запитають, мовляв, "тебе ніхто не зобижає"?
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14.09.2020 21:06 Відповісти
 
 