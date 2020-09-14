Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков

Питання про створення тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування можливої ​​державної зради можна буде розглядати після того, як всі фракції подадуть до неї своїх кандидатів, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Свої кандидатури в ТСК подали три фракції - "Батьківщина", "Голос" та "Європейська Солідарність", решта поки не дали своїх пропозицій, тому це питання не реєструвалося і не виносилося на погоджувальну раду, і не буде найближчим часом розглянуте в залі. Але будемо дивитися, якщо колеги все зроблять відповідно до законодавства, якщо подадуть кандидатів, будемо ухвалювати рішення", - сказав Разумков на брифінгу в Києві у понеділок.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.