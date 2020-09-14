Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков
Питання про створення тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування можливої державної зради можна буде розглядати після того, як всі фракції подадуть до неї своїх кандидатів, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Свої кандидатури в ТСК подали три фракції - "Батьківщина", "Голос" та "Європейська Солідарність", решта поки не дали своїх пропозицій, тому це питання не реєструвалося і не виносилося на погоджувальну раду, і не буде найближчим часом розглянуте в залі. Але будемо дивитися, якщо колеги все зроблять відповідно до законодавства, якщо подадуть кандидатів, будемо ухвалювати рішення", - сказав Разумков на брифінгу в Києві у понеділок.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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По закону, нет упоминания, что вопрос о создании ВСК выносится только после подачи кандидатур всеми фракциями! В законе сказано, что ВСК тупо создается большинством голосов (но не менее 1/3 от конституционного состава). А так же сказано, что кандидатуры фракции подают в течении 5 дней со дня отправки запроса фракциям (запрос напрявляет инициатор создания ВСК). Если фракция не подала кандидата, то ВСК создается без их участия. п.7.гл.17 "Регламента ВР"
Т.е. сначала принимают постановление о создании ВСК, а потом инициатор направляет запрос всем фрациям, чтобы они выставили кандидатуры, потом проводится первое заседания ВСК на котором выбирается председатель, секретарь....
Слуги сейчас тупо саботируюи создания ВСК говоря, что еще не все подали кандидатуры (хотя это они же)
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Просто треба бачити.
Корч, ПС, С14, УНА-УНСО топили за Пороха!
до чого тут неподання кандидатів незацікавленими сторонами???
пройдисвіти нікчемні....... . пора розганяти той непотріб. трутні безмозглі.
ЕС
Голос
Матькивщина
Думаю, ще пару днів побалакають на цю тему, а потім спустять на гальмах
Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского
https://biz.censor.net/news/3201214/medvedchuk_stal_sovladeltsem_telekanala_11_kolomoyiskogo
Короче, никогда. Ну не станет же сборище СН само себя кастрировать. Даже Гитлер не знал, что так можно.
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! А УКРАИНА? ТАК ОНА ШЛЮХА !
Ну, ще Ситника/НАБУ запитають, мовляв, "тебе ніхто не зобижає"?