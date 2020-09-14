Проєкт держбюджету-2021 передбачає 150 млрд на будівництво і ремонт доріг, - Марченко

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає збільшення витрат на дорожню інфраструктуру на 20,7 млрд грн порівняно з держбюджетом 2020 року.

Про це повідомив глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко на пресконференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Дорожня інфраструктура: порівняно з цим роком передбачається зростання на 20,7 млрд грн. Крім прямих витрат з держбюджету, ми передбачаємо направлення значного обсягу держгарантій саме на цю сферу", - наголосив він, представляючи проєкт держбюджету.

Марченко також заявив, що загальні витрати на сферу дорожнього господарства в бюджеті на 2021 рік мають сягнути 150 млрд грн.

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