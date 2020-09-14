Проєкт держбюджету-2021 передбачає 150 млрд на будівництво і ремонт доріг, - Марченко
Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає збільшення витрат на дорожню інфраструктуру на 20,7 млрд грн порівняно з держбюджетом 2020 року.
Про це повідомив глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко на пресконференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"Дорожня інфраструктура: порівняно з цим роком передбачається зростання на 20,7 млрд грн. Крім прямих витрат з держбюджету, ми передбачаємо направлення значного обсягу держгарантій саме на цю сферу", - наголосив він, представляючи проєкт держбюджету.
Марченко також заявив, що загальні витрати на сферу дорожнього господарства в бюджеті на 2021 рік мають сягнути 150 млрд грн.
Топ коментарі
+6 Rhodesian
показати весь коментар14.09.2020 13:44
+5 EUkozak
показати весь коментар14.09.2020 13:45
+4 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар14.09.2020 13:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все деньги - на оборону!
Объясните это кагально-зебильной мрази!!!