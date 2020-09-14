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Новини
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Проєкт держбюджету-2021 передбачає 150 млрд на будівництво і ремонт доріг, - Марченко

Проєкт держбюджету-2021 передбачає 150 млрд на будівництво і ремонт доріг, - Марченко

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає збільшення витрат на дорожню інфраструктуру на 20,7 млрд грн порівняно з держбюджетом 2020 року.

Про це повідомив глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко на пресконференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Дорожня інфраструктура: порівняно з цим роком передбачається зростання на 20,7 млрд грн. Крім прямих витрат з держбюджету, ми передбачаємо направлення значного обсягу держгарантій саме на цю сферу", - наголосив він, представляючи проєкт держбюджету.

Марченко також заявив, що загальні витрати на сферу дорожнього господарства в бюджеті на 2021 рік мають сягнути 150 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт бюджету-2021 є збалансованим і відповідає викликам сьогодення, - Шмигаль

Автор: 

бюджет (2992) дороги (3061) Мінфін (3643) Марченко Сергій (577)


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Топ коментарі
+6
300 ярдов дыра в бюджете.... Чучело, шо ты мелишь??
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14.09.2020 13:44
+5
Дороги готовят для паРашинских танков?
Все деньги - на оборону!
Объясните это кагально-зебильной мрази!!!
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14.09.2020 13:45
+4
к концу года будет 500 млрд. и плюс еще выплаты кредиторам на октябрь нужно 100 млрд. а их нет !!!
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14.09.2020 13:49
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300 ярдов дыра в бюджете.... Чучело, шо ты мелишь??
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14.09.2020 13:44 Відповісти
к концу года будет 500 млрд. и плюс еще выплаты кредиторам на октябрь нужно 100 млрд. а их нет !!!
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14.09.2020 13:49 Відповісти
Принцип изначально другой

Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд на строительство и ремонт дорог, - Марченко - Цензор.НЕТ 9972
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14.09.2020 13:51 Відповісти
Поки не буде зроблена робота над помилками по будівництву доріг 2020, ніяких нових грошей виділяти не можна! Вже на дорогах побудованих в 2020 році - колія від вантажних машин і вже потрібно занового переукладати асфальт! Такі говноремонти нам не потрібні! Це не капітальний ремонт дороги, бо капремонт згідно ГОСТ передбачає повне переоблаштування дорожної подушки а не тупе накатування асфальту на стару дорогу, криву і розбиту!
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14.09.2020 13:54 Відповісти
тут принцип один - денег ни на что в бюджете нет и взять их негде !!! усе - на шоу квартала занавес !!!
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14.09.2020 13:56 Відповісти
Так, так, дивно що ніхто не звертає увагу на те як Клоун краде з бюджету гроші під виглядом будівництва доріг.
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14.09.2020 14:27 Відповісти
Та да! Денег и так нет и им бы респисать бюджет, что было стимулирование экономики..., так они те крохи которые есть, решили закатать в асфальт. С таким же успехом, можно было закупить пару кратеров на Луне - отдача нулевая!
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14.09.2020 14:56 Відповісти
Может они решили увеличить налоги на авто и ГСМ?!Поэтому такие "супер" планы!!!
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14.09.2020 15:02 Відповісти
Пройшовся 500 метрів до метро в Харкові. Стільки закритих торгівельних точок і написів "Аренда" я бачив лише в 13-му році.
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14.09.2020 13:44 Відповісти
Ну вам же написали, що всі пішли на ремонт доріг. Інакше, як-би вдалося пройти 500 метрів до метро?
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14.09.2020 13:54 Відповісти
Дороги готовят для паРашинских танков?
Все деньги - на оборону!
Объясните это кагально-зебильной мрази!!!
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14.09.2020 13:45 Відповісти
А на вооружения сколько, утырок?
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14.09.2020 13:47 Відповісти
мЬІролюбець війну вже закінчив.
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14.09.2020 13:51 Відповісти
хіба що, в своїх кокаїнових снах...
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14.09.2020 13:55 Відповісти
Сказали что типа тоже увеличили. На что именно не сказли, но зная этих мразей могу предположить, что на закупку, какой нибудь нах не нужной дряни, типа рюкзаков или зимней парадной формы
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14.09.2020 14:58 Відповісти
...кредитний тип фінансування виробництва озброєння не лише забезпечує додаткову антикорупційність (адже фінансування знаходиться під додатковим контролем банків), а також не «прив'язаний» до бюджетного року, а це означає, що заводам не треба зупинятися на кілька місяців після Нового року в очікуванні, коли через усі бюрократичні перепони до них надійдуть бюджетні кошти. А щоб ви розуміли, держгарантії в кредитуванні банками оборонним заводам потрібні тому, що заводи оборонного комплексу не можуть віддати в заставу банку цех з виробництва танків чи сам танк. Тому, коли владі треба заблокувати виробництво та модернізацію озброєння, достатньо поставити на паузу видачу держгарантій. Що і було зроблено...Источник: https://censor.net/ru/b3219061
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14.09.2020 17:22 Відповісти
Дорожная ЗЕмафия вошла во вкус. Ей мало фонда КОВИД.
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14.09.2020 13:47 Відповісти
Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд на строительство и ремонт дорог, - Марченко - Цензор.НЕТ 1586
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14.09.2020 13:52 Відповісти
60 млрд. распилили - а по тендерам прошло только 1.8 млрд.. не ну сцуки !!! хм..И кста мвф просит отчет-аудит по этой "большой дорожной стройки" этих Зебуинов от автодора !!!
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14.09.2020 13:52 Відповісти
Янелохівська фішка "дороги" понад усьо.
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14.09.2020 13:49 Відповісти
Проєкт держбюджету-2021 передбачає 150 млрд на будівництво і ремонт доріг, - Марченко - Цензор.НЕТ 3036
Проєкт держбюджету-2021 передбачає 150 млрд на будівництво і ремонт доріг, - Марченко - Цензор.НЕТ 4082
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14.09.2020 15:33 Відповісти
Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд на строительство и ремонт дорог, - Марченко - Цензор.НЕТ 4866
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14.09.2020 13:49 Відповісти
Проканало з весняними посадками, проканає і тут. Зебіли підтвердять.
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14.09.2020 13:53 Відповісти
Это было бы хорошо чтоб реально Качественные строили.. А так новая власть отладила механизм распила бабла. Украина по уровню стройки дорог на 113 месте, а капит. затратам в 25 -ку входит.
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14.09.2020 13:52 Відповісти
А при старой власти не так было? Просто Вы так акцентировали что именно новая власть отладила механизм, что невольно возник такой вопрос.
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14.09.2020 13:57 Відповісти
И при папередниках...Но нынешние включили "бешенный принтер"....истерия просто. или в других сферах не могут схемы отладить, а тут крысят от 30 до 50 %
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14.09.2020 14:00 Відповісти
Так так было всегда. Ничего нового. На дорогах проще всего пилить бабло.
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14.09.2020 14:14 Відповісти
Хочешь украсть бабло, начни строительство. Было конечно. Но сейчас какие бабки!
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14.09.2020 14:18 Відповісти
безбожники всегда найдут способ с казны утянуть и смету по максимуму в пользу бедных
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14.09.2020 15:21 Відповісти
 
 