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Разумков про призначення Фокіна в ТКГ: "Я користуюся іншими механізмами підбору кадрів"

Разумков про призначення Фокіна в ТКГ:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи призначення Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації в ТКГ заявив, що користується іншими механізми підбору кадрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це він повідомив на брифінгу 14 вересня.

"Якщо ми говоримо про підходи формування і підбір кадрів, то я скажу так: я користуюся іншими механізмами підбору кадрів", - сказав він, коментуючи призначення Фокіна першим заступником глави делегації в ТКГ.

За словами Разумкова, профільний комітет запланував зустріч із Фокіним, але у Фокіна чомусь не вийшло прийти, тому зустріч перенесли на невизначений час.

При цьому глава ВР додав, що розуміє, що Фокін озвучує свою особисту позицію, говорячи про Донбас, але його дивують звинувачення парламенту в тому, що той працює не для миру в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ. ВIДЕО

Нагадаємо, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Главу Офісу Президента Фокіна називає "Андрійком" і запевнила, що доволі часто з ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.

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18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.

Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема, висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.

Він також не відкидає прямих переговорів з окупаційними адміністраціями і порушував питання загальної амністії.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Разумков Дмитро (1527) Марія Фокіна (12)


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Топ коментарі
+25
https://twitter.com/GreedyHusky

https://twitter.com/GreedyHusky Жадібний Хаскі



А мені здається, це чудово, як Фокін потрапив в ТКГ, зі слів його онуки. Стратегічні питання держави вирішуватися радником президента і якоюсь курвою.
В принципі це той рівень політики, на яку заслужили ті, хто обрав блазня головою своєї держави.
Шкода нормальних людей...
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14.09.2020 13:56
+17
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 2005Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 6909
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14.09.2020 13:58
+17
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 6654
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14.09.2020 13:58
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Разумков не упустил шанс мокнуть ОПу в ..овно...
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14.09.2020 13:54 Відповісти
Це не ОПу, це безпосередньо Зеленського. Бо ОПа - не конституційний орган, який забезпечує всього лише роботу конституційного інституту президента. Тобто Разумкова почав передвиборчу кампанію.
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14.09.2020 13:59 Відповісти
Само собой разумеется, что преЗЕдента...
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14.09.2020 14:01 Відповісти
Разумков про призначення Фокіна в ТКГ: "Я користуюся іншими механізмами підбору кадрів" - Цензор.НЕТ 4239
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14.09.2020 14:42 Відповісти
Так,ОПа - важливий конституційний оган зе.
Якщо його заткнути/зашити - бабахне так,що на всіх вистачить.
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14.09.2020 15:14 Відповісти
не смотря на его причастность к "зеленому трєшу", думаю его самого колбасит от всей этой куйни
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14.09.2020 14:03 Відповісти
Он от них особо не отличается, но гораздо умнее и хитрее...
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14.09.2020 14:04 Відповісти
он в презы метит
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14.09.2020 14:11 Відповісти
По словам Разумкова, профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но в у него почему-то не получилось прийти, потому встречу перенесли на неопределенное время, деменция батенька.
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14.09.2020 13:54 Відповісти
" Шалом Шаббат" в исполнении поца Зеленского - это пятница, суббота, воскресенье, понедельник, плавно переходящее в двухдневный "расслабон" типа визита в Австрию
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14.09.2020 13:54 Відповісти
Разумков в одной банде с гундосым выродком.
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14.09.2020 13:54 Відповісти
https://twitter.com/GreedyHusky

https://twitter.com/GreedyHusky Жадібний Хаскі



А мені здається, це чудово, як Фокін потрапив в ТКГ, зі слів його онуки. Стратегічні питання держави вирішуватися радником президента і якоюсь курвою.
В принципі це той рівень політики, на яку заслужили ті, хто обрав блазня головою своєї держави.
Шкода нормальних людей...
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14.09.2020 13:56 Відповісти
Звісно. Ермак замість армії у ляльки з нею грався.
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14.09.2020 15:16 Відповісти
внучка Факина
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14.09.2020 14:04 Відповісти
Она самая, на Обозревателе вывали кучу ее фото
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14.09.2020 14:05 Відповісти
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 2005Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 6909
показати весь коментар
14.09.2020 13:58 Відповісти
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 6654
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14.09.2020 13:58 Відповісти
Зебилье во всей красе. Никакой корупции)
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14.09.2020 13:58 Відповісти
https://twitter.com/drunken_swine

https://twitter.com/drunken_swine Dr.Swine



Країна в смартфоні у фокіной.
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14.09.2020 14:00 Відповісти
У відставку що фокіна що розумкова. Обидва зрадники України.
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14.09.2020 14:01 Відповісти
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 4247
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14.09.2020 14:03 Відповісти
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 9606
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14.09.2020 14:16 Відповісти
Запланировали встречу с фокиным, но пришла маша и профильный комитет знакомил ее со своими "дедушками" причем по нескольку раз? Это тот механизм?
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14.09.2020 14:05 Відповісти
Новіє ліца, **** казать...
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14.09.2020 14:07 Відповісти
все не при чём...а дед недосягаем и плюет на всех (хотел написать кладет...но подумал.. что кладилка поистягалась)
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14.09.2020 14:10 Відповісти
Розумкова мабуть готують на заміну зе. Змінять тупого проросійського клоуна на розумного.
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14.09.2020 14:16 Відповісти
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
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.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
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14.09.2020 14:20 Відповісти
Дима, по ходу нам уже пох№й ваши отмазки
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14.09.2020 14:27 Відповісти
"Социальный лифт" Зеленского превратился в отхожее место для маргиналов. Нормальному человеку противно в него входить.
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14.09.2020 14:27 Відповісти
Уже не только не входят,но и просто бегут.
Остаються те,кто опять сдриснет на рашу
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14.09.2020 15:22 Відповісти
Страшно даже подумать какими еще принципами могут пользоваться слуги в вопросах подбора кадров. Как говорится: "не надо...". Нервы они же не железные!
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14.09.2020 14:54 Відповісти
Разумков про призначення Фокіна в ТКГ: "Я користуюся іншими механізмами підбору кадрів" - Цензор.НЕТ 5766
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14.09.2020 15:03 Відповісти
Разумков про призначення Фокіна в ТКГ: "Я користуюся іншими механізмами підбору кадрів" - Цензор.НЕТ 3964
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14.09.2020 15:43 Відповісти
один через повій, а другий каже ... что мы таким путем не пойдем
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14.09.2020 16:10 Відповісти
Фокин работает на внучку.А внучка работает на ....Ну если у внучки такой мягко говоря странный овал лица,то всякое можно подумать о ее работе.
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14.09.2020 17:05 Відповісти
Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто за ним видится, а знакома с Ермаком с 18 летИсточник:https://censor.net/ru/n3219136 "Механізм" на 15 років різниці...Цікаво, може дідуся з бабусею вона теж знайомила....БАРБІ РУЛЯТЬ!
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14.09.2020 18:01 Відповісти
Вся зовнішня політика зеленого збіговиська, яку уособлює агент кремля єрмак, зводиться до поступової капітуляції України на умовах ворога. А такі пропахлі нафталіном совки, як Фокін і Кравчук, це нікчемні пішаки в цьому процесі, який відбувається завдяки керованому кремлем, за допомогою згаданого єрмака, містечкового бовдура, якому абсолютно байдужа Україна.
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14.09.2020 20:28 Відповісти
 
 