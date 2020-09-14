Разумков про призначення Фокіна в ТКГ: "Я користуюся іншими механізмами підбору кадрів"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи призначення Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації в ТКГ заявив, що користується іншими механізми підбору кадрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це він повідомив на брифінгу 14 вересня.

"Якщо ми говоримо про підходи формування і підбір кадрів, то я скажу так: я користуюся іншими механізмами підбору кадрів", - сказав він, коментуючи призначення Фокіна першим заступником глави делегації в ТКГ.

За словами Разумкова, профільний комітет запланував зустріч із Фокіним, але у Фокіна чомусь не вийшло прийти, тому зустріч перенесли на невизначений час.

При цьому глава ВР додав, що розуміє, що Фокін озвучує свою особисту позицію, говорячи про Донбас, але його дивують звинувачення парламенту в тому, що той працює не для миру в Україні.

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Нагадаємо, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Главу Офісу Президента Фокіна називає "Андрійком" і запевнила, що доволі часто з ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.

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18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.

Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема, висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.

Він також не відкидає прямих переговорів з окупаційними адміністраціями і порушував питання загальної амністії.