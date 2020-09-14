Разумков про призначення Фокіна в ТКГ: "Я користуюся іншими механізмами підбору кадрів"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи призначення Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації в ТКГ заявив, що користується іншими механізми підбору кадрів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це він повідомив на брифінгу 14 вересня.
"Якщо ми говоримо про підходи формування і підбір кадрів, то я скажу так: я користуюся іншими механізмами підбору кадрів", - сказав він, коментуючи призначення Фокіна першим заступником глави делегації в ТКГ.
За словами Разумкова, профільний комітет запланував зустріч із Фокіним, але у Фокіна чомусь не вийшло прийти, тому зустріч перенесли на невизначений час.
При цьому глава ВР додав, що розуміє, що Фокін озвучує свою особисту позицію, говорячи про Донбас, але його дивують звинувачення парламенту в тому, що той працює не для миру в Україні.
Нагадаємо, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Главу Офісу Президента Фокіна називає "Андрійком" і запевнила, що доволі часто з ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.
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18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).
З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема, висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.
Він також не відкидає прямих переговорів з окупаційними адміністраціями і порушував питання загальної амністії.
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Якщо його заткнути/зашити - бабахне так,що на всіх вистачить.
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А мені здається, це чудово, як Фокін потрапив в ТКГ, зі слів його онуки. Стратегічні питання держави вирішуватися радником президента і якоюсь курвою.
В принципі це той рівень політики, на яку заслужили ті, хто обрав блазня головою своєї держави.
Шкода нормальних людей...
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Країна в смартфоні у фокіной.
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
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.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
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Остаються те,кто опять сдриснет на рашу