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Новини Коронавірус і карантин Бюджет-2021
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До Держбюджету-2021 заклали 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу. Загалом на боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд грн, - Марченко

До Держбюджету-2021 заклали 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу. Загалом на боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд грн, - Марченко

Міністерство фінансів заклало в державний бюджет на 2021 рік 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу. Всього в бюджеті передбачено 19,4 млрд гривень на боротьбу з COVID-19.

Про це на брифінгу заявили міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр додав, що також 1 млрд гривень буде виділено на захист від коронавірусу в школах.

Також до 2023 року в Україні планують збільшити фінансування медицини на рівні 5% ВВП.

"На наступний рік закладено 4,2% ВВП, порівняно з 3,4%, як це було в цьому році. Поступово ми плануємо збільшити витрати до 5% ВВП", - розповів Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного року Фонду боротьби з COVID-19 не буде, витрати спрямують на головних розпорядників - МОЗ та Міносвіти, - Марченко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Мінфін (3643) Марченко Сергій (577) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Надо пилку хорошо наточить, а то так много бабла, что может подвести в самый ответственный момент.
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14.09.2020 14:02
+1
Не думаю, что это будет обязательной процедурой.

Конвенция о правах человека и биомедицине
Ст. 5: «Любое вмешательство в сферу здоровья может осуществляться только после добровольного и сознательного согласия на него ответственного лица. Ответственное лицо в любое время может беспрепятственно отозвать свое согласие».
Ст. 6 2: «Если в соответствии с законодательством несовершеннолетнее лицо является недееспособным давать свое согласие на вмешательство, такое вмешательство может осуществляться только с позволения его представителя».


Статья 12 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (№ 1645-II от 06.04.2000 года)

«Совершеннолетним дееспособным гражданам профилактические прививки проводятся по их согласию после предоставления объективной информации о прививке, следствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях...».
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14.09.2020 14:11
+1
ну ось вам ще 20 млрд. "на велике будівництво"
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14.09.2020 14:14
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Надо пилку хорошо наточить, а то так много бабла, что может подвести в самый ответственный момент.
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14.09.2020 14:02 Відповісти
Вот сами и колитесь этим говном. Осложнения будут не от вируса, а от того что в том замесе.
Обидно будет, если это будет процедурой обязательной.
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14.09.2020 14:03 Відповісти
Не думаю, что это будет обязательной процедурой.

Конвенция о правах человека и биомедицине
Ст. 5: «Любое вмешательство в сферу здоровья может осуществляться только после добровольного и сознательного согласия на него ответственного лица. Ответственное лицо в любое время может беспрепятственно отозвать свое согласие».
Ст. 6 2: «Если в соответствии с законодательством несовершеннолетнее лицо является недееспособным давать свое согласие на вмешательство, такое вмешательство может осуществляться только с позволения его представителя».


Статья 12 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (№ 1645-II от 06.04.2000 года)

«Совершеннолетним дееспособным гражданам профилактические прививки проводятся по их согласию после предоставления объективной информации о прививке, следствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях...».
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14.09.2020 14:11 Відповісти
А закупатимуть звичайно в Індії або піндосів.............
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14.09.2020 14:03 Відповісти
Министерство финансов заложило в государственный бюджет на 2021 год 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса

Это будет украдено .
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14.09.2020 14:04 Відповісти
ну ось вам ще 20 млрд. "на велике будівництво"
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14.09.2020 14:14 Відповісти
Сколько уйдет на "ремонт" дорог?
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14.09.2020 14:14 Відповісти
сколько успеют
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14.09.2020 14:19 Відповісти
А сколько это в километрах Бубочкиных дорог?
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14.09.2020 14:23 Відповісти
Пардон, Бубочкиных дорожек
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14.09.2020 14:23 Відповісти
Этого хватит на закупку 300 000 доз. Это ноль. Для формирования "стадного" иммунитета необходимо минимум в 100 раз больше.
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14.09.2020 15:43 Відповісти
 
 