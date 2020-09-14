До Держбюджету-2021 заклали 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу. Загалом на боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд грн, - Марченко
Міністерство фінансів заклало в державний бюджет на 2021 рік 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу. Всього в бюджеті передбачено 19,4 млрд гривень на боротьбу з COVID-19.
Про це на брифінгу заявили міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Міністр додав, що також 1 млрд гривень буде виділено на захист від коронавірусу в школах.
Також до 2023 року в Україні планують збільшити фінансування медицини на рівні 5% ВВП.
"На наступний рік закладено 4,2% ВВП, порівняно з 3,4%, як це було в цьому році. Поступово ми плануємо збільшити витрати до 5% ВВП", - розповів Марченко.
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+1 Александр Иванов #442761
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