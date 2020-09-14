Понад 30 тисяч сімей зможуть придбати житло за новою програмою в 2021 р., - глава Мінфіну Марченко

Понад 30 тис. сімей зможуть придбати житло в іпотеку або за фінлізингом завдяки новій програмі в 2021 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Парламент ухвалив рішення, що дозволяє нам створити відповідну інституцію, яка дасть можливість здійснювати іпотечне кредитування і купувати житло у фінансовий лізинг. Передбачається, що наступного року понад 30 тис. сімей за цією програмою зможуть отримати житло", - сказав він, представляючи проєкт державного бюджету України на пресконференції в Києві в понеділок.

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

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