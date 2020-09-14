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Новини
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Понад 30 тисяч сімей зможуть придбати житло за новою програмою в 2021 р., - глава Мінфіну Марченко

Понад 30 тисяч сімей зможуть придбати житло за новою програмою в 2021 р., - глава Мінфіну Марченко

Понад 30 тис. сімей зможуть придбати житло в іпотеку або за фінлізингом завдяки новій програмі в 2021 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Парламент ухвалив рішення, що дозволяє нам створити відповідну інституцію, яка дасть можливість здійснювати іпотечне кредитування і купувати житло у фінансовий лізинг. Передбачається, що наступного року понад 30 тис. сімей за цією програмою зможуть отримати житло", - сказав він, представляючи проєкт державного бюджету України на пресконференції в Києві в понеділок.

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Також читайте: Програму пільгового кредитування житла для ветеранів та переселенців відновлено, - Мінреінтеграції

Автор: 

житло (1067) програма (132) Марченко Сергій (577)


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Топ коментарі
+3
В Польщі наші заробітчани вже давно купують квартири в іпотеку на 30 років на дуже вигідних умовах.
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14.09.2020 14:05
+2
те, для кого данный законопроект принимается с удоавольствием прикупят еще по одной квартирке к тем 20-30 квартирам, которые сдают великому нариду!
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14.09.2020 14:19
+1
Дубинский нормально прибарахлиться..
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14.09.2020 14:36
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В Польщі наші заробітчани вже давно купують квартири в іпотеку на 30 років на дуже вигідних умовах.
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14.09.2020 14:05 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3219100/minfin_v_etom_godu_provodit_neponyatnuyu_politiku_proekt_gosbyudjeta2021_gotovilsya_bez_konsultatsiyi

"Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введение некоторых правил налогообложения", - сказал депутат.
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14.09.2020 14:12 Відповісти
те, для кого данный законопроект принимается с удоавольствием прикупят еще по одной квартирке к тем 20-30 квартирам, которые сдают великому нариду!
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14.09.2020 14:19 Відповісти
нужно запретить скупку под сдачу квартир если это сверх необходимости!
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14.09.2020 14:20 Відповісти
Дубинский нормально прибарахлиться..
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14.09.2020 14:36 Відповісти
Ещё одну маму усыновит
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14.09.2020 15:04 Відповісти
Чьих семей не уточнил прислужник зеленских уродов?
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14.09.2020 15:04 Відповісти
Ой ржу не могу......
А где результаты др подобных программ? Которые практически ВСЕ лопнули едва начавшись!
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14.09.2020 15:05 Відповісти
--Я снова хочу в Париж!
--А что, уже бывали?
--Нет, уже раньше хотел.
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14.09.2020 21:19 Відповісти
 
 