501 клас перебуває на самоізоляції, а 37 шкіл України - на дистанційному навчанні, - Шмигаль

Президент Зеленський під час наради поцікавився впливом початку навчального процесу на поширення коронавірусної інфекції, оскільки сьогодні минає два тижні, протягом яких уряд мав відстежувати цю ситуацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 501 клас перебуває на самоізоляції, а 37 закладів середньої освіти – на дистанційному навчанні. За минулу добу захворіло 40 учнів і 32 вчителі, а з початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадки коронавірусної хвороби серед учнів і 296 – серед учителів.

"Ми вже говорили з вами про те, що в деяких школах бракує масок, – звернувся Зеленський до Шмигаля. – Ви сказали, що гроші у регіонах є, але для їхнього використання Кабінет Міністрів має запропонувати законодавчі зміни. Знаю, що на місцях є понад три мільярди гривень, які можна витратити. Чи ви зробили все необхідне, щоб забезпечити наші школи засобами індивідуального захисту? Це надзвичайно важливо сьогодні".

У відповідь прем’єр-міністр відзвітував, що уряд уже запропонував парламенту проголосувати законопроєкт № 3991, який вносить зміни до бюджету, і, серед іншого, дає змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.

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