501 клас перебуває на самоізоляції, а 37 шкіл України - на дистанційному навчанні, - Шмигаль
Президент Зеленський під час наради поцікавився впливом початку навчального процесу на поширення коронавірусної інфекції, оскільки сьогодні минає два тижні, протягом яких уряд мав відстежувати цю ситуацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 501 клас перебуває на самоізоляції, а 37 закладів середньої освіти – на дистанційному навчанні. За минулу добу захворіло 40 учнів і 32 вчителі, а з початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадки коронавірусної хвороби серед учнів і 296 – серед учителів.
"Ми вже говорили з вами про те, що в деяких школах бракує масок, – звернувся Зеленський до Шмигаля. – Ви сказали, що гроші у регіонах є, але для їхнього використання Кабінет Міністрів має запропонувати законодавчі зміни. Знаю, що на місцях є понад три мільярди гривень, які можна витратити. Чи ви зробили все необхідне, щоб забезпечити наші школи засобами індивідуального захисту? Це надзвичайно важливо сьогодні".
У відповідь прем’єр-міністр відзвітував, що уряд уже запропонував парламенту проголосувати законопроєкт № 3991, який вносить зміни до бюджету, і, серед іншого, дає змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.
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Попереду цунамі епідемії. При цьому невідомі наслідки інфекції для дітей, як вона проявить себе при формуванні репродуктивних органів. Про це можна буде сказати після мінімум через п'ять років досліджень захворівших зараз дітей.
Сьогодні він вирішив поділитися думками щодо непростої ситуації, яка виникла у зв'язку з епідемією коронавірусу. Ось що він повідомив на своїй сторінці у фейсбук:
На даний час знаходжуся на стаціонарному лікуванні в Сокальській ЦРЛ з двобічною полісегментарною вірусною пневмонією. Хочеться дати коротку оцінку тому, що маємо. Отже:
Лікарні, які приймають пацієнтів з коронавірусом, повні.
Лікарі втомлені, частина хворіє.
На жаль, профілактики поки не існує, а карантин не зупинив вірус.
Так виглядає, що більшість з нас перехворіє вірусом SARS-CoV-2.
Усі, кому за 30, є в зоні ризику потрапити у стаціонар.
Симптомів багато. Однак, висока температура, біль у м'язах та горлі, зникнення нюху, кашель є найчастішими.На відміну від рентгену, комп'ютерна томографія (КТ) є вкрай необхідною для діагностики. У більшості пацієнтів ураження легень по типу «матового скла».
Найдостовірнішим лабораторним методом діагностики є ПЛР - тест, бо показує наявність/відсутність в організмі людини ДНК чи РНК вірусу.
ІФА - тести спрацьовують лише з 7 дня захворювання
.Для лікування ковіду використовуються антибіотики, противірусні, жарознижуючі, стероїдні гормони.У багатьох пацієнтів ПЛР - тест буде позитивним до 15-16 дня від початку захворювання, навіть при відсутності симптомів хвороби.
Тим, хто одужав потрібна реабілітація після перенесеного ковіду.
Пам'ятайте, що при перших симптомах потрібно звертатися до лікарів і в жодному випадку не займатися самолікуванням!
Пошкодуйте медичних працівників! Спробуйте зменшити ризик свого ж інфікування. Думайте про себе, бо ви цього варті… Все у ваших руках, точніше у голові!)
Разом ми переможемо!
Бережіть себе та близьких!