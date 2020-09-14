УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13072 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
806 3

Кількість тестувань на коронавірус в Україні за минулий тиждень збільшено на 7,5 тис., - Степанов

Кількість тестувань на коронавірус в Україні за минулий тиждень збільшено на 7,5 тис., - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що за минулий тиждень в Україні було збільшено кількість проведених тестів на коронавірус.

Про це він сказав на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що минулого тижня було збільшено кількість тестів на 7,5 тис. Таким чином, кількість тестувань досягла 154 тис. Однак кількість госпіталізованих зросла несуттєво – лише на 100 осіб", - повідомляє ОП.

Степанов також повідомив, що група вчених об’їздила регіони та провела аналіз щодо дотримання алгоритмів дій у разі виявлення коронавірусної інфекції. Ці дані будуть використані для гнучкості карантинних заходів.

Також читайте: Кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 за 4 міс. збільшилась у 100 разів, - Степанов

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) карантин (18172) тестування (456) Степанов Максим (2196) Офіс Президента (2022) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Беларуси на митингах тоже почти все без намордников и ничего страшного не случилось.
показати весь коментар
14.09.2020 14:50 Відповісти
Вы объясните мне как так ,что у нас тесты стоят 1500 грн? В Рфии 700 рублей?Вот заболела семья нужно сделать тесты 3х 1500 = 4500 и где их брать?Мало того ,что Вы с пенсиями намутили,за газ сейчас платиш почти по 20 грн ,ещё и сдираете последнюю рубашку.Порох был гавно но это уже сверх всех мер.Такого падлючего правительства у нас ещё не было
показати весь коментар
14.09.2020 16:10 Відповісти
 
 