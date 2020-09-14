Кількість тестувань на коронавірус в Україні за минулий тиждень збільшено на 7,5 тис., - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що за минулий тиждень в Україні було збільшено кількість проведених тестів на коронавірус.

Про це він сказав на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що минулого тижня було збільшено кількість тестів на 7,5 тис. Таким чином, кількість тестувань досягла 154 тис. Однак кількість госпіталізованих зросла несуттєво – лише на 100 осіб", - повідомляє ОП.

Степанов також повідомив, що група вчених об’їздила регіони та провела аналіз щодо дотримання алгоритмів дій у разі виявлення коронавірусної інфекції. Ці дані будуть використані для гнучкості карантинних заходів.

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