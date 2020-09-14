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Ткаченко розпорядився перевірити інформацію про відновлення роботи в Україні забороненої російської соцмережі "Вконтакте"

Ткаченко розпорядився перевірити інформацію про відновлення роботи в Україні забороненої російської соцмережі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити інформацію і підготувати рішення для протидії доступу в російську соціальну мережу "Вконтакте" через мобільний застосунок в Україні.

Про це Ткаченко сказав на пресконференції в понеділок у Києві з нагоди 100 днів перебування на посаді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проблема проникнення дезінформації з "Вконтакте" або російських телеканалів справді вагома. Ми кілька разів зустрічалися в РНБО з цього питання, є план заходів. Сподіваюся, цей план буде реалізовано", - сказав він.

Водночас міністр не деталізував, які саме заходи наразі обговорюються.

"Щодо "Вконтакте". Сьогодні, тільки-но ми дізналися цю інформацію, я попросив перевірити, чи відповідає це дійсності, і що можна зробити, які рішення ухвалити, щоб протидіяти цій історії", - заявив міністр, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", до яких дій має намір вдатися міністерство у зв'язку оновленнями мобільного застосунку "Вконтакте", що дає змогу обходити чинні в Україні заборони на цю соцмережу.

Також міністр додав, що "хоч би як ми ставили заслін, перемога в цій гібридній війні перебуває в наших руках". Зокрема, Ткаченко наголосив на важливості медіаграмотності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжила санкції проти російських соцмереж ще на 3 роки, - указ Зеленського

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заборонена російська соцмережа "Вконтакте" знову запрацювала в Україні.

Автор: 

Ткаченко Олександр (509) соціальні мережі (1185) ВКонтакте (191)


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Топ коментарі
+5
Проблема не у обходах. Сидіть з впн скільки влізе. Проте мережа вк не отримає коштів від рекламодавців з України за розміщення реклами.
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14.09.2020 16:04
+4
vpn
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14.09.2020 14:25
+3
5 лет обходы ВК и Одноклассников стоят у всех от полиции до ВР и Кабинета Министров, и друг "узнали". Цирк.
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14.09.2020 15:39
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ВК упала и вряд ли поднимется при возобновлении работы.
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14.09.2020 14:24 Відповісти
vpn
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14.09.2020 14:25 Відповісти
К гадалке не ходи. Чего там обходить то
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14.09.2020 14:32 Відповісти
так даже мне на почтовый ящик прилетела дуриловка по имени... хотя я и не был даже ДО закрытия участником в КОНТАКТЕ.. так вот типа мол по имени привет теперь не надо VPN Скачивайте Гугл приложение и вперде....
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14.09.2020 14:34 Відповісти
Мне тоже.
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14.09.2020 16:02 Відповісти
Це дурко з Г+Г думає, що немає ніяких шляхів обходу. І ВПН-це тільки один з них.
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14.09.2020 16:34 Відповісти
Так, але українських VPN немає. Юзають або кацапцькі або інші.
Таким чином, особисті дані відстежуються ким завгодно і ще більше ніж це робили самі Вконтактники.
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14.09.2020 16:49 Відповісти
Обновил мобильное приложение, и оно и правда работает, без впн.
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14.09.2020 15:17 Відповісти
Встроенный
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14.09.2020 15:49 Відповісти
Да, скорее всего так. Пользователям удобно, это главное.
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14.09.2020 16:04 Відповісти
Прошло сто дней....
И тут - "Сегодня, как только мы узнали эту информацию" !
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14.09.2020 15:34 Відповісти
Лично 5 лет назад видел и в сельрадах и в других госучреждениях у ватоголовых эти обходы.
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14.09.2020 15:40 Відповісти
5 лет обходы ВК и Одноклассников стоят у всех от полиции до ВР и Кабинета Министров, и друг "узнали". Цирк.
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14.09.2020 15:39 Відповісти
Дійсно-працює.Агов СБУ!!!!!Втім:"Какаяразніца",так же Зебіли?
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14.09.2020 15:44 Відповісти
Проблема не у обходах. Сидіть з впн скільки влізе. Проте мережа вк не отримає коштів від рекламодавців з України за розміщення реклами.
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14.09.2020 16:04 Відповісти
Це ще теж херня, кацапи завдяки лайком та репостам, складають психологічний портрет як окремої людини так і регіону в цілому. Потім ми дивуємося чому перемагає Медведчук.
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14.09.2020 17:14 Відповісти
Люди вже перевірили.
Через якись додаток вхід вільний.
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14.09.2020 16:06 Відповісти
 
 