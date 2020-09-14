Ткаченко розпорядився перевірити інформацію про відновлення роботи в Україні забороненої російської соцмережі "Вконтакте"

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити інформацію і підготувати рішення для протидії доступу в російську соціальну мережу "Вконтакте" через мобільний застосунок в Україні.

Про це Ткаченко сказав на пресконференції в понеділок у Києві з нагоди 100 днів перебування на посаді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проблема проникнення дезінформації з "Вконтакте" або російських телеканалів справді вагома. Ми кілька разів зустрічалися в РНБО з цього питання, є план заходів. Сподіваюся, цей план буде реалізовано", - сказав він.

Водночас міністр не деталізував, які саме заходи наразі обговорюються.

"Щодо "Вконтакте". Сьогодні, тільки-но ми дізналися цю інформацію, я попросив перевірити, чи відповідає це дійсності, і що можна зробити, які рішення ухвалити, щоб протидіяти цій історії", - заявив міністр, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", до яких дій має намір вдатися міністерство у зв'язку оновленнями мобільного застосунку "Вконтакте", що дає змогу обходити чинні в Україні заборони на цю соцмережу.

Також міністр додав, що "хоч би як ми ставили заслін, перемога в цій гібридній війні перебуває в наших руках". Зокрема, Ткаченко наголосив на важливості медіаграмотності.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заборонена російська соцмережа "Вконтакте" знову запрацювала в Україні.