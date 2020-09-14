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Більшість країн світу збільшують дефіцит бюджету, Україна не може бути "білою вороною" на їхньому тлі, - Марченко
Більшість країн світу розширюють дефіцити своїх державних бюджетів, і Україна не має бути "білою вороною".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
"Я думаю, 90% країн світу розширюють свій дефіцит, щоб профінансувати витрати, підштовхнути економічний розвиток. Ми не можемо скорочуватися і бути "білою вороною" на їхньому тлі", - зазначив Марченко.
Як повідомлялося, дефіцит державного бюджету на 2021 рік очікується на рівні 6% ВВП, тоді як нинішній держбюджет передбачає дефіцит у 7,5% ВВП.
Топ коментарі
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А ви ? Шота сумніваюсь я...
Очень сомневаюсь, что 90% стран имеет дефицитный бюджет! Может они увеличивают расходы/снижают доходы бюджета (при этом у стран с дефицитным бюджетам, дефицит растет)?!
Увеличение дефицита бюджета это что - позитив и достижение? ЗЕвыползни уже черное называют белым и наоборот. Короче, дохозяйничали до ручки. Ешьте теперь это дерьмо зебобики, да ложки возьмите побольше. Может теперь до вас дойдет кого вы привели к власти.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.!!
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Поднимем ВВП до уровня Германии.
С учетом 63% совокупного налога, профицит бюджета будет 1000%.
Мы должны следовать за модой!