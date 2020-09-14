Більшість країн світу збільшують дефіцит бюджету, Україна не може бути "білою вороною" на їхньому тлі, - Марченко

Більшість країн світу розширюють дефіцити своїх державних бюджетів, і Україна не має бути "білою вороною".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Я думаю, 90% країн світу розширюють свій дефіцит, щоб профінансувати витрати, підштовхнути економічний розвиток. Ми не можемо скорочуватися і бути "білою вороною" на їхньому тлі", - зазначив Марченко.

Як повідомлялося, дефіцит державного бюджету на 2021 рік очікується на рівні 6% ВВП, тоді як нинішній держбюджет передбачає дефіцит у 7,5% ВВП.

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