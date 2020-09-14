За фактом недотримання карантинних норм під час святкування Дня міста в Одесі відкрито кримінальне провадження, - нарада у Зеленського
Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив під час традиційної селекторної наради у президента України Володимира Зеленського, що за минулий тиждень було складено 1436 протоколів за порушення карантинних заходів. Для цього в Україні діють 200 рейдових груп.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Представники правоохоронних органів поінформували Президента, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження на Одещині та відбувається розслідування. Також правоохоронці повідомили, що організатори свят мають понести адмінпокарання у розмірі 170 тис. грн, а у разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв’язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірусу інфекцією чи смертністю від цієї недуги, – буде відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.
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Як пише «http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія » з https://gazeta.ua/articles/world-life/_v-izrayili-ogolosili-zagalnonacionalnu-izolyaciyu/984301?fbclid=IwAR2tovm0yB84jmj1Bs7FcctURN0hv1BkrHlVOzgn6X8LWnaaSAFlUBrfRDw посиланням на gazeta.ua, згідно з рішенням влади країни, загальнонаціональна ізоляція почнеться в п'ятницю.
Під час ізоляції громадяни повинні будуть знаходитися в межах 500 метрів від своїх будинків.
Разом з тим, ізраїльський аеропорт "Бен-Гуріон" залишиться відкритим.
Нові заходи були ухвалені після різкого зростання числа випадків COVID-19 в останні тижні і на тлі критики прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо боротьби з вірусом і ситуації з економікою країни.
піпець як страшно..