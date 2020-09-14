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Новини Коронавірус і карантин
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За фактом недотримання карантинних норм під час святкування Дня міста в Одесі відкрито кримінальне провадження, - нарада у Зеленського

За фактом недотримання карантинних норм під час святкування Дня міста в Одесі відкрито кримінальне провадження, - нарада у Зеленського

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив під час традиційної селекторної наради у президента України Володимира Зеленського, що за минулий тиждень було складено 1436 протоколів за порушення карантинних заходів. Для цього в Україні діють 200 рейдових груп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Представники правоохоронних органів поінформували Президента, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження на Одещині та відбувається розслідування. Також правоохоронці повідомили, що організатори свят мають понести адмінпокарання у розмірі 170 тис. грн, а у разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв’язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірусу інфекцією чи смертністю від цієї недуги, – буде відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо після Дня міста в Одесі зросте захворюваність на COVID-19, можуть бути відкриті кримінальні справи, - Ляшко

Автор: 

День міста (23) Дніпро (3274) Зеленський Володимир (23832) карантин (18172) Одеса (5461) Нацполіція (15173) кримінальна справа (519) штраф (1865) Клименко Ігор (485) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
уже могли бы в этот раз не гулять не бухать на день города
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14.09.2020 14:29
+1
Причинно следственную? Нуну, хаха.
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14.09.2020 14:45
+1
НАВЕРНОЕ ТАКОЕ НАПИШУТ И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ,КОГДА СЛУГИ ПРОИГРАЮТ ВЫБОРЫ
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14.09.2020 14:55
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уже могли бы в этот раз не гулять не бухать на день города
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14.09.2020 14:29 Відповісти
так после полноценного сезона ,который, кстати, зесрань даже рекламировала, у этого дня города должен быть девиз :"зараза к заразе не пристает!"
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14.09.2020 14:52 Відповісти
ніт. тут правит партнер пети труха
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14.09.2020 15:08 Відповісти
Служивший в квн-ских войсках филимонов первым по статье пойдет или как?
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14.09.2020 14:40 Відповісти
это шо шутка от квартала или страшилка санитара ляшка про парки- часть вторая.
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14.09.2020 14:43 Відповісти
Какое это имеет отношение к деятельности Президента?!!!
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14.09.2020 14:44 Відповісти
Причинно следственную? Нуну, хаха.
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14.09.2020 14:45 Відповісти
все лето так же в толпе и лежали на пляже, и по вечерам ходили, но жабам было не выгодно срывать сезон
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14.09.2020 14:49 Відповісти
НАВЕРНОЕ ТАКОЕ НАПИШУТ И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ,КОГДА СЛУГИ ПРОИГРАЮТ ВЫБОРЫ
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14.09.2020 14:55 Відповісти
Всем, кто гулял без масок, отметиться в прокуратуре!
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14.09.2020 14:55 Відповісти
Зная как точно звучит этот закон,хотел бы уточнить у зели,-он ,что решил всю Одессу пересадить?
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14.09.2020 15:00 Відповісти
А шо вы хотели от быдла? То,шо обкуренный ********** катается по Украине - это банду МВД не интересует. Шо оно курит, где берёт, и кто поставщик... Их бесит, что несмотря на их быкование и попытки развалить страну, люди делают себе праздник!
Как сказал один мудрый еврей из Днепра - "Кто как отдыхает - тот так и работает!" И таки он прав!
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14.09.2020 17:26 Відповісти
Уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.
Як пише «http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія » з https://gazeta.ua/articles/world-life/_v-izrayili-ogolosili-zagalnonacionalnu-izolyaciyu/984301?fbclid=IwAR2tovm0yB84jmj1Bs7FcctURN0hv1BkrHlVOzgn6X8LWnaaSAFlUBrfRDw посиланням на gazeta.ua, згідно з рішенням влади країни, загальнонаціональна ізоляція почнеться в п'ятницю.
Під час ізоляції громадяни повинні будуть знаходитися в межах 500 метрів від своїх будинків.
Разом з тим, ізраїльський аеропорт "Бен-Гуріон" залишиться відкритим.
Нові заходи були ухвалені після різкого зростання числа випадків COVID-19 в останні тижні і на тлі критики прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо боротьби з вірусом і ситуації з економікою країни.
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14.09.2020 18:51 Відповісти
правоохранители сообщили, что организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн

піпець як страшно..
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14.09.2020 18:53 Відповісти
 
 