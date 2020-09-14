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Новини Коронавірус і карантин Бюджет-2021
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Наступного року Фонду боротьби з COVID-19 не буде, витрати спрямують на головних розпорядників - МОЗ та Міносвіти, - Марченко

Наступного року Фонду боротьби з COVID-19 не буде, витрати спрямують на головних розпорядників - МОЗ та Міносвіти, - Марченко

Проєкт Держбюджету України на наступний рік не передбачає фінансування додаткових фондів, таких як Фонд боротьби з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У нас не передбачається додаткових фондів, таких як COVID-19, ми видатки спрямували на прямих головних розпорядників - це МОЗ та Міносвіти, тому цієї програми вже не буде наступного року", - сказав Марченко.

Також він додав, що оскільки було проведено реформу територіального устрою та скорочено кількість районів, то в цій частині буде суттєве вивільнення видатків саме за цим напрямком. За іншими напрямками бюджету жодних скорочень видатків не передбачається.

Також дивіться: Витрати на охорону здоров'я в 2021 році зростуть до 4,2% ВВП і сягнуть 5% у 2023, - Марченко. ВIДЕО

Автор: 

держбюджет (2394) охорона здоров’я (293) карантин (18172) Марченко Сергій (577) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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с деньгами на ковид справились, новых не будет. ЗЕкоманда работает
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14.09.2020 14:33 Відповісти
Фонд 2020 года раскрали успешо, а в следующем году и этой власти уже не будет.
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14.09.2020 14:35 Відповісти
А вы о использовании текущего фонда когда перед МВФ отчитаетесь? Или сцикотно?
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14.09.2020 14:46 Відповісти
Ну дык мвф после кидков зЭ-шмаркли пообещал зЭ-зыдёнку дать палец соленый пососать вместо очередного транша...
А рыпнется зЭ-осел каламойшу своего подоить - тот ему моментально очередной майдан устроит, что даже петро не успеет пунш собрать...
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14.09.2020 14:47 Відповісти
"Большой стройкє" - велика "звізда"? 😏
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14.09.2020 14:52 Відповісти
вiслюку новый лисапет!
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14.09.2020 14:54 Відповісти
Лісапет йому не можна. Може травмувати орган, яким імітує гру на роялі.
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14.09.2020 14:56 Відповісти
В звьоздачку попадьот? Так то ему еще приседать придётся.
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14.09.2020 15:14 Відповісти
воровать будут как янучара сразу из бюджета не прячась
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14.09.2020 16:22 Відповісти
 
 