Наступного року Фонду боротьби з COVID-19 не буде, витрати спрямують на головних розпорядників - МОЗ та Міносвіти, - Марченко
Проєкт Держбюджету України на наступний рік не передбачає фінансування додаткових фондів, таких як Фонд боротьби з COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"У нас не передбачається додаткових фондів, таких як COVID-19, ми видатки спрямували на прямих головних розпорядників - це МОЗ та Міносвіти, тому цієї програми вже не буде наступного року", - сказав Марченко.
Також він додав, що оскільки було проведено реформу територіального устрою та скорочено кількість районів, то в цій частині буде суттєве вивільнення видатків саме за цим напрямком. За іншими напрямками бюджету жодних скорочень видатків не передбачається.
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А рыпнется зЭ-осел каламойшу своего подоить - тот ему моментально очередной майдан устроит, что даже петро не успеет пунш собрать...