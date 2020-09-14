Ткаченко про проєкт держбюджету-2021: витрати на культуру збільшуються не таким чином, як ми очікували

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що в проєкті державного бюджету на 2021 рік видатки на культуру збільшилися не так, як очікувало відомство.

Про це сказав Ткаченко на пресконференції з нагоди 100 днів перебування на посаді в понеділок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо бюджету на наступний рік, то витрати збільшуються не тим способом і не таким чином, як ми очікували", - сказав Ткаченко.

Міністр зазначив, що це перший варіант проєкту бюджету, який громадськість і депутати Верховної Ради будуть обговорювати.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться збільшити витрати, в першу чергу, пов'язані з програмами УКФ, Українського інституту книги і програми реставрації", - підкреслив Ткаченко.

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