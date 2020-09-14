Ткаченко про проєкт держбюджету-2021: витрати на культуру збільшуються не таким чином, як ми очікували
Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що в проєкті державного бюджету на 2021 рік видатки на культуру збільшилися не так, як очікувало відомство.
Про це сказав Ткаченко на пресконференції з нагоди 100 днів перебування на посаді в понеділок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо бюджету на наступний рік, то витрати збільшуються не тим способом і не таким чином, як ми очікували", - сказав Ткаченко.
Міністр зазначив, що це перший варіант проєкту бюджету, який громадськість і депутати Верховної Ради будуть обговорювати.
"Ми сподіваємося, що нам вдасться збільшити витрати, в першу чергу, пов'язані з програмами УКФ, Українського інституту книги і програми реставрації", - підкреслив Ткаченко.
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увеличиваются не так как мы ожидали
Прям диагоноз зебила
Он теперь бесплатный. Жаль, что юмор у них только черный.