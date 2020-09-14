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Ткаченко про проєкт держбюджету-2021: витрати на культуру збільшуються не таким чином, як ми очікували

Ткаченко про проєкт держбюджету-2021: витрати на культуру збільшуються не таким чином, як ми очікували

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що в проєкті державного бюджету на 2021 рік видатки на культуру збільшилися не так, як очікувало відомство.

Про це сказав Ткаченко на пресконференції з нагоди 100 днів перебування на посаді в понеділок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо бюджету на наступний рік, то витрати збільшуються не тим способом і не таким чином, як ми очікували", - сказав Ткаченко.

Міністр зазначив, що це перший варіант проєкту бюджету, який громадськість і депутати Верховної Ради будуть обговорювати.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться збільшити витрати, в першу чергу, пов'язані з програмами УКФ, Українського інституту книги і програми реставрації", - підкреслив Ткаченко.

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Автор: 

держбюджет (2394) Міністерство культури (757) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+4
Да что ручной пудель каламойши может знать о культуре?
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14.09.2020 14:41
+2
Увеличатся не таким образом, как мы ожидали означает "уменьшатся". И так во всем у зеленой власти: всё "увеличивается не так, как мы ожидали".
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14.09.2020 14:42
+2
он просто ответил политкорректно, как настоящий ЗЕполитик
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14.09.2020 14:44
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Да что ручной пудель каламойши может знать о культуре?
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14.09.2020 14:41 Відповісти
Увеличатся не таким образом, как мы ожидали означает "уменьшатся". И так во всем у зеленой власти: всё "увеличивается не так, как мы ожидали".
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14.09.2020 14:42 Відповісти
он просто ответил политкорректно, как настоящий ЗЕполитик
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14.09.2020 14:44 Відповісти
ну
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14.09.2020 14:45 Відповісти


увеличиваются не так как мы ожидали
Прям диагоноз зебила
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14.09.2020 14:47 Відповісти
На цирк деньги не нужны!
Он теперь бесплатный. Жаль, что юмор у них только черный.
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14.09.2020 14:48 Відповісти
Та шо ви говорите! Какая может быть культура у зелёных соплей?
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14.09.2020 14:50 Відповісти
Коли зєбіл, чує слово «культура», у його його мізках формується слово «порохобот».
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14.09.2020 14:50 Відповісти
культура-шмультура. тут на более важное денег не хватает
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14.09.2020 14:51 Відповісти
Саша, имею вам сказать, шоб вы шли туда откуда вы таки пришли, в Ж, где вы руководили и производили Г, и даже Г+Г. Вам там, в Г, самое место.
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14.09.2020 14:51 Відповісти
кто дал тебе право посылать людей?
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14.09.2020 14:52 Відповісти
Деятельность этого деятеля по производству и метанию Г на олигархическом телеканале Г+Г, а так же его членство и деятельность в ОПГ "Прислуга урода". Ещё вопросы будут, у вас, как у фаната и поклонника ЗЕ и Г?
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14.09.2020 14:55 Відповісти
Дуралей, ты отвечай за себя. Кто дал тебе право указывать, что делать людям и куда им идти?
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14.09.2020 14:59 Відповісти
Такое право, не даётся кем то кому то. Это даже не право, а ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ, макать это вот лайно, типа ткаченко, в Г, за его моральное уродство и всё то Г, что он делает сейчас и сделал до того, как эта вот шобла пришла к власти. И еже ли это вам, и вам подобным, по вашей врождённой глупости и зашоренной узколобости не понятно, то это ваша личная проблема и, к сожалению, беда нашей страны. Ещё вопросы у умственно убогого будут?
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14.09.2020 15:08 Відповісти
В интернете хорошо указывать с дивана. Ты бы на улицу вышел и говорил прохожим, куда им идти и что следует делать - черепушку твою проломили бы быстро, указатель хренов Ладно, продолжай писать с дивана свои приказы, на большее ты не способен.
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14.09.2020 15:01 Відповісти
Хотите сказать, что вы постите из блиндажа или из окопа?
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14.09.2020 15:09 Відповісти
С дурки оно пишет
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14.09.2020 15:13 Відповісти
Из этой?
Ткаченко о проекте госбюджета-2021: расходы на культуру увеличиваются не таким образом, как мы ожидали - Цензор.НЕТ 4158
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14.09.2020 15:15 Відповісти
Как обычно все мало, начинается дележка, но ведь если один кусок пирога увеличить то другой нужно уменьшить.
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14.09.2020 14:55 Відповісти
На кацапські серіали грошей не вистачає? Ну то і мать їх туди!
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14.09.2020 14:55 Відповісти
Кацап, за перебрик!
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14.09.2020 15:01 Відповісти
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14.09.2020 15:07 Відповісти
Така навмисна брехня від високопосадовців, задля розколу суспільства, стала нормою для зе-вилупків.

Ткаченко про проєкт держбюджету-2021: витрати на культуру збільшуються не таким чином, як ми очікували - Цензор.НЕТ 8746
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14.09.2020 15:51 Відповісти
мы ожидали что они будут увеличиваться, а они уменьшаются, но мы не этого ожидали, так что мы не виноватые.
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14.09.2020 16:24 Відповісти
 
 