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Новини
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Зеленський підписав закон про ратифікацію меморандуму та угоди з ЄС, що дозволяє отримати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Зеленський підписав закон про ратифікацію меморандуму та угоди з ЄС, що дозволяє отримати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Меморандуму та Кредитної угоди між Україною і Європейським Союзом щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 млрд євро № 825-IX, який Верховна Рада ухвалила 25 серпня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Реалізація положень меморандуму та зазначеної угоди дозволить залучити додатковий кредитний ресурс Євросоюзу, який буде спрямовано на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реалізації реформ у нашій державі. Виплата коштів здійснюватиметься двома траншами по 600 млн євро кожен", - йдеться в повідомленні.

Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги. Передбачені заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу.

Зазначені Меморандум та Кредитну угоду Україна та ЄС уклали 23 липня поточного року у Брюсселі. Підписанню документів передувало ухвалення Європейською радою рішення про виділення "виняткової" макрофінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства та розширення в умовах кризи COVID-19 обсягом 3 млрд євро, у межах якого Україна отримала найбільший пакет допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз не визнає "місцеві вибори" в окупованому Севастополі, - представник Єврокомісії Стано

Автор: 

закон (2830) Зеленський Володимир (23832) допомога (8348) Євросоюз (13408)


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Топ коментарі
+8
Все не трать, на Олимпиаду отложи.
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14.09.2020 15:07
+8
Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи - Цензор.НЕТ 2926
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14.09.2020 15:10
+6
Кацап, а ти чого тут? Тут не подіють і бояри не наливають.
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14.09.2020 15:08
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Кацап, а ти чого тут? Тут не подіють і бояри не наливають.
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14.09.2020 15:08 Відповісти
Все не трать, на Олимпиаду отложи.
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14.09.2020 15:07 Відповісти
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14.09.2020 15:16 Відповісти
А вони його в жопу не послали? Як свого часу Галабароцька посилав їх?
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14.09.2020 15:08 Відповісти
Вот и для суркисов с дядей беней денежка под распил пришла. А что по решению пещерных и прочих вовчьих судов не удастся из бюджета на офшоры вытрясти - ковидный фонд зЭ-гниде в помощь. Или вон олимпияда на подходе у него...
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14.09.2020 15:09 Відповісти
Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи - Цензор.НЕТ 2926
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14.09.2020 15:10 Відповісти
А як же з "дешевой женщиной...", чи вже нє? Це тільки Порох міг.
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14.09.2020 15:11 Відповісти
Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи - Цензор.НЕТ 3478
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14.09.2020 15:12 Відповісти
Забавно, - аффтар єтих картинок почему-то потерял к ним всяческий интерес после виборов)_
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14.09.2020 15:25 Відповісти
а голодородько посилав їх на три букви-
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14.09.2020 15:12 Відповісти
Для шута главное бабло получить для распила, а потом хоть ....

14.09.2020 г.
Кабинет министров выдал распоряжение про проведение аудита использования средств использования бюджетного фонда по борьбе с CОVID-19". Это называется паникой в рядах Кабмина, реакция на наше утреннее напоминание. Требование об аудите этого фонда - обязательнjе условие продолжения сотрудничества с МВФ. При том - с участием международных структур. Писать нечего - деньги получили и забыли, что обещали.
Украина не предоставила МВФ отчет-график о выполнении обязательств получения второго транша по утвержденной программе.
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14.09.2020 15:12 Відповісти
невже кінець епохи бідності...
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14.09.2020 15:13 Відповісти
"Что ш такое, гаспадин презЕдент? Вы же обещали!!!"
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14.09.2020 15:14 Відповісти
хорошая новость
Зеленський підписав закон про ратифікацію меморандуму та угоди з ЄС, що дозволяє отримати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 582
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14.09.2020 15:21 Відповісти
Чудово!Тепер ,або пенсіі піднімуть вище 2000 грн. або газ здешевшає, бо президент розуміє що зимою люди не повині замерзнути,або з голоду вмерти.
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14.09.2020 15:37 Відповісти
"цена" вопроса для України не прозвучала ...що "заставив" ?
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14.09.2020 16:19 Відповісти
Не допомоги, а кредитів, які потрібно відавати чи варрантами Яреські чи землею.
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14.09.2020 17:24 Відповісти
Гроші підуть Коломойському. А от віддавати всім нам...
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14.09.2020 17:39 Відповісти
 
 