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Макрон особисто розповів Путіну про результати проб Навального: Французькі експерти підтвердили отруєння "Новачком"

Макрон особисто розповів Путіну про результати проб Навального: Французькі експерти підтвердили отруєння

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови особисто повідомив президенту Росії Володимиру Путіну, що французькі експерти підтвердили отруєння Навального "Новачком".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая газета".

У комюніке, наявному в розпорядженні у "Новой газеты", повідомляється, що Макрон "висловив глибоку стурбованість злочинним діянням, скоєним проти Олексія Навального", зажадав прояснити обставини цього замаху і притягнути винних до відповідальності.

Макрон підкреслив, що Франція разом з іншими європейськими партнерами провела власне дослідження і прийшла до висновку, що Навальний був отруєний нервовим агентом з сімейства "Новачок", що порушує Конвенцію щодо заборони хімічної зброї.

Президент Франції висловив повну солідарність з Німеччиною з приводу тих кроків, які повинні бути зроблені в майбутньому в зв'язку з отруєнням російського політика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини

У Кремлі підтвердили телефонну бесіду Путіна і Макрона, подробиці пообіцяли повідомити пізніше.

Автор: 

отруєння (945) путін володимир (23821) Навальний Олексій (612) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+18
Вот хйло то удивился....
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14.09.2020 15:17
+16
Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 5980
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14.09.2020 15:16
+9
Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 5973
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14.09.2020 15:18
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Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 5980
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14.09.2020 15:16 Відповісти
Вот хйло то удивился....
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14.09.2020 15:17 Відповісти
Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 5973
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14.09.2020 15:18 Відповісти
Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 9340
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14.09.2020 15:18 Відповісти
Ага. І шо Вова?.. )) Паноптикум.
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14.09.2020 15:18 Відповісти
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -
-
https://uploads.disquscdn.com/images/31f5bda896397d0ed3bad8c7131953c8fd1f1b5299df261d64a345de3daccdff.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg . .. .. . . https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg ..
...
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14.09.2020 15:18 Відповісти
Ех зараз скіко гєнєрал-хіміків ***** турне з посад !
Мільярди бабла вкладено, у розробку отрути, а у Британців і Німців виявляється є протиотрута !
Ну, Макрон постараєтьсься по максимому злити британців і німців, але ж «дєньгі нє вєрньош !». А це ж могли бути яхти, тьолки, та мало шо...
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14.09.2020 15:20 Відповісти
...Каже - Ти представляєш, яке савпадєніє?!
І посочувствував.
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14.09.2020 15:20 Відповісти
Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 3581Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 7207Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 8041
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14.09.2020 15:22 Відповісти
Ну, хоть пардону попросив, шо дзвонить без приглашенія?
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14.09.2020 15:25 Відповісти
Теж мені подвиг! Ось якби він особисто пригостив його новичком, то я дійсно сказав би Макрону "Ти настоящий чувак".
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14.09.2020 15:28 Відповісти
А вот интересно - Путин найдёт виновного в отравлении или будет до конца кормить ихтамнет?
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14.09.2020 15:29 Відповісти
Агент Макроша прозвітував господарю.А пролюдське око виразив глибоке занепокоєння. Вони напару з агентом бабою Ангелою постійно непокоються то Україною то Грузією то Сіриєю. В Україні від тероризму Пу загинули десятки тисяч і нічо вони з ним лобизаються, вітаються, технолгії продають, бізнес ведуть .... Дворушні ви Європо і безпринципні. Бабло вам застиляє очі.
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14.09.2020 15:31 Відповісти
Командира самолета,экстренно севшему и врачам сразу вколовшим антидот-кабзец ! Так бы уже давно похоронили от сердечной недостаточности или отравления алкоголем и все !
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14.09.2020 15:38 Відповісти
Хранцузы, ваши доказательства не. доказательства. (с)
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14.09.2020 15:38 Відповісти
Головне, не розвовідати Макрону та Меркель, яким новим алгоритмом лабораторія Бундесверу виявила "Новічок" нової версії. Бо друзі Путіна розбалакають таємницю, а московіти вдосконалять свою отруту.
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14.09.2020 15:40 Відповісти
А ***** кивал головой и удивлялся. -Да вы что! Ай-яй-яй. Новичек? Будем разбираться.
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14.09.2020 15:41 Відповісти
Типу х#ло про це не знає)))Яке воно наївне це французьке непорозуміння
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14.09.2020 15:47 Відповісти
Интересно будет новая серия про шпили-вили, про Петрова и Баширова?
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14.09.2020 15:49 Відповісти
И ***** такой: "кто это сделал?"

Макрон особисто розповів Путіну про результати проб Навального: Французькі експерти підтвердили отруєння "Новачком" - Цензор.НЕТ 3657
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14.09.2020 15:56 Відповісти
ну отравили.....И ШО???
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14.09.2020 16:00 Відповісти
"....потребовал прояснить обстоятельства этого покушения и привлечь виновных к ответственности."--Т.е.--потребовал у козла прояснить обстоятельства надкусывания листов капусты в огороде и наказать виновных--чем и озадачил козла,которому теперь придётся пинать себя рогами в зад. Что с этого выйдет, очень уж Макрону интересно ..))))))
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14.09.2020 16:33 Відповісти
О Всесвіте!!!!
І ви Макарони ще дзвоните до Путлера і ляси з ним точите!
Після Придністров'я,Чечні, Грузії, Криму-Донбасу, Сирії!!!
Грьбаний стид, зовсім жирякою заплили у своїй Гейропі!!!
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14.09.2020 16:41 Відповісти
Игруны!
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14.09.2020 16:50 Відповісти
Праый сектор подставил Путина!
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14.09.2020 16:57 Відповісти
Путин -Макрону, та у нас боярышника, новичка в каждой аптеки полно, удивил.
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14.09.2020 17:21 Відповісти
Руководство ЕС трусы.
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14.09.2020 18:28 Відповісти
У ***** на гудке телефона стоит мелодия "А мне все пох...й"
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14.09.2020 19:01 Відповісти
он давно это знал
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14.09.2020 19:28 Відповісти
 
 