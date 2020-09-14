Макрон особисто розповів Путіну про результати проб Навального: Французькі експерти підтвердили отруєння "Новачком"

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови особисто повідомив президенту Росії Володимиру Путіну, що французькі експерти підтвердили отруєння Навального "Новачком".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая газета".

У комюніке, наявному в розпорядженні у "Новой газеты", повідомляється, що Макрон "висловив глибоку стурбованість злочинним діянням, скоєним проти Олексія Навального", зажадав прояснити обставини цього замаху і притягнути винних до відповідальності.

Макрон підкреслив, що Франція разом з іншими європейськими партнерами провела власне дослідження і прийшла до висновку, що Навальний був отруєний нервовим агентом з сімейства "Новачок", що порушує Конвенцію щодо заборони хімічної зброї.

Президент Франції висловив повну солідарність з Німеччиною з приводу тих кроків, які повинні бути зроблені в майбутньому в зв'язку з отруєнням російського політика.

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У Кремлі підтвердили телефонну бесіду Путіна і Макрона, подробиці пообіцяли повідомити пізніше.