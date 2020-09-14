Двоє затриманих у Білорусі найманців дали інтерв'ю: Їхали в Каракас, раніше мали українське громадянство, воювали на Донбасі
Затримані в Білорусі російські найманці дали інтерв'ю пропагандистському ресурсу Russia Today, в якому зізналися, що воювали на Донбасі проти українців.
Про це з посиланням на Tut.by повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що найманці Степан і Максим, які разом брали участь у бойових діях на сході України, і були її громадянами до отримання російського громадянства, опинилися в Мінську, думаючи, що їдуть транзитом через Білорусь на роботу до Венесуели охороняти нафтові об'єкти, що належать Росії.
"З Москви ми прибули до Мінська для того, щоб далі сісти на літак і полетіти в Стамбул. Зі Стамбула ми, відповідно, повинні були вирушити якимось маршрутом далі. Тобто, можливо, на Кубу, можливо, в Іспанію або Німеччину і звідти перелетіти на Кубу. Звідти, власне, до Венесуели, в Каракас. Кінцевою точкою у нас був Каракас, якийсь об'єкт нафтоструктури. Наш, я розумію, російський об'єкт", - розповів один з найманців.
Роботу вони знайшли через знайомих, які, як і вони самі, воювали на Донбасі.
"У нас є серед колишніх ополченців Донбасу, добровольців, своє сарафанне радіо, ми підтримуємо стосунки, телефонуємо один одному періодично. Надійшла пропозиція від знайомих", - повідомили найманці.
Крім того, за їхніми словами, вони не мають стосунку до ПВК "Вагнера". Найманці стверджують, що дані про них самих у співробітників органів держбезпеки Білорусі були взяті з бази українського порталу "Миротворець". Степану додому прийшов лист з Генпрокуратури України з підозрами в скоєнні злочинів у кримінальній справі, заведеній 30 травня. Сам лист було відправлено в день затримання групи - 29 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Свої кандидатури в ТСК подали три фракції - "Батьківщина", "Голос" та "Європейська Солідарність", решта поки не дали своїх пропозицій, тому це питання не реєструвалося і не виносилося на погоджувальну раду, і не буде найближчим часом розглянуте в залі. Але будемо дивитися, якщо колеги все зроблять відповідно до законодавства, якщо подадуть кандидатів, будемо ухвалювати рішення", - сказав Разумков на брифінгу в Києві у понеділок.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее завяление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
може б мочканули там цих виродків.
А вам пораджу добирати слова та вирази, бо я з тупою гопотою не спілкуюсь.
То і що ?
Венесуелла безпечне місце ?
С Германии на Венесуэлу, Кубу - хз.
А с Англии летают.
Вся эта сказка с Турцией, которая как раз полеты ограничивала - для жителей удаленных хуторов без электричества
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Разве нельзя перебросить подготовленные кадры с одного проекта на другой, более срочный?
Летели охранять экспорт кокса у Мадуро, пытки мирного населения Беларуси, участников митингов, оказались более срочными.
Когда запытают все беларускую оппозицию, полетят в Венесуэлу, куда и планировали изначально.
Мадуро пригтовится, он за Хизбаллой в "очереди" следующий стоит.
Этакое разделение мировых поставок наркоты:
- из ЛДНР метамфетамины, самый дешевый, "пролетарский" наркотик. его гонят вагонами через Украину, иначе нельзя - себестоимость долна быть ниже (на Донбассе - один из самых химически-чистых метамфетаминов производится, сама Штепа проверяла спектрометром, Славянск при Неле был одним из основных перевалочных пунктов метамфетамина)
- из Ирана через Бейрут - героин иранский и афганский, шел под видом "селитры" в мешках и шинах (недавно шины в порту Бейрута погорели)
- из Венесуэлы - кокс (кроме подлодок кубинских ничего не приходит в голову, может, как нефтеть тот кокс толкают? Ну не бананы же или кофе/какао, хотя, кто знает?)
И везде вовлечены военные; и в ЛДНР, и в Иране (Корпус Стражей) и в Венесуэле (там вообще правят военные, Мадуро - то "пепка" для прикрытия).
Потому как давно и верно написал В. Резун: "Можно быть генералом ГРУ
илии миллиардером"
А генералы венесеэльские - лохи какие, что ли?
Им тоже хочется дворцов с золотыми унитазами.
Обратите внимание на дату!