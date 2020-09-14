Двоє затриманих у Білорусі найманців дали інтерв'ю: Їхали в Каракас, раніше мали українське громадянство, воювали на Донбасі

Затримані в Білорусі російські найманці дали інтерв'ю пропагандистському ресурсу Russia Today, в якому зізналися, що воювали на Донбасі проти українців.

Про це з посиланням на Tut.by повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найманці Степан і Максим, які разом брали участь у бойових діях на сході України, і були її громадянами до отримання російського громадянства, опинилися в Мінську, думаючи, що їдуть транзитом через Білорусь на роботу до Венесуели охороняти нафтові об'єкти, що належать Росії.

"З Москви ми прибули до Мінська для того, щоб далі сісти на літак і полетіти в Стамбул. Зі Стамбула ми, відповідно, повинні були вирушити якимось маршрутом далі. Тобто, можливо, на Кубу, можливо, в Іспанію або Німеччину і звідти перелетіти на Кубу. Звідти, власне, до Венесуели, в Каракас. Кінцевою точкою у нас був Каракас, якийсь об'єкт нафтоструктури. Наш, я розумію, російський об'єкт", - розповів один з найманців.

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Роботу вони знайшли через знайомих, які, як і вони самі, воювали на Донбасі.

"У нас є серед колишніх ополченців Донбасу, добровольців, своє сарафанне радіо, ми підтримуємо стосунки, телефонуємо один одному періодично. Надійшла пропозиція від знайомих", - повідомили найманці.

Крім того, за їхніми словами, вони не мають стосунку до ПВК "Вагнера". Найманці стверджують, що дані про них самих у співробітників органів держбезпеки Білорусі були взяті з бази українського порталу "Миротворець". Степану додому прийшов лист з Генпрокуратури України з підозрами в скоєнні злочинів у кримінальній справі, заведеній 30 травня. Сам лист було відправлено в день затримання групи - 29 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Свої кандидатури в ТСК подали три фракції - "Батьківщина", "Голос" та "Європейська Солідарність", решта поки не дали своїх пропозицій, тому це питання не реєструвалося і не виносилося на погоджувальну раду, і не буде найближчим часом розглянуте в залі. Але будемо дивитися, якщо колеги все зроблять відповідно до законодавства, якщо подадуть кандидатів, будемо ухвалювати рішення", - сказав Разумков на брифінгу в Києві у понеділок.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.