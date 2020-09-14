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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Двоє затриманих у Білорусі найманців дали інтерв'ю: Їхали в Каракас, раніше мали українське громадянство, воювали на Донбасі

Двоє затриманих у Білорусі найманців дали інтерв'ю: Їхали в Каракас, раніше мали українське громадянство, воювали на Донбасі

Затримані в Білорусі російські найманці дали інтерв'ю пропагандистському ресурсу Russia Today, в якому зізналися, що воювали на Донбасі проти українців.

Про це з посиланням на Tut.by повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найманці Степан і Максим, які разом брали участь у бойових діях на сході України, і були її громадянами до отримання російського громадянства, опинилися в Мінську, думаючи, що їдуть транзитом через Білорусь на роботу до Венесуели охороняти нафтові об'єкти, що належать Росії.

"З Москви ми прибули до Мінська для того, щоб далі сісти на літак і полетіти в Стамбул. Зі Стамбула ми, відповідно, повинні були вирушити якимось маршрутом далі. Тобто, можливо, на Кубу, можливо, в Іспанію або Німеччину і звідти перелетіти на Кубу. Звідти, власне, до Венесуели, в Каракас. Кінцевою точкою у нас був Каракас, якийсь об'єкт нафтоструктури. Наш, я розумію, російський об'єкт", - розповів один з найманців.

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Роботу вони знайшли через знайомих, які, як і вони самі, воювали на Донбасі.

"У нас є серед колишніх ополченців Донбасу, добровольців, своє сарафанне радіо, ми підтримуємо стосунки, телефонуємо один одному періодично. Надійшла пропозиція від знайомих", - повідомили найманці.

Крім того, за їхніми словами, вони не мають стосунку до ПВК "Вагнера". Найманці стверджують, що дані про них самих у співробітників органів держбезпеки Білорусі були взяті з бази українського порталу "Миротворець". Степану додому прийшов лист з Генпрокуратури України з підозрами в скоєнні злочинів у кримінальній справі, заведеній 30 травня. Сам лист було відправлено в день затримання групи - 29 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Свої кандидатури в ТСК подали три фракції - "Батьківщина", "Голос" та "Європейська Солідарність", решта поки не дали своїх пропозицій, тому це питання не реєструвалося і не виносилося на погоджувальну раду, і не буде найближчим часом розглянуте в залі. Але будемо дивитися, якщо колеги все зроблять відповідно до законодавства, якщо подадуть кандидатів, будемо ухвалювати рішення", - сказав Разумков на брифінгу в Києві у понеділок.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

Білорусь (7931) Донбас (22356) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+16
Двое задержанных в Беларуси наемников дали интервью: Ехали в Каракас, ранее имели украинское гражданство, воевали на Донбассе - Цензор.НЕТ 8657
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14.09.2020 15:34
+9
Очередные шпили-вили...
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14.09.2020 15:34
+7
14 сентября 2020
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее завяление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
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14.09.2020 15:35
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Очередные шпили-вили...
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14.09.2020 15:34 Відповісти
та чого? По факту же підтверджують версії Гончаренка, Ар'єва, Соколової, Бутусова та інших: спецоперації української розвідки мала місце бути і була злита.
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14.09.2020 15:58 Відповісти
Да нет они потверждают заявления росиян и расследование мус что на Донбассе не международный конфликт, а местные бомжи с заежими откопали буки и стреляли куда попало. А росиянскми армия тут как бы не причем, даже после расследования по боингу после которого со дня сбития мус начали считать это международным конфликтом. Так что тут больше похоже что это спецоперация не совсем уж наша, как с Савченко.
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14.09.2020 16:32 Відповісти
це - інше. І про те, що це брехня - ми вже не обговорюємо. Для нас важливо: була операція нашої розвідки, чи ні.
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14.09.2020 19:05 Відповісти
Во во и я о чем, чья это по факту операция. С этим явно нужно разобраться. Из заявленных в СМИ глупостях: покатать за госсчет террористов, что б потом отпустить, и попиариться перед родственниками убитых ими? Как с Цемахом? А то что в опубликованных разговорах они наплели, так это вообще отмазка для росиянских военных за преступления. Тут больше похоже или кого то используют, или очередные тухлые консервы рванули. А может это не вся правда, или не правда, а только тенденциозно подобранные факты. Нужно разбираться серьезно. Если есть кому.
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15.09.2020 08:52 Відповісти
Двое задержанных в Беларуси наемников дали интервью: Ехали в Каракас, ранее имели украинское гражданство, воевали на Донбассе - Цензор.НЕТ 8657
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14.09.2020 15:34 Відповісти
Це нарколепсія...
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14.09.2020 15:56 Відповісти
14 сентября 2020
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее завяление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
показати весь коментар
14.09.2020 15:35 Відповісти
...в случае прихода к власти.
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14.09.2020 16:01 Відповісти
шпили Каракаса не осмотрели(
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14.09.2020 15:38 Відповісти
та хай би їхали.
може б мочканули там цих виродків.
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14.09.2020 15:39 Відповісти
Ты, Ксеня, глупая как пробка, - они бы до Каракаса не доехали, а приземлились бы а Аэропорту города Львова, если бы не предательство Ермака.
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14.09.2020 15:48 Відповісти
Зважаючи на неминучу зраду єрмака, я би все ж такі воліла, щоб вони доїхали в Каракас.
А вам пораджу добирати слова та вирази, бо я з тупою гопотою не спілкуюсь.
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14.09.2020 15:51 Відповісти
Ти сама зрозуміла, що ти написала? О_о
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14.09.2020 15:53 Відповісти
Ксенія, об'єкт той не російський. Там арендували нафтову вишку, навіть перша партія працівників вже поїхала (щоб у випадку перевірки все зійшлось).
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14.09.2020 15:54 Відповісти
Український об'єкт, я знаю.
То і що ?
Венесуелла безпечне місце ?
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14.09.2020 15:59 Відповісти
Відносно безпечне.
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14.09.2020 16:12 Відповісти
Де там? Їх мали посадити на території України і пов'язати.
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14.09.2020 15:58 Відповісти
Не при цій владі. Хіба що у ваших мріях.
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14.09.2020 16:00 Відповісти
Типо на Англию и Германию из Минска летали и летают.
С Германии на Венесуэлу, Кубу - хз.
А с Англии летают.
Вся эта сказка с Турцией, которая как раз полеты ограничивала - для жителей удаленных хуторов без электричества
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14.09.2020 15:45 Відповісти
для мокшан с деревянными туалетами,пойдет
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14.09.2020 15:49 Відповісти
Привет Ермаку из Белокаменной... Сливают агента)
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14.09.2020 15:47 Відповісти
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -
-
https://uploads.disquscdn.com/images/31f5bda896397d0ed3bad8c7131953c8fd1f1b5299df261d64a345de3daccdff.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg . .. .. . . https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg ..

..
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14.09.2020 15:49 Відповісти
это подтверждает версию спецоперации с последующим предательством ЗЕвласти
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14.09.2020 15:50 Відповісти
Угу, показания, сотрудничающих с ФСБ вагнеровцев иззапоребрика совпадают с распространяемой в Украине версией, что четко указывает на ее происхождение.
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14.09.2020 15:53 Відповісти
с этого места поподробнее,какие показания с какой версией
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14.09.2020 15:57 Відповісти
Тебе это тяжело.
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14.09.2020 17:15 Відповісти
Це і озвучували, що їх виманювали роботою в Венесуелі.
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14.09.2020 15:53 Відповісти
Смешно читать. Бред уровня отравителей НОВИЧКОМ. Летели, думали в Каракас. Оказались в Минске. Уровень подготовки к интервью ----- ниже плинтуса. Да и кто им поверит?
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14.09.2020 15:53 Відповісти
ермак, это ты?
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14.09.2020 15:54 Відповісти
А в чем противоречие?
Разве нельзя перебросить подготовленные кадры с одного проекта на другой, более срочный?
Летели охранять экспорт кокса у Мадуро, пытки мирного населения Беларуси, участников митингов, оказались более срочными.
Когда запытают все беларускую оппозицию, полетят в Венесуэлу, куда и планировали изначально.
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14.09.2020 15:57 Відповісти
Три країни довели отруєння Навального "новічком". Хоча для вас це не доказ. От якби кацапи підтвердили, ось тоді ...
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14.09.2020 16:08 Відповісти
"Ехали в Каракас"

Мадуро пригтовится, он за Хизбаллой в "очереди" следующий стоит.

Этакое разделение мировых поставок наркоты:
- из ЛДНР метамфетамины, самый дешевый, "пролетарский" наркотик. его гонят вагонами через Украину, иначе нельзя - себестоимость долна быть ниже (на Донбассе - один из самых химически-чистых метамфетаминов производится, сама Штепа проверяла спектрометром, Славянск при Неле был одним из основных перевалочных пунктов метамфетамина)
- из Ирана через Бейрут - героин иранский и афганский, шел под видом "селитры" в мешках и шинах (недавно шины в порту Бейрута погорели)
- из Венесуэлы - кокс (кроме подлодок кубинских ничего не приходит в голову, может, как нефтеть тот кокс толкают? Ну не бананы же или кофе/какао, хотя, кто знает?)

И везде вовлечены военные; и в ЛДНР, и в Иране (Корпус Стражей) и в Венесуэле (там вообще правят военные, Мадуро - то "пепка" для прикрытия).
Потому как давно и верно написал В. Резун: "Можно быть генералом ГРУ или и миллиардером"
А генералы венесеэльские - лохи какие, что ли?
Им тоже хочется дворцов с золотыми унитазами.
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14.09.2020 15:53 Відповісти
Якось неВдобно получІлось. Бо велічайший лідєр ВАЗеленский зі "слугами", та запліснявілим силовим блоком стверджують, що не було ніякх вагнеровців.
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14.09.2020 15:57 Відповісти
Если мы не проведём в Украине импичмент, то мы никто. В Перу 2 президента уже сидят в тюрьме за коррупцию. Один президент застрелился во время ареста. Правящего сейчас президента уже винтят за "аморалку". А тут все президенты включая действующего преступники, но все ещё "уважаемые люди".
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14.09.2020 15:57 Відповісти
імпічмент - за справжні злочини, а не надумані вашим, 73/43зебіли, Г+Г
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14.09.2020 16:00 Відповісти
Эти обколотые даже не стесняются, что воевали против своего народа за деньги и за деньги готовы продолжать свою грязную карьеру. Если озвученное Бутусовым Турчиновым правда, конечно, нужно расследование.
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14.09.2020 16:10 Відповісти
"Степану домой пришло письмо из гепрокуратуры Украины с подозрениями в совершении преступлений по уголовному делу, заведенному 30 мая. Само письмо было отправлено в день задержания группы - 29 июля."
Обратите внимание на дату!
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14.09.2020 17:44 Відповісти
 
 