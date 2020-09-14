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Новини
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Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії

Білоруські військові на навчаннях РФ

Білоруські військовослужбовці 21-26 вересня візьмуть участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Кавказ-2020", яке проводиться на військових полігонах РФ недалеко від кордону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт  Міноборони РБ.

"До участі в навчанні від Збройних Сил Республіки Білорусь залучається батальйонна тактична група механізованої бригади", - уточнили в відомстві.

Всього, за даними Міноборони РБ, в навчаннях "Кавказ-2020" залучать до 12,9 тис. військовослужбовців, до 250 танків, до 450 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, до 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.

Навчання триватимуть у два етапи. На першому етапі "бойові дії в створеній за навчанням умовної військово-політичної обстановки" спланують органи військового управління, а на другому - будуть вирішуватися "завдання безпосереднього управління військами в ході проведення спільних бойових дій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський

В рамках навчань передбачені практичні заходи військ, спрямовані на відпрацювання питань розгортання та ведення територіальної оборони.

Нагадаємо, 21-26 вересня Росія проводить навчання "Кавказ-2020" біля кордону з Україною. Президент України Володимир Зеленський зазначає, що керівництво України і Збройних сил країни готуються до ситуації з проведенням Російською Федерацією навчань "Кавказ-2020". "Ми це питання детально глибоко порушували. Повністю розробив головнокомандувач з Генштабом, і разом в одній команді з Міністерством оборони, також була залучена наша розвідка. Ми готові до цього питання, ми нічого не боїмося", - сказав Зеленський.

Україна одночасно з навчаннями армії РФ проведе на півдні стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля 2020".

Автор: 

Білорусь (7931) росія (65191) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+17
Сябры, помните, - кто к нам с мечом придёт, того на помойке и зароют. Ну и теперь постоянное патрулирование в нашем небе В - 52. Ну так, на всякий случай.
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14.09.2020 15:52
+9
Беларусь - военный союзник агрессора, нашего врага.
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14.09.2020 15:56
+8


Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 6234 Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 7640Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 1565
показати весь коментар
14.09.2020 15:57
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Сябры, помните, - кто к нам с мечом придёт, того на помойке и зароют. Ну и теперь постоянное патрулирование в нашем небе В - 52. Ну так, на всякий случай.
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14.09.2020 15:52 Відповісти
Бульбаши их в КГБ и сдадут...
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14.09.2020 16:00 Відповісти
Чувак, ти чув про Жизнєвського?
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14.09.2020 16:10 Відповісти
Чув, хлебанули горя его родители от соседей.
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14.09.2020 17:43 Відповісти
Вот этот, с крестом и в рясе, не ваш предок?
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 2847
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14.09.2020 16:05 Відповісти
Їдь туди на розвідку... Покажи "сябрам", як треба "активізувать" і "радикалізувать"... Заодно перевіриш режим роботи білоруських СІЗО і "психушок", та якість білоруського галоперидолу і аміназину...
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14.09.2020 16:07 Відповісти
Ніхто замість них рєволюцію не зробить
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14.09.2020 16:11 Відповісти
Треба звернути увагу на слова практично пропутінської опозиції. яка може запросто прийти до керма країною, бо одна з лідерів їх опозіції В. Цепкало заховавшись в Польщі на днях майже прямим текстом волала "Путин памагі!!!": https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/805095270238151/
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14.09.2020 16:40 Відповісти
14 сентября 2020
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
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14.09.2020 15:52 Відповісти
Беларусь - военный союзник агрессора, нашего врага.
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14.09.2020 15:56 Відповісти
Лукашенко і його кодла. А не народ Білорусі.
На відміну від Россіі, де ***** і россіяни єдині, у ненависті до України і українців.
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14.09.2020 16:02 Відповісти
Ти вважаєш що у білорусів багато сімпатій до укро бЕндер ???
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14.09.2020 16:13 Відповісти
1. Для россіян ВСІ українці «бєндєри».

2. Для ОПЗЖ теж.
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14.09.2020 16:40 Відповісти
_Де-юре и де-факто Беларусь - военный союзник нашего врага, а сейчас собирается с врагом Украины проводить совместные учения (или "учения") у границ Украины. Что конкретно из написанного вы имеете опровергнуть?
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14.09.2020 16:14 Відповісти
Угу ... Ми думали, що росіяни теж мирні. А виходить, що вже 20 років утримують податками агресивну владу.
Висновок може бути тільки один ...
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14.09.2020 16:19 Відповісти
Вы немного отстаете))) В рашке новый тренд: "https://www.youtube.com/channel/UCZnDsXbK2SnThXMcCdDGntQ Andrey S. https://www.youtube.com/watch?v=QMaR2MRuUWc&lc=UgyQIqWiWfa2CJ0hEDJ4AaABAg.9BhwlTlNoPe9DZMa3Sp6X_ 11 часов назад https://www.youtube.com/channel/UCHkU1dcm-mBdnuxowPJW7tg @Павел Васильевич кто вы? ты всех русских равняешь по отдельным отморозкам? так и у вас украинцев таких полно и у белорусов. По тому же яныку никто не судит обо всех украинцах, или по кличко" Это из комментов под этим https://www.youtube.com/watch?v=QMaR2MRuUWc&lc=UgyQIqWiWfa2CJ0hEDJ4AaABAg.9BhwlTlNoPe9DZMa3Sp6X_ видео А еще у них популярно сейчас: " https://www.youtube.com/channel/UCwpQkrkRA-R669nj3vysqZA Максим Васильев https://www.youtube.com/watch?v=QMaR2MRuUWc&lc=UgyQIqWiWfa2CJ0hEDJ4AaABAg 1 месяц назад Простите нас братья украинцы, мы не понимали вас в 2014 году и ранее"
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14.09.2020 18:27 Відповісти
И ни одной суки с цветком в руках против совместных учений с парашей.
Вот вам и революция.
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14.09.2020 15:57 Відповісти
У станции метро «Пушкинская» то и дело появляется стихийный мемориал, посвященный Александру Тарайковскому, погибшему во время протестов 10 августа.
Коммунальники периодически посыпают технической солью надпись «Не забудем» на тротуаре. Минчане считают, что это вредит экологии, и даже направляли по этому поводу коллективную петицию городским властям и экологам.
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14.09.2020 16:00 Відповісти


Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 6234 Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 7640Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 1565
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14.09.2020 15:57 Відповісти
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -
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14.09.2020 15:58 Відповісти
С нашей армией и американскими B-52 можно три раза освободить Беларусь от военных баз рохляндии и отбить удар из моцквы.
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14.09.2020 15:59 Відповісти
Бабочка видит там мир, злой ты...
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14.09.2020 16:01 Відповісти
Не пишіть дурниць, сер ...
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14.09.2020 16:22 Відповісти
З якою метою цікавишся?
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14.09.2020 16:07 Відповісти
За свою землю нуна воевать. А если не нужны эти ватные куски земли с красножепыми зомбками, то отказаться нафиг от них, а санкции и так останутся и повода для новых море.
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14.09.2020 16:23 Відповісти
Наша земля априори нужна украинцам . Но : -после вывода ********* и их техники, - массовых судов с посадками и конфискациями имущества боевиков, запрет голосовать на территории ордло мин. на 35- 45 лет. Закрытия границы, возврата Крыма, очистка и ассимиляции мозга молодежи от совково- *********** кала с тем же запретом голосовать в ближайшие 35-45 лет. Отключение всех прорашистских каналов И самое главное - принятие закона коллаборантах. Чтоб не было совместных учений, как с Беларусью .
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14.09.2020 16:46 Відповісти
Беларусь и роССия это союзное государство плюс оба в ОДКБ. Одновременно оба объявили мобилизацию на учения Кавказ 2020. Подозрительно все это.
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14.09.2020 16:02 Відповісти
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 6164
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14.09.2020 17:39 Відповісти
Білоруських фокстер"єрів кацапи починають привчать до українських "борсуків", "натаскують" на норне полювання? Тільки от "заковика" - у борсука лапи і зуби сильніші, і він уміє ворога закопувать і хоронить у власній норі...
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14.09.2020 16:03 Відповісти
Нажаль, ваш говнокомандующий сам чуть русню не приволок инспектировать позиции "Барсуков".
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14.09.2020 16:13 Відповісти
Ти ніколи не ходив "на нору", на борсука? У нього нора кількаповерхова... Заманює пса у віднорок і обвалює вхід... Якщо земля м"яка, піщана, то за кілька годин можна відкопать (якщо в багажнику лопати є і сокира - коріння перерубувать... А якщо ні, або грунт з камінням - капець собаці... Закопає
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14.09.2020 16:42 Відповісти
Не, не приходилось.Зато в детстве барсучий жир приходилось пробовать - от хронического бронхита Дед вылечил за полгода. Мерзость редкая.
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14.09.2020 16:47 Відповісти
Херасе
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14.09.2020 17:40 Відповісти
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 9225
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14.09.2020 16:04 Відповісти
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 3586
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14.09.2020 16:13 Відповісти
Да.
ССО ГРУ ГШ РФ.
«Зєльониє чєловєчькі».
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14.09.2020 16:38 Відповісти
Це тільки на паРашенських мапах Кавказький хребет проходить крізь бульбо-кацапські терени....
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14.09.2020 16:24 Відповісти
Їх наш головнокомандувач злякає повним невиконнаням програми озброєнь!
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14.09.2020 17:16 Відповісти
О Беларусии можно забыть как о союзном Украине государстве. Относиться как к кацапстану со всеми вытекающими
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14.09.2020 20:12 Відповісти
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 4734
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14.09.2020 20:58 Відповісти
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 9810
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14.09.2020 21:01 Відповісти
хороший *******- только Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 9274 каждый 200-й
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14.09.2020 21:02 Відповісти
Тут же все кричали что лукашенко для Украины самый лучший вариант .
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15.09.2020 00:16 Відповісти
 
 