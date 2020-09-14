Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії
Білоруські військовослужбовці 21-26 вересня візьмуть участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Кавказ-2020", яке проводиться на військових полігонах РФ недалеко від кордону України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони РБ.
"До участі в навчанні від Збройних Сил Республіки Білорусь залучається батальйонна тактична група механізованої бригади", - уточнили в відомстві.
Всього, за даними Міноборони РБ, в навчаннях "Кавказ-2020" залучать до 12,9 тис. військовослужбовців, до 250 танків, до 450 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, до 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.
Навчання триватимуть у два етапи. На першому етапі "бойові дії в створеній за навчанням умовної військово-політичної обстановки" спланують органи військового управління, а на другому - будуть вирішуватися "завдання безпосереднього управління військами в ході проведення спільних бойових дій".
В рамках навчань передбачені практичні заходи військ, спрямовані на відпрацювання питань розгортання та ведення територіальної оборони.
Нагадаємо, 21-26 вересня Росія проводить навчання "Кавказ-2020" біля кордону з Україною. Президент України Володимир Зеленський зазначає, що керівництво України і Збройних сил країни готуються до ситуації з проведенням Російською Федерацією навчань "Кавказ-2020". "Ми це питання детально глибоко порушували. Повністю розробив головнокомандувач з Генштабом, і разом в одній команді з Міністерством оборони, також була залучена наша розвідка. Ми готові до цього питання, ми нічого не боїмося", - сказав Зеленський.
Україна одночасно з навчаннями армії РФ проведе на півдні стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля 2020".
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Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
На відміну від Россіі, де ***** і россіяни єдині, у ненависті до України і українців.
2. Для ОПЗЖ теж.
Висновок може бути тільки один ...
Вот вам и революция.
Коммунальники периодически посыпают технической солью надпись «Не забудем» на тротуаре. Минчане считают, что это вредит экологии, и даже направляли по этому поводу коллективную петицию городским властям и экологам.
ССО ГРУ ГШ РФ.
«Зєльониє чєловєчькі».