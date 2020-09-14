Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії

Білоруські військовослужбовці 21-26 вересня візьмуть участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Кавказ-2020", яке проводиться на військових полігонах РФ недалеко від кордону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони РБ.

"До участі в навчанні від Збройних Сил Республіки Білорусь залучається батальйонна тактична група механізованої бригади", - уточнили в відомстві.

Всього, за даними Міноборони РБ, в навчаннях "Кавказ-2020" залучать до 12,9 тис. військовослужбовців, до 250 танків, до 450 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, до 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.

Навчання триватимуть у два етапи. На першому етапі "бойові дії в створеній за навчанням умовної військово-політичної обстановки" спланують органи військового управління, а на другому - будуть вирішуватися "завдання безпосереднього управління військами в ході проведення спільних бойових дій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський

В рамках навчань передбачені практичні заходи військ, спрямовані на відпрацювання питань розгортання та ведення територіальної оборони.

Нагадаємо, 21-26 вересня Росія проводить навчання "Кавказ-2020" біля кордону з Україною. Президент України Володимир Зеленський зазначає, що керівництво України і Збройних сил країни готуються до ситуації з проведенням Російською Федерацією навчань "Кавказ-2020". "Ми це питання детально глибоко порушували. Повністю розробив головнокомандувач з Генштабом, і разом в одній команді з Міністерством оборони, також була залучена наша розвідка. Ми готові до цього питання, ми нічого не боїмося", - сказав Зеленський.

Україна одночасно з навчаннями армії РФ проведе на півдні стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля 2020".