Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю
Експрем'єр-міністр України, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не пам'ятає, коли саме його внучка Марія Фокіна познайомила його з нинішнім главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.
Про це він заявив у коментарі виданню "ГОРДОН", інформує Цензор.НЕТ.
"Це було настільки давно, що я не пам'ятаю цього знайомства. Це було кілька років тому. Вона досить часто приїжджає до мене з друзями своїми. Як правило, це симпатичні цікаві люди. Не можу пригадати, коли саме вона приїжджала з цим паном. Може , це було рік тому, може, більше. У мене не відклалося це в пам'яті. Це було задовго до (запрошення в ТКГ. - Ред). Один раз з ним перетнувся і більше не зустрічався, не говорив по телефону до того часу, поки він не запросив мене для розмови в Офіс президента", - підкреслив Фокін.
Він зазначив, що його внучка має право висловлювати свою думку з того чи іншого приводу.
"Я ні з ким про свою онуку бажання говорити не маю. Вона повнолітня людина. Абсолютно самостійна. У неї своя думка, вона має право її висловлювати, коли завгодно і де завгодно", - сказав Фокін.
Нагадаємо, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Главу Офісу Президента Фокіна називає "Андрійком" і запевнила, що доволі часто з ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.
Читайте на Цензор.НЕТ: Про Машу, яка знає, як "закінчити війну"
18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).
З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема, висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.
Він також не відкидає прямих переговорів з окупаційними адміністраціями і порушував питання загальної амністії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Когда дедушку, вешать будем? Хотя и другого, тоже стоит!
1. Я не обязан запоминать всех симпатичных ****** внучки
2. Это не "этот господин" мне, а я ему делаю одолжение
3. Народ со своим мнением может идти в попу; внучкины слова комментировать не буду
Я так думаю что это старая традиция - на цековские дачи приезжает компания молодёжи выпить и закусить.....
Її місце та її діда в Донецьку, а ще краще на окружній біля Москви.
https://vk.com/id6924213?z=photo6924213_194266640%2Falbum6924213_0%2Frev ВК
Давнишний агент кгб.
Будь он помоложе, носил бы мёд со взрывчаткой на блокпост. И убеждения, и морда лица вполне соответствующие.
Ця внучка-жучка на питання журналіста: "Де знаходиться Пізанська вежа?", відповіла: "В Пізантії".
Відео: https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/1618069598372736/
С Фокиной произошел следующий разговор:
- Где находится Пизанская башня? (Пиза, Италия)
- Вы только что спрашивали то же самое у моей подружки. Я тоже не знаю.
- Вам не приходило в голову, что ответ кроется в вопросе?
- В Пизантии, в Пизании? Я не знаю.
- Знаменитая страна Пизания. (Иронизировал корреспондент, - ред).
- Не знаю я.
- А Ленин откуда?
- Из Пизании?
- Вы 1986 года рождения?
- Чернобыль…Я даже не думаю.
- Что такое золотая молодежь?
- Мажоры, которые занимаются бессмысленной тратой денег, унижают людей, которые работают в ресторанах каких-то. Короче, твари.
«Ненавижу эту программу», - в кокой-то момент сказала на записи Маша.
ті,що за Пороха голосували,навіть зразу після виборів писала - "ну всё,пропала квартира "(с)
Брала, не брала, *лядь или не *лядь?
,