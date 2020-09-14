Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю

Експрем'єр-міністр України, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не пам'ятає, коли саме його внучка Марія Фокіна познайомила його з нинішнім главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це він заявив у коментарі виданню "ГОРДОН", інформує Цензор.НЕТ.

"Це було настільки давно, що я не пам'ятаю цього знайомства. Це було кілька років тому. Вона досить часто приїжджає до мене з друзями своїми. Як правило, це симпатичні цікаві люди. Не можу пригадати, коли саме вона приїжджала з цим паном. Може , це було рік тому, може, більше. У мене не відклалося це в пам'яті. Це було задовго до (запрошення в ТКГ. - Ред). Один раз з ним перетнувся і більше не зустрічався, не говорив по телефону до того часу, поки він не запросив мене для розмови в Офіс президента", - підкреслив Фокін.

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Він зазначив, що його внучка має право висловлювати свою думку з того чи іншого приводу.

"Я ні з ким про свою онуку бажання говорити не маю. Вона повнолітня людина. Абсолютно самостійна. У неї своя думка, вона має право її висловлювати, коли завгодно і де завгодно", - сказав Фокін.

Нагадаємо, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Главу Офісу Президента Фокіна називає "Андрійком" і запевнила, що доволі часто з ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.

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18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.

Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема, висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.

Він також не відкидає прямих переговорів з окупаційними адміністраціями і порушував питання загальної амністії.