УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11965 відвідувачів онлайн
Новини
26 703 154

Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю

Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю

Експрем'єр-міністр України, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не пам'ятає, коли саме його внучка Марія Фокіна познайомила його з нинішнім главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це він заявив у коментарі виданню "ГОРДОН", інформує Цензор.НЕТ.

"Це було настільки давно, що я не пам'ятаю цього знайомства. Це було кілька років тому. Вона досить часто приїжджає до мене з друзями своїми. Як правило, це симпатичні цікаві люди. Не можу пригадати, коли саме вона приїжджала з цим паном. Може , це було рік тому, може, більше. У мене не відклалося це в пам'яті. Це було задовго до (запрошення в ТКГ. - Ред). Один раз з ним перетнувся і більше не зустрічався, не говорив по телефону до того часу, поки він не запросив мене для розмови в Офіс президента", - підкреслив Фокін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ. ВIДЕО

Він зазначив, що його внучка має право висловлювати свою думку з того чи іншого приводу.

"Я ні з ким про свою онуку бажання говорити не маю. Вона повнолітня людина. Абсолютно самостійна. У неї своя думка, вона має право її висловлювати, коли завгодно і де завгодно", - сказав Фокін.

Нагадаємо, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Главу Офісу Президента Фокіна називає "Андрійком" і запевнила, що доволі часто з ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.

Читайте на Цензор.НЕТ: Про Машу, яка знає, як "закінчити війну"

18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.

Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема, висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.

Він також не відкидає прямих переговорів з окупаційними адміністраціями і порушував питання загальної амністії.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1377) Марія Фокіна (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+72
Фокин о знакомстве с Ермаком: Внучка часто приезжает ко мне с друзьями. Когда была с этим господином, не вспомню - Цензор.НЕТ 5667
показати весь коментар
14.09.2020 15:59
+61
Мне почему-то так кажется, скоро ею и Яременко заинтересуется.
Фокин о знакомстве с Ермаком: Внучка часто приезжает ко мне с друзьями. Когда была с этим господином, не вспомню - Цензор.НЕТ 6625
показати весь коментар
14.09.2020 16:06
+58
Фокин о знакомстве с Ермаком: Внучка часто приезжает ко мне с друзьями. Когда была с этим господином, не вспомню - Цензор.НЕТ 6358
показати весь коментар
14.09.2020 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
***********...!
показати весь коментар
14.09.2020 16:42 Відповісти
Та й Андрюшу цікаво послухать... Але ще не придумали відмазку. Дєдушка проворнішим видався. Стара комуняцька закалка стала на допомогу.
показати весь коментар
14.09.2020 16:44 Відповісти
судя по новостям у нас президент Ахметов, а у него сейчас все хорошо, по этому реакции не будет.
показати весь коментар
14.09.2020 16:54 Відповісти
Меня, эти истории умиляют (=
Когда дедушку, вешать будем? Хотя и другого, тоже стоит!
показати весь коментар
14.09.2020 16:35 Відповісти
Перевожу на простонародный язык мысли Фокина:

1. Я не обязан запоминать всех симпатичных ****** внучки
2. Это не "этот господин" мне, а я ему делаю одолжение
3. Народ со своим мнением может идти в попу; внучкины слова комментировать не буду
показати весь коментар
14.09.2020 16:38 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3219183/fokin_o_znakomstve_s_ermakom_vnuchka_chasto_priezjaet_ko_mne_s_druzyami_kogda_byla_s_etim_gospodinom...
показати весь коментар
14.09.2020 16:39 Відповісти
"Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими"
Я так думаю что это старая традиция - на цековские дачи приезжает компания молодёжи выпить и закусить.....
показати весь коментар
14.09.2020 16:42 Відповісти
Шоукратия в полном расцвете. Дедушки даже пошли в ход! То ли "Король Лир", то ли "Много шума из ничего". А, скорее всего "Быть или не быть, Быть или казаться?". Ответ напрашивается сам собой: "Казаться!". Казковi ви нашI!
показати весь коментар
14.09.2020 16:45 Відповісти
Эта жучка назвала Дерьмака другом который старше ее на 14 лет Сказала бы сразу что папик
показати весь коментар
14.09.2020 16:48 Відповісти
Нє, ну а шо ви хочете від колишнього продюсера, він же звик все вирішувати через ліжко. Тому жити нам у рузком мірє чи відстоювати свою рідну землю - це вірішує папік та сосна.
показати весь коментар
14.09.2020 17:07 Відповісти
Молодець, що розкрила цю махінацію і здала свого діда - агента ГРУ РФ. Уявляю який там в них зараз скандал в хаті ! )))
показати весь коментар
14.09.2020 16:50 Відповісти
Пан гуляють від жінки з малососками? Скрізь одні корабельні сосни і малороські дуби.
показати весь коментар
14.09.2020 16:51 Відповісти
Нацистсьці Мокші Фокіній має бути заборонений в'їзд в США за її перепости гидких рашистських картинок про Обаму і банан.

Її місце та її діда в Донецьку, а ще краще на окружній біля Москви.
показати весь коментар
14.09.2020 16:52 Відповісти
Зелено-старческие отмазки настолько воняют гебнявыми портками, что скоро этого дедушку будет тяжело похоронить на Байковом кладбище.
показати весь коментар
14.09.2020 16:54 Відповісти
А этого симпатичного интересного человека не вспомнил ? / Подсказка заму главы ТКГ - владелец порностудии / Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю - Цензор.НЕТ 1270
показати весь коментар
14.09.2020 17:04 Відповісти
фокин ещё и в порно снимается...!? Ну, старый, даёт..))
показати весь коментар
14.09.2020 22:02 Відповісти
А це не вона бува?
https://vk.com/id6924213?z=photo6924213_194266640%2Falbum6924213_0%2Frev ВК
показати весь коментар
15.09.2020 00:03 Відповісти
Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю - Цензор.НЕТ 8475
показати весь коментар
15.09.2020 00:13 Відповісти
Заметили, как коммунист Фокин идет в ногу со временем: "этот господин"? Забыл, однако, что "господа нам не товарищи!". А, вы - деменция, деменция. Старичок еще в форме!
показати весь коментар
14.09.2020 17:05 Відповісти
Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю - Цензор.НЕТ 707
показати весь коментар
14.09.2020 17:05 Відповісти
"Это было несколько лет назад" - чувак не помнит что было несколько лет назад,к тому же для него привычно что его внучка конвеером таскает к нему домой каких то чуваков.Как склирозный старик и его шалава могут помочь Украине?
показати весь коментар
14.09.2020 17:08 Відповісти
без сутенёрства брата ермака тут точно не обошлось ) он машку тому впендюрил!
показати весь коментар
14.09.2020 17:10 Відповісти
Ермак увидел придурковатого деда и подумал для зебилов самое то
показати весь коментар
14.09.2020 17:11 Відповісти
++++
показати весь коментар
14.09.2020 21:35 Відповісти
73%,весь этот позор (страшный позор,я бы сказал) пусть будет на ваших руках.
показати весь коментар
14.09.2020 17:14 Відповісти
Між його внукою і дЕрмаком різниця 14 років. Хтось вірить в те що вони в дитинстві дружили? Треба їх в гавні топити.
показати весь коментар
14.09.2020 17:14 Відповісти
БАРБІ РУЛЯТЬ!
показати весь коментар
14.09.2020 17:32 Відповісти
Встречался с первым лицом государства, и не помнит. Во даёт.
показати весь коментар
14.09.2020 17:33 Відповісти
кошерно было бы - .....с этим товарищем....
показати весь коментар
14.09.2020 17:46 Відповісти
По биографии из википедии, при советах на должностях, постоянный рост.
Давнишний агент кгб.
показати весь коментар
14.09.2020 18:03 Відповісти
Амнезия весёлая болезнь - каждый новый день, как новый праздник - ничего не помню, ничего не знаю, но решаю всё и каждый день .
показати весь коментар
14.09.2020 19:02 Відповісти
Старый г..дон с ксивой КГБ на груди.

Будь он помоложе, носил бы мёд со взрывчаткой на блокпост. И убеждения, и морда лица вполне соответствующие.
показати весь коментар
14.09.2020 19:02 Відповісти
А за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить!
показати весь коментар
14.09.2020 19:35 Відповісти
Содом и гомора
показати весь коментар
14.09.2020 19:44 Відповісти
А як ви працювати будете, якщо навіть цього не пам'ятаєте
показати весь коментар
14.09.2020 20:03 Відповісти
Дєдушкі, внучкі, жучкі...
Ця внучка-жучка на питання журналіста: "Де знаходиться Пізанська вежа?", відповіла: "В Пізантії".
Відео: https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/1618069598372736/
С Фокиной произошел следующий разговор:
- Где находится Пизанская башня? (Пиза, Италия)
- Вы только что спрашивали то же самое у моей подружки. Я тоже не знаю.
- Вам не приходило в голову, что ответ кроется в вопросе?
- В Пизантии, в Пизании? Я не знаю.
- Знаменитая страна Пизания. (Иронизировал корреспондент, - ред).
- Не знаю я.
- А Ленин откуда?
- Из Пизании?
- Вы 1986 года рождения?
- Чернобыль…Я даже не думаю.
- Что такое золотая молодежь?
- Мажоры, которые занимаются бессмысленной тратой денег, унижают людей, которые работают в ресторанах каких-то. Короче, твари.
«Ненавижу эту программу», - в кокой-то момент сказала на записи Маша.
показати весь коментар
14.09.2020 20:10 Відповісти
Даже я знаю, что башня Пизанская башня знаходиться в ПиззЗЕ
показати весь коментар
14.09.2020 21:21 Відповісти
Хтось уявляв перед виборами, що таке приниження країни стане можливим вже за рік чи вазагалі можливим?
показати весь коментар
14.09.2020 20:19 Відповісти
звичайно,
ті,що за Пороха голосували,навіть зразу після виборів писала - "ну всё,пропала квартира "(с)
показати весь коментар
14.09.2020 23:48 Відповісти
Кравчук разом з Фокіним (він був прем'єр міністром) безплатно віддали в росію всю ядерну зброю. Смертна кара їм - це було б дуже м'яке і гуманне покарання.
показати весь коментар
14.09.2020 20:23 Відповісти
Дала, не дала, не могу понять -
Брала, не брала, *лядь или не *лядь?
показати весь коментар
14.09.2020 20:38 Відповісти
Что старый комуняка несёт, ведь всем известно - господа в Париже!
показати весь коментар
14.09.2020 20:50 Відповісти
Зебилоиды! Ау! Поздравляю! Вами уже керует ***** - внучка ! Дожились. НО! Кумовства НЕТ!
,
показати весь коментар
14.09.2020 21:20 Відповісти
то были не друзья, а клиенты.
показати весь коментар
14.09.2020 21:24 Відповісти
Один агент ГРУ РФ запросив старого КГБ-шного рептілоїда, щоб той у так званій ТКГ здав мордору українську землю, политу кров'ю наших воїнів. ЗРАДНИКИ ОБИДВА!!!!
показати весь коментар
14.09.2020 21:53 Відповісти
Вот же ж, ****** брехливая, этот фокин.., впрочем, как и вся Зе- шобла.
показати весь коментар
14.09.2020 22:00 Відповісти
Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю - Цензор.НЕТ 8438
показати весь коментар
14.09.2020 22:13 Відповісти
Дедушка старый, ему все-равно, внученька в США обустроенна... Он там понаподсисывает, совковый маразматик... Старая калоша еще видела живого сталина.
показати весь коментар
14.09.2020 22:15 Відповісти
Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю - Цензор.НЕТ 9528
показати весь коментар
14.09.2020 22:24 Відповісти
Тут помню, тут не помню. Где шлем спрятал?
показати весь коментар
15.09.2020 00:15 Відповісти
Уберите из СМИ эти физии предателей Украины
показати весь коментар
15.09.2020 07:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 