Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали від початку року: найвище ціни зросли на яблука, моркву та гречку. ІНФОГРАФІКА

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в серпні 2020 року. Частина продуктів дорожчає, частина дешевшає. Так, яблука в Україні подорожчали на 67,2%, морква - на 69,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ.

Більшість овочів "борщового набору" з грудня 2019 року по серпень 2020 року суттєво подешевшали: картопля - на 33,3%, до 10,02 грн за кг, ріпчаста цибуля - на 43,2% (до 5,91 грн за кг); буряк - на 21,8% (до 6,26 грн за кг); капуста - на 29,7% (до 5,89 грн за кг). Подорожчала тільки морква: на 69,5% (до 10,9 грн за кг).

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Яблука за цей період подорожчали на 67,2% і в серпні 2020 року в середньому по Україні коштували 28,96 грн за кг.

Цукор з початку року подешевшав на 3,9% і в серпні 2020 року коштував в середньому по країні 14,71 грн за кг, соняшникова олія - ​​на 1,0% (до 34,62 грн за 1 л).

Яйця подешевшали на 20,4% до 16,8 грн за десяток, філе куряче на 14,1% до 87,4 грн за кг.

За даними Держстату, за січень-серпень сигарети преміум-класу подорожчали на 12,4% до 53,4 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 0,2% до 92,5 грн за 0,5 л. Пиво подорожчало з початку року на 2,3% до 17,6 грн за пляшку.



