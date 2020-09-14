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Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали від початку року: найвище ціни зросли на яблука, моркву та гречку. ІНФОГРАФІКА

Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали від початку року: найвище ціни зросли на яблука, моркву та гречку. ІНФОГРАФІКА

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в серпні 2020 року. Частина продуктів дорожчає, частина дешевшає. Так, яблука в Україні подорожчали на 67,2%, морква - на 69,5%.

Про це повідомляє  Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ.

Більшість овочів "борщового набору" з грудня 2019 року по серпень 2020 року суттєво подешевшали: картопля - на 33,3%, до 10,02 грн за кг, ріпчаста цибуля - на 43,2% (до 5,91 грн за кг); буряк - на 21,8% (до 6,26 грн за кг); капуста - на 29,7% (до 5,89 грн за кг). Подорожчала тільки морква: на 69,5% (до 10,9 грн за кг).

Також читайте: Яблука, морква і гречка подорожчали найбільше з початку року, - Держстат

Яблука за цей період подорожчали на 67,2% і в серпні 2020 року в середньому по Україні коштували 28,96 грн за кг.

Цукор з початку року подешевшав на 3,9% і в серпні 2020 року коштував в середньому по країні 14,71 грн за кг, соняшникова олія - ​​на 1,0% (до 34,62 грн за 1 л).

Яйця подешевшали на 20,4% до 16,8 грн за десяток, філе куряче на 14,1% до 87,4 грн за кг.

За даними Держстату, за січень-серпень сигарети преміум-класу подорожчали на 12,4% до 53,4 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 0,2% до 92,5 грн за 0,5 л. Пиво подорожчало з початку року на 2,3% до 17,6 грн за пляшку.

Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали від початку року: найвище ціни зросли на яблука, моркву та гречку 01
Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали від початку року: найвище ціни зросли на яблука, моркву та гречку 02

Автор: 

продукти (1144) статистика (2247) ціни (3941) Держстат (1606)


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Топ коментарі
+11
Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты: больше всего цены выросли на яблоки, морковку и гречку - Цензор.НЕТ 1507
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14.09.2020 16:06
+9
А що там Г+Г вже не підраховує вартість борщового набору?
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14.09.2020 16:03
+9
От же ж клятий Порох! Мйже ПІВТОРА РОКИ НЕ ПРИ ВЛАДІ, а люди голодують...
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14.09.2020 16:10
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А що там Г+Г вже не підраховує вартість борщового набору?
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14.09.2020 16:03 Відповісти
Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты: больше всего цены выросли на яблоки, морковку и гречку - Цензор.НЕТ 1507
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14.09.2020 16:06 Відповісти
От же ж клятий Порох! Мйже ПІВТОРА РОКИ НЕ ПРИ ВЛАДІ, а люди голодують...
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14.09.2020 16:10 Відповісти
Все яблоки и всю морковь, гад, на Мальдивах попрятал
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14.09.2020 16:32 Відповісти
Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали від початку року: найвище ціни зросли на яблука, моркву та гречку - Цензор.НЕТ 9412
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14.09.2020 17:03 Відповісти
певно трави об'їлись
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14.09.2020 16:14 Відповісти
БЛЕКОТИ!
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14.09.2020 16:16 Відповісти
Зелені.
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14.09.2020 16:47 Відповісти
Достали этой гречкой уже. Фигня все эти показатели Доу Джонса, главное цена на кило гречки.
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14.09.2020 16:03 Відповісти
Потому что кабачки не всегда подходят в качестве заменителя
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14.09.2020 16:10 Відповісти
точнее, не всем
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14.09.2020 16:12 Відповісти
Эй, притормозить, а то мы так станем филиалом порнхаба)))
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14.09.2020 16:16 Відповісти
та судя по новостям, уже стали
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14.09.2020 16:25 Відповісти
Без ВЧК и товарищей с Маузерами пожалуй не обойдётся !!!
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14.09.2020 16:03 Відповісти
То есть, все отечественное дорожает.
И опять вопрос, может, дело не в курсе, а в падлах?
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14.09.2020 16:04 Відповісти
А как вы хотели? В прошлом году морковь даже с полей не убрали... Так весной и перепахали... Себестоимость уборки была дороже закупочной цены...
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14.09.2020 19:17 Відповісти
а еще торты рошен жутко подорожали. кто-то очень жадный наживается на людях
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14.09.2020 16:04 Відповісти
Так-так! І ще досі ПОРОХ ПРИМУШУЄ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ КУПЛЯТИ ПО ДВА-ТРИ ТОРТИ ЩОТИЖНЯ!!
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14.09.2020 16:14 Відповісти
Лови, От всей души и на шару, т.е безвозмездно

Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали від початку року: найвище ціни зросли на яблука, моркву та гречку - Цензор.НЕТ 2957
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14.09.2020 16:37 Відповісти
Это все фигня. Вы рост на подсолнечное масло видели? Растет, как на дрожжах.
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14.09.2020 16:05 Відповісти
Гаплик сємкам. Усі перечавлять!
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14.09.2020 16:18 Відповісти
"Большинство овощей "борщевого набора" с декабря 2019 года по август 2020 года существенно подешевели" - это просто идиотизм.
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14.09.2020 16:09 Відповісти
бо ж літо.
звісно все овочеве трішки здешевшало.
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14.09.2020 16:13 Відповісти
Мистер очевидность. Конечно летом в сезон дешевле, чем зимой. А если месяц 2018 в месяц 2020 сравнить. Картофель, например.

Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали від початку року: найвище ціни зросли на яблука, моркву та гречку - Цензор.НЕТ 6160
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14.09.2020 17:39 Відповісти
"ГРЕЧКА" осенью в большой цене...
Я помню давно...
І далі за текстом!!!...
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14.09.2020 16:11 Відповісти
учілі міня атєц мой і мать )
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14.09.2020 16:19 Відповісти
Гречка,овёс,просо в выращивании убыточны.Да ещё засуха..Их выгодно выращивать полищукам и львовянам.Там дожди регулярны,Но кукуруза,пшеница,соняшник вытеснили всё.Сельские люди не хотят даром трудиться .А Богдан со своими друзяками в Раде хотят вообще разорить самозанятых единоличников.Обложили налогами простых крестьян похлеще Сралина.
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14.09.2020 16:28 Відповісти
Базовий харчовий набір українців виглядає дуже плачевним.
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14.09.2020 16:12 Відповісти
А что не так?"П'ер, я хочу гюмку кюгасо и аняняс".
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14.09.2020 16:15 Відповісти
Нефть https://kosatka.media/uk/category/neft/news/neft-prodolzhaet-torgovatsya-nizhe-40-za-barrel дешевеет , а овощи и другие продукты дорожают, скоро будем менять дневной рацион
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14.09.2020 16:14 Відповісти
Та *** невже ? грудень і початок вересня не ну це клас порівняння , відко шо зелені майстри займалися хоча думаю шо інфа більше для користувачів помийок г+г , нормальні взмозі самі зайти на сайт мінфіну і подивитися в графіках як змінились ціни .А херня порівняння з цінами грудня ??? Хай порівнюють з тим же періодом 19 тобто на вересень 19 як змінились ціни а не на зимовий період
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14.09.2020 16:15 Відповісти
Ну так правильно. Эти продукты в Украине не растут. А бакс растёт.
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14.09.2020 16:15 Відповісти
Странная статистика, сравнивать цены нужно год к аоду, а не Январь самый дорогой месяц к в Августу когда цены должны быть самыми низкими.
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14.09.2020 18:07 Відповісти
 
 