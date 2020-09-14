Україна надала списки на обмін координатору ОБСЄ, - "слуга народу" Костін
Українська делегація в Тристоронній контактній групі надала координатору ОБСЄ відповідні списки людей для проведення обміну утримуваними особами.
Про це в ефірі Громадського радіо заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська делегація вже давно надала відповідні списки на обмін координатору ОБСЄ", - говорить Костін.
За його словами, Україна виконала зобов'язання зі свого боку щодо подачі списків на обмін. Це сталося ще на позаминулому засіданні ТКГ.
"Ми зараз чекаємо реакції від російської сторони, щоб визначитися на засіданні ТКГ, в якому форматі пройде обмін. Тим часом історія цього питання говорить про те, що чим менше публічної інформації, тим ефективніше вирішується ця ситуація. Наша підгрупа активно працює", - додає нардеп.
Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що на зустрічі радників "нормандської четвірки" в Берліні 11 вересня була досягнута домовленість, яка передбачає, що до кінця вересня Міжнародний комітет Червоного Хреста отримає безперешкодний доступ до українців, що утримуються на непідконтрольній території Донбасу.
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20 зрадників, а решту взагалі свіжо зловлених таксистів.
Зараз в Сочі, ***** з Лукою вирішують долю Білорусі !
Сусідньої країни.
14 сентября 2020
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
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Що й підтвердили розслідування.
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