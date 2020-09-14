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Новини Обмін полоненими
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Україна надала списки на обмін координатору ОБСЄ, - "слуга народу" Костін

Україна надала списки на обмін координатору ОБСЄ, -

Українська делегація в Тристоронній контактній групі надала координатору ОБСЄ відповідні списки людей для проведення обміну утримуваними особами.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська делегація вже давно надала відповідні списки на обмін координатору ОБСЄ", - говорить Костін.

За його словами, Україна виконала зобов'язання зі свого боку щодо подачі списків на обмін. Це сталося ще на позаминулому засіданні ТКГ.

"Ми зараз чекаємо реакції від російської сторони, щоб визначитися на засіданні ТКГ, в якому форматі пройде обмін. Тим часом історія цього питання говорить про те, що чим менше публічної інформації, тим ефективніше вирішується ця ситуація. Наша підгрупа активно працює", - додає нардеп.

Також читайте: Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що на зустрічі радників "нормандської четвірки" в Берліні 11 вересня була досягнута домовленість, яка передбачає, що до кінця вересня Міжнародний комітет Червоного Хреста отримає безперешкодний доступ до українців, що утримуються на непідконтрольній території Донбасу.

Автор: 

ОБСЄ (3504) Донбас (22356) полонені (2266) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+7
Шо ты такое говоришь? А страной кто будет управлять, если всех внучек обменять?
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14.09.2020 16:18
+5
А на сколько таксистов из ордло можно будет обменять внучку Факина?
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14.09.2020 16:16
+4
Передергивает от " слуга народа" сильнее чем от "партии рыгионов"....дожились....
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14.09.2020 16:17
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А на сколько таксистов из ордло можно будет обменять внучку Факина?
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14.09.2020 16:16 Відповісти
Обміни полоненими заборонені Конституцією України! В нас немає воєнного стану а в мирний час заборонено видавати громадян України іншим країнам а там більше терористам!
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14.09.2020 16:17 Відповісти
А якби Гриценко був головнокомандуючим він би пішов на обмін?
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14.09.2020 16:26 Відповісти
Ні.
Толик працює тіко по схемі: «ТОВАР (танк, винищувач, ракета)-ДЄНЬГІ».
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14.09.2020 16:33 Відповісти
Шо ты такое говоришь? А страной кто будет управлять, если всех внучек обменять?
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14.09.2020 16:18 Відповісти
Передергивает от " слуга народа" сильнее чем от "партии рыгионов"....дожились....
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14.09.2020 16:17 Відповісти
Машка хоче в ордло...!
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14.09.2020 16:19 Відповісти
А віддадуть нам двох військових.
20 зрадників, а решту взагалі свіжо зловлених таксистів.
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14.09.2020 16:19 Відповісти
Цензор, де ти?!
Зараз в Сочі, ***** з Лукою вирішують долю Білорусі !

Сусідньої країни.

14 сентября 2020
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.»
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14.09.2020 16:20 Відповісти
Ми ще маємо в якості обмінного фонду цілу хракцію оппи в парламенті, журналістів медвечуківських змі, шмарійових ахтивістів...
Іншого лайна.
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14.09.2020 16:20 Відповісти
іншого лайна, так Ксюша....
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14.09.2020 16:29 Відповісти
правильно: дороги, обмен, цапов в блиндажи чуть не пустили, шоб нидайбог стрелять не начали до конца жовтня, а то масса не поймёт, это самоё то, можно еще первой пятёркой в одном молодом, но очень читаемом журнале похвастаться, да, зелёневенькие?? петеньки, а вам как восстановление пётрлексеича на своём месте?? а вы говорите шо они вас гоняют: вон, полтора годика прошло и в порядке пётрлексеич, лярдтриста, по-моему....
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14.09.2020 16:28 Відповісти
Так виявилось, що ВСІ ВАШІ обвинувачення проти Петра Олесійовича, мають субстанцію ГІМНА.
Що й підтвердили розслідування.
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14.09.2020 16:31 Відповісти
ні, виявилося, що ваша зелена субстанція така ж сама субстанція як і субстанція "петроолексійович", и нечего на них/себя бякать
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14.09.2020 16:35 Відповісти
Я голосував за Порошенка.
Україна. Армія. Мова. Віра. Демократія. НАТО. ЄС. Смерть рашистським оккупантам.
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14.09.2020 17:03 Відповісти
ага, смерть, начиная с рашистского барыжного резидента, пороховатка)), а я во втором туре не голосовал, потому што смотри выше
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14.09.2020 17:08 Відповісти
Над Україною з дозволу президента почали регулярно літати ядерні бомбардувальники В-52 з ядерними бомбами. Тобто ці ядерні бомби можуть бути скинуті на Донбасі??!! Це нове слово в Мінських перемовинах. А якщо ворог зіб є цей бомбардувальник - на кого впадуть бомби??
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14.09.2020 16:44 Відповісти
на сєпарів
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14.09.2020 17:04 Відповісти
кошмар какой, ты так юморишь, штоль??
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14.09.2020 17:09 Відповісти
А якщо ворог зіб є цей бомбардувальник - на кого впадуть бомби? - Вони впадуть на голови придуркуватих виборців ЗЕро !! Так їм і треба!
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14.09.2020 17:06 Відповісти
Там военные, добробаты и патриоты хоть есть? Или как в прошлые разы 90% ватной шелухи!
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14.09.2020 17:36 Відповісти
Знов обміняють великих лежачих , на малих стоячих ? До паріотів не дойде , тут і до бабки не ходи .
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14.09.2020 17:37 Відповісти
 
 