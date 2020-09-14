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Путін - Лукашенку: Що стосується військової складової, у нас є план і він буде реалізований
Президент РФ Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, підтвердив наявність військового плану, який буде реалізований.
Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується військової складової, ви маєте рацію, у нас є план і він буде реалізований. Ми і з коронавірусом разом поборемося, і подолаємо всі проблеми в економіці", - сказав Путін на зустрічі в Сочі.
Лукашенко в свою чергу подякував Путіну: "Ви показали, що білоруський кордон - це кордон Союзної держави і нікому не дозволено брязкати там зброєю".
Топ коментарі
+21 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар14.09.2020 16:21
+18 Frol Fedoroff
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+12 cloud2009 #346452
показати весь коментар14.09.2020 16:23
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Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.»
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Еще юлять один чемпион мира и мастер спорта по борьбе с коронавирусом, как наша шизанутая бубеничка
нехай помажуть їм лоба новічком.
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Позы говорят о многом.
вот - приблизили уже..
Да пуйлан сидит вальготно, а картошку скрючило. Готов на свьо кароче крохмальный