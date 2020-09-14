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Путін - Лукашенку: Що стосується військової складової, у нас є план і він буде реалізований

Путін - Лукашенку: Що стосується військової складової, у нас є план і він буде реалізований

Президент РФ Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, підтвердив наявність військового плану, який буде реалізований.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується військової складової, ви маєте рацію, у нас є план і він буде реалізований. Ми і з коронавірусом разом поборемося, і подолаємо всі проблеми в економіці", - сказав Путін на зустрічі в Сочі.

Лукашенко в свою чергу подякував Путіну: "Ви показали, що білоруський кордон - це кордон Союзної держави і нікому не дозволено брязкати там зброєю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська - Путіну: Підписані з нелегітимним Лукашенком договори не мають сили. Шкодую, що вирішили вести з ним діалог

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23821)


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Топ коментарі
+21
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 6705

...
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14.09.2020 16:21
+18
Встречайте,сябры! Идут "братки"
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 5652
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14.09.2020 16:28
+12
высоту кресла спецом подобрали что бы унизить, а Луке и вытянуть ноги страшно.., но это единственная поза комфорта в этом кресле..

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1305494595984396292 10 мин

Позы говорят о многом.

Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 2008
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14.09.2020 16:23
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У него не только план, но и прочая дурь в башке...
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14.09.2020 16:20 Відповісти
Путін - Лукашенку: Що стосується військової складової, у нас є план і він буде реалізований - Цензор.НЕТ 5707
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14.09.2020 16:46 Відповісти
Вот уж и Чаплин, который Всеволод, сдох, а Украина даже не обратила внимание на его высеры и существование
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14.09.2020 16:48 Відповісти
Зебилы подхватили знамя борьбы кремлевских собак женского пола с Порошенко. Полтора года не у власти а их все несет жиденьким от лютой ненависти.
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14.09.2020 20:06 Відповісти
Тихановская, тихари, корень слова тихо. Совпадение? Не думаю
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 986
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14.09.2020 16:21 Відповісти
Киселёв, киса (не Воробьянинов), pussy cat. So, he is dam cunt)))
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14.09.2020 16:27 Відповісти
Он не киса, ано иля шо на мардвань азикани pussy.
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14.09.2020 18:16 Відповісти
14 сентября 2020
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.»
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14.09.2020 16:43 Відповісти
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 6705

...
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14.09.2020 16:21 Відповісти
С вирусом надо бороться всем миром. Так победим.
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14.09.2020 16:22 Відповісти
Мы и с коронавирусом вместе поборемся

Еще юлять один чемпион мира и мастер спорта по борьбе с коронавирусом, как наша шизанутая бубеничка
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14.09.2020 16:23 Відповісти
два дибила
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14.09.2020 16:23 Відповісти
два *****
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14.09.2020 16:34 Відповісти
Неа,хуйло там одно, второй ************...
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14.09.2020 16:50 Відповісти
покличте їм бригаду санітарів.
нехай помажуть їм лоба новічком.
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14.09.2020 16:23 Відповісти
высоту кресла спецом подобрали что бы унизить, а Луке и вытянуть ноги страшно.., но это единственная поза комфорта в этом кресле..

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1305494595984396292 10 мин

Позы говорят о многом.

Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 2008
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14.09.2020 16:23 Відповісти
бачу підбори.
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14.09.2020 16:25 Відповісти
ну путька всегда в них ходит..
вот - приблизили уже..

Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 9524
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14.09.2020 16:28 Відповісти
пынеходы
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14.09.2020 19:22 Відповісти
Карлито на ходулях.
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14.09.2020 20:08 Відповісти
Путін - Лукашенку: Що стосується військової складової, у нас є план і він буде реалізований - Цензор.НЕТ 7966
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14.09.2020 21:48 Відповісти
Пацалуй миня в живот, нижи, нижи, вот, вот , вот.

Да пуйлан сидит вальготно, а картошку скрючило. Готов на свьо кароче крохмальный
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14.09.2020 16:29 Відповісти
ставав би вже на колина.
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14.09.2020 16:39 Відповісти
захаровой молчать!
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14.09.2020 21:45 Відповісти
пйуло, як завжди, сидить в альфа позі, розчіпіривши ноги...
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14.09.2020 16:24 Відповісти
Один самозванец, который подделал результаты выборов, второй вроде бы избранный, но тоже какой-то не того, о чем-то договариваются, как лучше оккупировать Беларусь. Короче, если и дальше белорусский народ будет мирно шествовать, то Белоруссии, как государства уже не будет.
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14.09.2020 16:26 Відповісти
Встречайте,сябры! Идут "братки"
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 5652
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14.09.2020 16:28 Відповісти
На Авакова похож. Азиатский вариант)
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14.09.2020 18:12 Відповісти
Буряки уже никуда ни идут, их уже зажарили.
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14.09.2020 18:18 Відповісти
Все, хитрозачесанный предпродажную подготовку Беларуси русне закончил?
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14.09.2020 16:32 Відповісти
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 9206
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14.09.2020 16:33 Відповісти
Белоруси уже нет? Есть какое -то союзное образование? А референдум? Белорусы согласны быть холопами кремлёвской крысы?
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14.09.2020 16:35 Відповісти
А вона була ???
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14.09.2020 16:51 Відповісти
Зараз послухати як ********************* братва розмазує Зеленського на соїх шоу так , ніби вже Мертвечук переміг на осінніх виборах і говорить Вовці- Я ТВІЙ ВИРОК...
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14.09.2020 16:39 Відповісти
а війська свої на білоруський кордон з Україною Пуйло не поспішає - Медведчук захопить у Вовки владу - й не буде необхідності...
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14.09.2020 16:41 Відповісти
В тёмной комнате поставили табурет с забитым вверх гвоздём. Завели и посадили на него русского, тот сразу вскочил и сильно выругался. Завели украинца, посадили на табурет, тот вскочил выругался ещё сильнее, но при этом вытащил гвоздь и положил себе в карман. Заводят и садят белоруса, тот сидит на гвозде, терпит и думает: "А может это так и надо?"
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14.09.2020 16:47 Відповісти
Бо так воно і є, і було насправді.
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14.09.2020 16:59 Відповісти
Лука будет продавать места под военные базы
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14.09.2020 16:59 Відповісти
В буферных зонах не строят военных баз.
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14.09.2020 17:05 Відповісти
Ну, карочє, колхознику мозаичному баблішка одсипали. Тепер треба посилити кордон з боку бєрарусі. Але кому?! З нашого боку - таке ж саме, проплачена бубочка сєпарська!
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14.09.2020 17:01 Відповісти
бульбофюрер явно камментов от машки захаровой по поводу расставляния ног начитался )))
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14.09.2020 17:18 Відповісти
нет там планов. все делается по ситуации, как повезет.
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14.09.2020 17:34 Відповісти
усе в Божих руках
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14.09.2020 19:20 Відповісти
Стратофортресы Б-52 частенько начали летать, не так все просто господа. походу кремлядским терять нечего?
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14.09.2020 21:53 Відповісти
 
 