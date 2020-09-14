Путін - Лукашенку: Що стосується військової складової, у нас є план і він буде реалізований

Президент РФ Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, підтвердив наявність військового плану, який буде реалізований.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується військової складової, ви маєте рацію, у нас є план і він буде реалізований. Ми і з коронавірусом разом поборемося, і подолаємо всі проблеми в економіці", - сказав Путін на зустрічі в Сочі.

Лукашенко в свою чергу подякував Путіну: "Ви показали, що білоруський кордон - це кордон Союзної держави і нікому не дозволено брязкати там зброєю".

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