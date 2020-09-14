СБУ поки не отримувала постанову суду про відкриття провадження щодо спецоперації стосовно "вагнерівців", - Гітлянська

Служба безпеки станом на 11 вересня не отримувала рішення Шевченківського райсуду Києва, який зобов'язав порушити справу щодо ймовірного зриву спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера, про що раніше повідомив народний депутат Володимир Ар'єв.

Про це Укрінформу повідомила керівниця Управління взаємодії СБУ із засобами масової інформації та громадськістю Олена Гітлянська, передає Цензор.НЕТ.

При цьому, за її словами, СБУ вже кілька років розслідує злочини "вагнерівців".

"Слідчими органів безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110; ч.4 ст. 27; ч.1 ст.111; ч.1. ст. 27, ст. 113; ч.1 ст.114; ч.3 ст. 258; ч.1 ст. 258-3; чч.1 і 3 ст. 258-5; ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 258-3 та ч.2 ст 260 КК України членами так званої приватної військової компанії "Вагнер"", - йдеться у відповіді.

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Водночас Гітлянська уточнила, що справа щодо злочинів "вагнерівців" перебуває на контролі СБУ вже не один рік.

"Справа по "вагнерівцях" була порушена, здається, в 2017 чи 2018 році, і в рамках цієї справи буде розглядатись. Те, що суд Шевченківській зобов’язав СБУ порушити (справу – ред.) саме по заяві Ар’єва, станом на п’ятницю вечора, ще до нас не надійшло", - повідомила Гітлянська.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв 9 вересня повідомив у Фейсбуці, що Шевченківський суд зобов'язав СБУ відкрити провадження за статтями 111 (державна зрада) і 114 (шпигунство) щодо глави Офісу Президента Андрія Єрмака. За словами Ар'єва, справа пов'язана зі зливом щодо спецоперації стосовно "вагнерівців".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.