Проєкт Держбюджету-2021 передбачає отримання 6 млрд грн від приватизації, $1,5 млрд від МВФ і $3 млрд від євробондів, - Марченко

Проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає надходження 6 млрд грн від приватизації.

Про це повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми поступово скорочуємо дефіцит (держбюджету. - Ред.). Фінансувати його ми плануємо за рахунок приватизації - 6 млрд грн, за рахунок внутрішніх і зовнішніх запозичень. Це реально і здійсенно", - сказав він у ході пресконференції в понеділок.

Згідно з даними Мінфіну, проєкт держбюджету на наступний рік також передбачає отримання 43,2 млрд грн ($ 1,5 млрд) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших міжнародних партнерів.

Проєкт Держбюджету-2021 передбачає зростання запозичень для фінансування загального фонду Держбюджету на 64,2 млрд грн, або 10,3%, - до 684,7 млрд грн, з них облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) становитимуть 549,1 млрд грн.

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Згідно з презентацією Мінфіну, від євробондів в наступному році планується отримати 86,4 млрд грн, що за середньорічним курсом 29,1 грн / $ 1, за яким розрахований проєкт держбюджету, становитьтрохи менше $ 3 млрд.

Мінфін уточнює, що витрати із зовнішнього боргу в 2021 році оцінюються в 599,8 млрд грн, в тому числі зовнішні виплати - 160,5 млрд грн ($ 5,5 млрд). За ОВДП доведеться заплатити 439,3 млрд грн, в тому числі за валютними - 112 млрд грн.

Зовнішні виплати включають 112,3 млрд грн (майже $ 3,9 млрд) виплат за комерційними позиками і 43,8 млрд грн ($ 1,5 млрд) - МФО.