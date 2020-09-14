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Новини Бюджет-2021
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Проєкт Держбюджету-2021 передбачає отримання 6 млрд грн від приватизації, $1,5 млрд від МВФ і $3 млрд від євробондів, - Марченко

Проєкт Держбюджету-2021 передбачає отримання 6 млрд грн від приватизації, $1,5 млрд від МВФ і $3 млрд від євробондів, - Марченко

Проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає надходження 6 млрд грн від приватизації.

Про це повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми поступово скорочуємо дефіцит (держбюджету. - Ред.). Фінансувати його ми плануємо за рахунок приватизації - 6 млрд грн, за рахунок внутрішніх і зовнішніх запозичень. Це реально і здійсенно", - сказав він у ході пресконференції в понеділок.

Згідно з даними Мінфіну, проєкт держбюджету на наступний рік також передбачає отримання 43,2 млрд грн ($ 1,5 млрд) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших міжнародних партнерів.

Проєкт Держбюджету-2021 передбачає зростання запозичень для фінансування загального фонду Держбюджету на 64,2 млрд грн, або 10,3%, - до 684,7 млрд грн, з них облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) становитимуть 549,1 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держбюджеті-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати, - Марченко

Згідно з презентацією Мінфіну, від євробондів в наступному році планується отримати 86,4 млрд грн, що за середньорічним курсом 29,1 грн / $ 1, за яким розрахований проєкт держбюджету, становитьтрохи менше $ 3 млрд.

Мінфін уточнює, що витрати із зовнішнього боргу в 2021 році оцінюються в 599,8 млрд грн, в тому числі зовнішні виплати - 160,5 млрд грн ($ 5,5 млрд). За ОВДП доведеться заплатити 439,3 млрд грн, в тому числі за валютними - 112 млрд грн.

Зовнішні виплати включають 112,3 млрд грн (майже $ 3,9 млрд) виплат за комерційними позиками і 43,8 млрд грн ($ 1,5 млрд) - МФО.

Автор: 

держбюджет (2394) держборг (1181) кредит (3827) МВФ (3071) Мінфін (3643) ОВДП (838) приватизація (1675) євробонди (648) Марченко Сергій (577)


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Брехуны, МВФ денег не даёт, значит никто другой не даст
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14.09.2020 16:39 Відповісти
а что "если нет" ?
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14.09.2020 16:46 Відповісти
Как истинные офицеры, они ...
...опять посцут в очи своей пастве
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14.09.2020 16:50 Відповісти
А как они по 29,1 подсчитали если бакс уже 28?! При инфляции 10% это к концу года 31!
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14.09.2020 16:53 Відповісти
Верней к началу осени!
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14.09.2020 16:53 Відповісти
Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский./ Без экспроприации экспроприаторов не обойтись. Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов.
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14.09.2020 16:54 Відповісти
Коломойскому надо сухари начинать сушить!
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14.09.2020 16:55 Відповісти
Розпродати державне майно і сподіватися отримати позики під відсотки. Хоча, про саму вагідну позику від МВФ, можна забути.
Оце то кінець епохи зубАжіння.
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14.09.2020 16:55 Відповісти
Также в гос бюджете на 2021 год есть расчет на поступление безвозмездной помощи от (МФЗ) Международного фонда заробитчан в размере 290-350 миллиардов гривен(10-12 миллиардов $) , но об этом им ОЧЕНЬ СТЫДНО говорить.
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14.09.2020 17:29 Відповісти
 
 