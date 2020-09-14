Проєкт Держбюджету-2021 передбачає скорочення держборгу на 3,4% - до 64,6% ВВП, - Марченко

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП.

Про це 14 вересня на брифінгу щодо проєкту держбюджету на 2021 рік заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми передбачаємо зниження державного боргу наступного року на 3,4% до 64,6%. У нас в цьому році є ймовірність, що державний борг виросте. У наступному році ми передбачаємо поступове скорочення державного боргу",- сказав Марченко.

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Нагадаємо, глава Міністерства фінансів Сергій Марченко анонсував поступове скорочення дефіциту держбюджету. Фінансувати його планують за рахунок приватизації - 6 млрд грн, за рахунок внутрішніх і зовнішніх запозичень.

Згідно з даними Мінфіну, проєкт держбюджету на наступний рік також передбачає отримання 43,2 млрд грн ($ 1,5 млрд) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших міжнародних партнерів.

Проєкт Держбюджету-2021 передбачає зростання запозичень для фінансування загального фонду Держбюджету на 64,2 млрд грн, або 10,3%, - до 684,7 млрд грн, з них облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) становитимуть 549,1 млрд грн.

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Згідно з презентацією Мінфіну, від євробондів в наступному році планується отримати 86,4 млрд грн, що за середньорічним курсом 29,1 грн / $1, за яким розрахований проєкт держбюджету, становитьтрохи менше $3 млрд.

Мінфін уточнює, що витрати із зовнішнього боргу в 2021 році оцінюються в 599,8 млрд грн, в тому числі зовнішні виплати - 160,5 млрд грн ($5,5 млрд). За ОВДП доведеться заплатити 439,3 млрд грн, в тому числі за валютними - 112 млрд грн.