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Новини Бюджет-2021
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держборг (1155) Марченко Сергій (570)

Проєкт Держбюджету-2021 передбачає скорочення держборгу на 3,4% - до 64,6% ВВП, - Марченко

Проєкт Держбюджету-2021 передбачає скорочення держборгу на 3,4% - до 64,6% ВВП, - Марченко

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП.

Про це 14 вересня на брифінгу щодо проєкту держбюджету на 2021 рік заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми передбачаємо зниження державного боргу наступного року на 3,4% до 64,6%. У нас в цьому році є ймовірність, що державний борг виросте. У наступному році ми передбачаємо поступове скорочення державного боргу",- сказав Марченко.

Читайте також: Проєкт Держбюджету-2021 передбачає отримання 6 млрд грн від приватизації, $1,5 млрд від МВФ і $3 млрд від євробондів, - Марченко

Нагадаємо, глава Міністерства фінансів Сергій Марченко анонсував поступове скорочення дефіциту держбюджету. Фінансувати його планують за рахунок приватизації - 6 млрд грн, за рахунок внутрішніх і зовнішніх запозичень.

Згідно з даними Мінфіну, проєкт держбюджету на наступний рік також передбачає отримання 43,2 млрд грн ($ 1,5 млрд) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших міжнародних партнерів.

Проєкт Держбюджету-2021 передбачає зростання запозичень для фінансування загального фонду Держбюджету на 64,2 млрд грн, або 10,3%, - до 684,7 млрд грн, з них облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) становитимуть 549,1 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держбюджеті-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати, - Марченко

Згідно з презентацією Мінфіну, від євробондів в наступному році планується отримати 86,4 млрд грн, що за середньорічним курсом 29,1 грн / $1, за яким розрахований проєкт держбюджету, становитьтрохи менше $3 млрд.

Мінфін уточнює, що витрати із зовнішнього боргу в 2021 році оцінюються в 599,8 млрд грн, в тому числі зовнішні виплати - 160,5 млрд грн ($5,5 млрд). За ОВДП доведеться заплатити 439,3 млрд грн, в тому числі за валютними - 112 млрд грн.
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Топ коментарі
+8
В этом году есть вероятность, что госдолг вырастет, но проект госбюджета на 2021 год предусматривает его сокращение, - Марченко - Цензор.НЕТ 7207В этом году есть вероятность, что госдолг вырастет, но проект госбюджета на 2021 год предусматривает его сокращение, - Марченко - Цензор.НЕТ 9093
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14.09.2020 16:56
+8
То есть долг вырастет в реальности,

но обязательно сократится в фантазиях
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14.09.2020 16:57
+6
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель

Я вот всё хочу спросить, где деньги, которые украл «мародер» Порошенко? Если раньше он деньги воровал, то теперь их в бюджете должно быть много - на зарплаты, пенсии, армию, снижение коммунальных. Коррупционеров всех пересажали, ведь Порох их больше не крышует? Просто интересно.
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14.09.2020 17:00
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В этом году есть вероятность, что госдолг вырастет, но проект госбюджета на 2021 год предусматривает его сокращение, - Марченко - Цензор.НЕТ 7207В этом году есть вероятность, что госдолг вырастет, но проект госбюджета на 2021 год предусматривает его сокращение, - Марченко - Цензор.НЕТ 9093
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14.09.2020 16:56 Відповісти
То есть долг вырастет в реальности,

но обязательно сократится в фантазиях
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14.09.2020 16:57 Відповісти
Отрицательный рост!)
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14.09.2020 17:39 Відповісти
Ну если сократится население раз в десять то усё могёт быть ...
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14.09.2020 16:58 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель

Я вот всё хочу спросить, где деньги, которые украл «мародер» Порошенко? Если раньше он деньги воровал, то теперь их в бюджете должно быть много - на зарплаты, пенсии, армию, снижение коммунальных. Коррупционеров всех пересажали, ведь Порох их больше не крышует? Просто интересно.
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14.09.2020 17:00 Відповісти
Півроку країна працює через пень колоду в карантині, звідки гроші.
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14.09.2020 17:13 Відповісти
Так держава і до карантину півроку працювала через пень-колоду.
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14.09.2020 18:33 Відповісти
Так Порошенко из наворованных все и оплачивал -- и армию, пенсии и т.д.
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14.09.2020 17:41 Відповісти
это называется
"Отрицательный рост дефицита бюджета"
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14.09.2020 17:04 Відповісти
В этом году есть вероятность, что госдолг вырастет, но проект госбюджета на 2021 год предусматривает его сокращение, - Марченко - Цензор.НЕТ 3170

...
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14.09.2020 17:08 Відповісти
Марченко демагог и авантюрист.
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14.09.2020 17:11 Відповісти
В этот сложный кризис, когда в стране реально нехватка поступлений в бюджет Минфин решает с налоговых доходов бюджета выделить на https://lb.ua/economics/2020/08/15/463952_ukraina_zayavila_pro_uspishniy_vikup.html выплату доходов по части этого долга на $275 млн . Это в 5 раз больше того, что нужно заплатить в следующем году по всем варрантам! Но так как денег в бюджете нет, но очень хочется, то сделка имеет не открытый характер. Минфин без объявления публичных торгов, выкупает 10% от выпуска по договоренности с группой кредиторов и платит каждому из них, вместо того чтобы заплатить в следующем году $1,6 тыс., сумму в 53 раза большую, а именно $86 тыс. за один дериватив. И очень вероятно, что эта сумма превысит все выплаты Минфина по этому деривативу до конца срока обращения, а именно до 2040 года. Но платит сейчас!
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14.09.2020 17:32 Відповісти
Типова для зелених маніпуляція. Довірливі українці ''хавають', не задумуючись, що зеленим і трба..
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14.09.2020 20:14 Відповісти
Тобто коли шморгаль казав, що дири у бюджеті нема, то брехав таки...
А тепер брешуть, що у наступному році ту диру залатають...
Чому я винен зараз повірити???
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14.09.2020 21:28 Відповісти
 
 