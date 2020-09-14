Україна вже може виготовляти ракетні комплекси "Нептун" серійно. Це дуже хороша одиниця експортного озброєння, - "слуга народу" Завітневич

Україна може поставити на серійне виробництво та експортувати вітчизняний ракетний комплекс "Нептун". Цей ракетний комплекс є одним з пріоритетних видів озброєння для експорту для України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич, передає Цензор.НЕТ.

"Серійно ми вже можемо його виробляти, треба тільки узгодити, скільки нам необхідно "Нептунів" для ЗСУ. Це дуже хороша наша одиниця експортного озброєння, яку можна вигідно продати як для держави, так і для підприємства-виробника "Луч", - сказав Завітневич.

Він додав, що цей комплекс буде ефективним засобом стримування російської агресії на морі.

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Раніше повідомлялося, що РК "Нептун" буде поставлений на бойове чергування в ЗСУ в 2021 році. До цього в кінці серпня міністр оборони Андрій Таран підписав указ про взяття ракетного комплексу на озброєння ЗСУ. Ракетний комплекс "Нептун" призначений для ураження кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів в будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби і року.