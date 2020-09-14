Україна вже може виготовляти ракетні комплекси "Нептун" серійно. Це дуже хороша одиниця експортного озброєння, - "слуга народу" Завітневич
Україна може поставити на серійне виробництво та експортувати вітчизняний ракетний комплекс "Нептун". Цей ракетний комплекс є одним з пріоритетних видів озброєння для експорту для України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич, передає Цензор.НЕТ.
"Серійно ми вже можемо його виробляти, треба тільки узгодити, скільки нам необхідно "Нептунів" для ЗСУ. Це дуже хороша наша одиниця експортного озброєння, яку можна вигідно продати як для держави, так і для підприємства-виробника "Луч", - сказав Завітневич.
Він додав, що цей комплекс буде ефективним засобом стримування російської агресії на морі.
Раніше повідомлялося, що РК "Нептун" буде поставлений на бойове чергування в ЗСУ в 2021 році. До цього в кінці серпня міністр оборони Андрій Таран підписав указ про взяття ракетного комплексу на озброєння ЗСУ. Ракетний комплекс "Нептун" призначений для ураження кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів в будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби і року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дивно все це, почніть випускати по ходу виробництва узгоджуєте.
Типу, : «Хлопці, гроші ми вже оприприходували, так шо, не ждіть
А якщо й ви хочете, то продавайте, і живіть з відсотків від продаж.»
Які ж ви уроди і тварі...
Спочатку війська закомплектуйте, а потім вже "гуляй рванина"....
Даааа... як у тому вислові... жінку віддай "дяді" а сам іди до ...ляді.
У них совковая разработка Х-35, прототипом которой был Томагавк, чертежи которой украли у американцев, но уровень нехнологий не позволил достичь того же уровня...Х-35 по характеристикам хуже "томагавка" (меньше дальность и масса боевой части). Украинская ракета за основу берет Х-35, но лучше "Томагавка" (который был прототипом) и уж точно лучше X-35
Противокорабельный UGM-109B Block 1 1983 года издания имеет дальность 460 км. У остальных Томагавков больше.
Повторю.Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей увольняют.
Продавайте, і заробляйте.
Все вчителям пішло.
Може,але не ставить.Спочатку думають за експорт.
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
От і їж тепер те, що замовляв.
Скажи мені, брехуняко, у якому місці бюлетеня для голосування було написано "проти Порошенка"?
Бо зверху було написано "Поставте позначку навпроти кандидата ЗА якого ви голосуєте".
"ЗА", Ванья, було в бюлетені і лише "ЗА"!
САМЕ ЗА зЕ ти проголосував. І ніяк інакше.
От і їж тепер те, що САМ замовив
Воно думає.
Отак і живем
А их по миру немало. Вполне можно заработать- товар конкурентоспособный и вполне может "некоторых" потеснить.
а то взнають кравчуки з кучмами, зелєнскі з сивохами, шуфричі з медведчуками, внучка фокіна та інші адепти руSSкого міра.....
То ви до зеленських покидьків???
Срати вони хтіли на Україну та українську армію...