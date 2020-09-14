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Новини Агресія Росії проти України
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Україна вже може виготовляти ракетні комплекси "Нептун" серійно. Це дуже хороша одиниця експортного озброєння, - "слуга народу" Завітневич

Україна вже може виготовляти ракетні комплекси

Україна може поставити на серійне виробництво та експортувати вітчизняний ракетний комплекс "Нептун". Цей ракетний комплекс є одним з пріоритетних видів озброєння для експорту для України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич, передає Цензор.НЕТ.

"Серійно ми вже можемо його виробляти, треба тільки узгодити, скільки нам необхідно "Нептунів" для ЗСУ. Це дуже хороша наша одиниця експортного озброєння, яку можна вигідно продати як для держави, так і для підприємства-виробника "Луч", - сказав Завітневич.

Він додав, що цей комплекс буде ефективним засобом стримування російської агресії на морі.

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Раніше повідомлялося, що РК "Нептун" буде поставлений на бойове чергування в ЗСУ в 2021 році. До цього в кінці серпня міністр оборони Андрій Таран підписав указ про взяття ракетного комплексу на озброєння ЗСУ. Ракетний комплекс "Нептун" призначений для ураження кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів в будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби і року.

Автор: 

оборона (4782) зброя (7466) ракети (4026) Завітневич Олександр (55)


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Топ коментарі
+23
А финансировать закупку собственными ВСУ вы не хотите? А не сказки тупые для лохов рассказывать.

Повторю.Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей увольняют.
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14.09.2020 17:09
+18
Купи-запроданці!!!...
Спочатку війська закомплектуйте, а потім вже "гуляй рванина"....
Даааа... як у тому вислові... жінку віддай "дяді" а сам іди до ...ляді.
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14.09.2020 17:05
+16
Порошенко з Турчом склєпали а маланці вже торгують...
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14.09.2020 17:11
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ЧТО ЗНАЧИТ ,УЖЕ МОЖЕТ ??? НЕ МОЖЕТ УЖЕ А УЖЕ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬ СЕРИЙНО ...а не серийно можно пару-тройку ЯДЕРНЫХ зарядов сделать ...
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14.09.2020 17:03 Відповісти
"Серийно мы уже можем его производить, надо только согласовать, сколько нам необходимо "Нептунов" для ВСУ.Источник: https://censor.net/ru/n3219201

Дивно все це, почніть випускати по ходу виробництва узгоджуєте.
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14.09.2020 17:04 Відповісти
Як же вони можуть серійно виробляти і поставити "Нептун" на озброєння,якщо,за заявою генерала Забродьського,зебіли не виділили в бюджеті на це ні копійки?
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14.09.2020 17:39 Відповісти
Заблокували фінансування. Хоч кошти є, але запропонували брати кредити у банків на виробництво ракет "Нептун" під державні гарантії. А там у виробництві задіяно ще 10 компаній. Оборонний комплекс запропонував, щоб кабінет міністрів брав кошти в банків під свої гарантії, але нема ради. Така схема, яку пропонує влада, закінчується судами і банкрутством, а потім приватизацією. Ракетна програма була в пріоритеті і фінансувалася напряму з бюджету... та не тепер... не та влада.
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15.09.2020 09:36 Відповісти
Экспортировать ??? серьёзно ?
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14.09.2020 17:05 Відповісти
Бро, там як би в формі притчі.
Типу, : «Хлопці, гроші ми вже оприприходували, так шо, не ждіть
А якщо й ви хочете, то продавайте, і живіть з відсотків від продаж.»
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14.09.2020 17:10 Відповісти
Цілком серйозно. Нарід нарікав на бариґ і бізнесі на крові.Тепер нарід може побачити, що це таке і хто ці бариґи. Попередні "бариґи" фінансувати створення комплексу а ці будуть його продавати.
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14.09.2020 17:41 Відповісти
Ну да, помните как маски разошлись...Теперь ту же хрень хотят проделать с "Нептунами", когда они нам понадобятся окажется, что все ушло на экспорт
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14.09.2020 21:46 Відповісти
Мені було б не шкода відправити їх на експорт, безкоштовно, але з усім шоблом що править Україною усі роки незалежності, зробивши з них подарункові герлянди.
Які ж ви уроди і тварі...
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14.09.2020 23:15 Відповісти
Если уж бесплатно на экспорт, то лучше в Московию, причем ракеты туда отправить своим ходом
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15.09.2020 09:57 Відповісти
Видно, Україну вже продали, туди й "нептуни". Як кажуть: "Згоріла хата, гори й сарай". Це щоб ще більше насолити Пороху.
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15.09.2020 09:44 Відповісти
Купи-запроданці!!!...
Спочатку війська закомплектуйте, а потім вже "гуляй рванина"....
Даааа... як у тому вислові... жінку віддай "дяді" а сам іди до ...ляді.
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14.09.2020 17:05 Відповісти
Воно до нього руки не приклало, а вже торгувати кинулось. Кому плануєте продавати? Кацапам?
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14.09.2020 17:06 Відповісти
А зачем оно им? У них и так есть.
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14.09.2020 17:09 Відповісти
Таких нет.

У них совковая разработка Х-35, прототипом которой был Томагавк, чертежи которой украли у американцев, но уровень нехнологий не позволил достичь того же уровня...Х-35 по характеристикам хуже "томагавка" (меньше дальность и масса боевой части). Украинская ракета за основу берет Х-35, но лучше "Томагавка" (который был прототипом) и уж точно лучше X-35
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14.09.2020 21:53 Відповісти
Вы о каком Томагавке ?
Противокорабельный UGM-109B Block 1 1983 года издания имеет дальность 460 км. У остальных Томагавков больше.
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15.09.2020 00:15 Відповісти
Ты идиот?
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14.09.2020 17:10 Відповісти
Нужно для себя в первую очередь закупить. А перед тем как закупить провести тест драйв. В качестве мишени корабли черноморского флота РФ. А потом можно закупить дивизион то есть 8 пусковых установок Нептуна и столько же на хранение. А также 200 ракет на боевое дежурство и столько же на хранение.
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14.09.2020 17:07 Відповісти
Думаете тест-драйв пройдет без запинки ?
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14.09.2020 17:10 Відповісти
Тестдрайв уже прошёл без запинки. А вот как пройдёт реальный заезд - это время покажет.
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14.09.2020 17:22 Відповісти
До Амеріки ?
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14.09.2020 17:09 Відповісти
А финансировать закупку собственными ВСУ вы не хотите? А не сказки тупые для лохов рассказывать.

Повторю.Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей увольняют.
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14.09.2020 17:09 Відповісти
Ну, про шо й новина.
Продавайте, і заробляйте.
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14.09.2020 17:11 Відповісти
Сначала вооружите себя, когда уже аж горит как они нужны. А потом уже -- на здоровье, продавайте.
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14.09.2020 17:14 Відповісти
А на зарплату грошей нема.
Все вчителям пішло.
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14.09.2020 17:21 Відповісти
І цих не буде. Всі гроші йдуть на "большой дерибан ВАЗеленсого".
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14.09.2020 19:45 Відповісти
Нужно ввести военный сбор с учителей по паре килобаксов в месяц, нефиг им жировать, хватит им и двушки пока, вот армию не обеспечат Нептунами тогда и будут снова по четыре получать
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14.09.2020 19:55 Відповісти
Фсё продать! Фсё и щас, пока при власти! Какие согласования, скоро тикать будем, як пацюки!
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14.09.2020 17:10 Відповісти
может/ Завитневич сумел освоить три главных слова кодлана Коломойского -будет, станет, может быть./ Комитет по нацбезопасности ВР возглавит Завитневич из "Слуги народа", муж одноклассницы Зеленского27.08.19
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14.09.2020 17:11 Відповісти
Порошенко з Турчом склєпали а маланці вже торгують...
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14.09.2020 17:11 Відповісти
Скажи спасибо что Зеленский не закрыл проект.
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14.09.2020 17:12 Відповісти
А за що йому ще подякувати? Може за те, що в унітаз влучає???
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14.09.2020 17:28 Відповісти
От прямо таки й подякувати, що й це не знищив? Ще не встиг? Чи вже про відкати домовився?
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14.09.2020 19:47 Відповісти
...у криворогого шлимазла еще закрывалка не отросла, хоть ему и 42-й год и он нелох
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14.09.2020 22:58 Відповісти
Шо, прям лично склепали?
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14.09.2020 17:41 Відповісти
''Украина может поставить на серийное производство и экспортировать отечественный ракетный комплекс "Нептун". Этот ракетный комплекс является одним из приоритетных видов вооружения для экспорта для Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3219201''

Може,але не ставить.Спочатку думають за експорт.
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14.09.2020 17:15 Відповісти
Ну правильно, нащо йо говиро *****, коли не має покупателєй, ну не для ВСУ ж штамповать, ми ж до миру готовимся? Та і Пецков і Козак будіт против, а как с ними плєнимі меняцца, когда ані будут сердітиє ?
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14.09.2020 18:06 Відповісти
для себя сначала достаточно сделайте, уроды. продавать уже он собрался
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14.09.2020 17:20 Відповісти
А этим передастам только абы чё продать...
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14.09.2020 17:21 Відповісти
Ну как бы их главный идеолог и начальник - торгаш. Коломойский все продать готов, ну ли купить за копейки (чтобы потом продать)
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14.09.2020 21:57 Відповісти
Цензор , -написанное должно Соответствовать Картинке которую Ставите, может кому то и Одинаково , хоть и бетонобойную машину до нашей эры.А так неплохо , нептун хорош своей убойной силой и чистотой поражения.
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14.09.2020 17:23 Відповісти
Зєля за час свого президентства на озброєння не дав жодної копійчини з бюджету. Кобалєв отримав більше, ніж укрармія за всі часи.
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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14.09.2020 17:27 Відповісти
Ванья, ЦЕ ТИ ПРИВІВ зЕ ДО ВЛАДИ. І УСЕ ОТЕ КОДЛО З НИМ РАЗОМ!
От і їж тепер те, що замовляв.
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14.09.2020 17:29 Відповісти
Ванья, ЦЕ ТИ ПРАЦЮВАВ НА КОРИСТЬ зЕ НА ВИБОРАХ.
Скажи мені, брехуняко, у якому місці бюлетеня для голосування було написано "проти Порошенка"?
Бо зверху було написано "Поставте позначку навпроти кандидата ЗА якого ви голосуєте".
"ЗА", Ванья, було в бюлетені і лише "ЗА"!
САМЕ ЗА зЕ ти проголосував. І ніяк інакше.
От і їж тепер те, що САМ замовив
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14.09.2020 17:40 Відповісти
Воно ще не рішило.
Воно думає.
Отак і живем
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14.09.2020 17:29 Відповісти
Воно не може думати. Нічим. А "Нептуни" мають бути спочатку в ЗСУ. Як мінімум по 3 на кожну ка цап ську посудину. І ще трошки в запас. А потім можна і на експорт
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14.09.2020 17:42 Відповісти
Не можно- а нужно! Бармалеи всех стран вооружайтесь!
А их по миру немало. Вполне можно заработать- товар конкурентоспособный и вполне может "некоторых" потеснить.
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14.09.2020 17:50 Відповісти
У бармалеЇв російські комплекси. Недавно показували "пуски" в Лівії.
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14.09.2020 18:42 Відповісти
можно потеснить их.
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14.09.2020 18:48 Відповісти
Таваріщ Путєн может нє разрєшіть
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14.09.2020 17:58 Відповісти
Судя по всему уже не разрешил - ставить на боевое дежурство, а продавать - пожалуйста, ну если конечно выручку пилить пополам - фифти на его офшор, фифти на свой ...
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14.09.2020 20:08 Відповісти
Современными танками"Оплот"тоже обещали вооружить ВСУ,а в итоге вооружили азиатов..От правящей"зелени"всего можно ожидать,в т.ч.отправку"Нептуна"на лево,а не в береговую оборону ВМФУ...
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14.09.2020 18:13 Відповісти
вы лучше расскажите когда АНы продавать будете? да и для Украины их закупать
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14.09.2020 18:15 Відповісти
может, а может и нет, а может и никогда, согласовывать можно долго, как привыкли. такие "может" во время оккупации ядерной страной в нормальных странах вообще невозможны, а если и возможны, то наверное дали бы лет 15 сразу.
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14.09.2020 18:19 Відповісти
НЕ говоріть так ГОЛОСНО...!

а то взнають кравчуки з кучмами, зелєнскі з сивохами, шуфричі з медведчуками, внучка фокіна та інші адепти руSSкого міра.....
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14.09.2020 18:40 Відповісти
хлопци , РОБИТЬ як найбильше для Украины спочатку !!! потим будете заробляты.....
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14.09.2020 18:42 Відповісти
Які хлопці???
То ви до зеленських покидьків???
Срати вони хтіли на Україну та українську армію...
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14.09.2020 21:12 Відповісти
Терминология немного непонятная. "Хорошая единица экспортного вооружения". Как то не очень профессионально. Кроме того у нас еще ни одного дивизиона, а они уже про экспорт. Это как понимать? Может нам он не нужен?
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14.09.2020 18:51 Відповісти
Тобто експортувати вже готові, а закупати для своєї армії не збираються...
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14.09.2020 21:10 Відповісти
 
 