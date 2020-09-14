Лукашенко про протести в Білорусі: Поки "ця бодяга туди-сюди хитається", але червоні лінії ніхто не переходить

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з президентом Росії Путіним заявив, що "з посмішкою" стежить за тим, що відбувається в країні.

Про це повідомляє Tut.by, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не воювали, ми не стріляли, ми не кидалися навіть палицями в Білорусі, дві сторони, які протистоять, але продемонстрували свою рішучість, що якщо там, за межами білоруських кордонів, комусь сверблять руки, ми можемо почухати в будь-який момент", - сказав Лукашенко.

Він пояснив, що є певні "червоні лінії", які не можна переходити, і поки їх ніхто не порушував, але поки "ця бодяга туди-сюди хитається".

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