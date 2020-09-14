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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Лукашенко про протести в Білорусі: Поки "ця бодяга туди-сюди хитається", але червоні лінії ніхто не переходить

Лукашенко про протести в Білорусі: Поки

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з президентом Росії Путіним заявив, що "з посмішкою" стежить за тим, що відбувається в країні.

Про це повідомляє Tut.by, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не воювали, ми не стріляли, ми не кидалися навіть палицями в Білорусі, дві сторони, які протистоять, але продемонстрували свою рішучість, що якщо там, за межами білоруських кордонів, комусь сверблять руки, ми можемо почухати в будь-який момент", - сказав Лукашенко.

Він пояснив, що є певні "червоні лінії", які не можна переходити, і поки їх ніхто не порушував, але поки "ця бодяга туди-сюди хитається".

Читайте також: Лукашенко і Путін сьогодні проведуть переговори у форматі "сам на сам"

Автор: 

Білорусь (7932) Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23827) репресії (1622)


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Топ коментарі
+16
Як таке можливо, що якась соска попросила за дєдушку у Андрюшки і от 87-ми річний комуняка вирішує майбутнє України?
Як ми до цього докотилися?

Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит - Цензор.НЕТ 5856

Тепер з усіма питаннями - до Маши Фокіної..........................
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14.09.2020 17:16
+15
Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит - Цензор.НЕТ 5870
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14.09.2020 17:30
+14
Сосна рабочая?
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14.09.2020 17:21
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Памятник Иуде Искариоту в Свияжске !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Россия САТАНИНССКАЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антирелигиозный запал большевиков был настолько силён, что они не отступали перед кощунством, переворачивая с ног на голову оценку евангельских событий. Одним из самых спорных эпизодов советской борьбы с православием стала установка в городе Свияжске памятника Иуде Искариоту. . . Основным источником, благодаря которому весь мир узнал о прославлении Иуды в Советской России, стала книга датского писателя и дипломата Хеннинга Келлера «Красный сад». Как сообщает Келлер, он приехал в Свияжск в августе 1918 года на бронепоезде вместе с наркомом военно-морских дел Львом Троцким, а также деятелями культуры - поэтом Демьяном Бедным и писателем Всеволодом Вишневским. К городу подходили белые части, и в Москве, очевидно, решили поднять боевой дух местных жителей. Датчанин рассказывает о споре, возникшем между большевиками. Обсуждалось, кому именно следует поставить памятник. «Кандидатами» на увековечение были Люцифер и Каин. Первого из них признали сверхъестественной фигурой, неподходящей с точки зрения марксизма, второго же забраковали, как слишком легендарного персонажа. Сошлись на Иуде. Двенадцатого апостола, который, как считали большевики, «две тысячи лет был невинно прикован к позорному столбу капиталистической интерпретации истории», изобразили с поднятым в небо кулаком. Открытие памятника состоялось на следующий день после того, как был казнён епископ Амвросий, настоятель Богородице-Успенского Свияжского монастыря (предположительно, 11 августа). Для традиционного христианского мировоззрения памятник Иуде был явным вызовом. Достаточно вспомнить, например, что Данте Алигьери поместил Иуду на самое дно ада, где Искариота вечно терзает вмерзший в лёд дьявол. Эмигрантская русская печать неоднократно обращалась к этому факту, не добавляя ничего нового к описанию Келлера, однако активно критикуя большевиков за прославление апостола-предателя. Кроме публицистов, с негативной оценкой случившегося согласны некоторые современные учёные. Так, по мнению известного профессора криминологии Дмитрия Шестакова, возведение памятника Иуде, олицетворяющему предательство и продажу идеалов», имело символическое значение в рамках «измены русским, российским традициям и идеалам» со стороны большевиков. ..Память на месте Между тем, сохранившиеся в Свияжске предания подтверждают версию Келлера. Зеленодольские архивы (Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана) со ссылкой на старожилов пишут, что Лев Троцкий жил в Свияжске с августа по сентябрь 1918 года. Утверждается, что при участии наркома были воздвигнуты «три метровых памятника Иуде, Марксу и Энгельсу». По словам свияжских краеведов, образы персонажей были основаны на книжных иллюстрациях. Гипсовые (по другим свидетельствам, каменные или деревянные) скульптуры были покрыты красной масляной краской. Памятник предателю Христа исчез в первую же ночь - его сожгли молодые подмастерья. Изваяния основоположникам марксизма простояли дольше. В литературе существуют упоминания о том, что аналогичные памятники Иуде были установлены Троцким в Тамбове, Козлове и Иваново-Вознесенске ... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/44133d3cad0c1f384dc039d9330a85337d174d78d008062869973c87d6812ce5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8a9c3fba96dc2294c5e192410a6ff5d42dee73a0b8c54f68c66d44c6202454e8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd52b7215eda0ea9293d4d5f61693a8af9e8f669d9fd1d616ede641b3594d4c1.png ...

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14.09.2020 17:15 Відповісти
да и хер с ними...
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14.09.2020 17:18 Відповісти
Існує агностичне Євангеліє від Іуди,де Іуда показаний як найбільш вірний,найбільш улюблений,найбільш готовий до самопожертви учень Христа...І справді,почитавши канонічні Євангелія знаходиш разючі неспівпадіння між діями Іуди і його репутацією...Злочинець не вказує на жертву поцілунком,злочинець не вішається після злочину,викинувши нагороду...Доля Христа була передбачувана,її кінець знали усі апостоли,було лишень за малим - знайти серед них такого,хто пішов і привів би солдат,заплямувавши навік своє ім"я...Лишень Іуда зміг на це піти,і його поцілунок (іже лобза його же прєдадє) насправді був прощанням...
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14.09.2020 18:29 Відповісти
Тому що хто інакше допоміг би Месії завершити його місію. Не було бі Іуди - не було би виконаної місії. Але люди цього не розуміють.
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14.09.2020 21:49 Відповісти
Перебесятся и по домам разойдутся - единая концепция как для Минска, так и для Хабаровска
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14.09.2020 17:16 Відповісти
На себя бы лучше посмотрели. Чем эти писечки отличаются от белорусских женщин с цветочками?

Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит - Цензор.НЕТ 5484
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14.09.2020 17:21 Відповісти
Справа в тому майстру що цих «писечек» як ти промукав ніхто не лупить кулаком в обличчя і не товче берцамі лежачих вже , якщо не тупий то вкуришь різницю
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14.09.2020 18:05 Відповісти
Причем Лука не сдает страну врагу с которым воюет. Поучи еще людей майданить диванный клоун.
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14.09.2020 17:26 Відповісти
сдал...за 1.5 лярда...но лахта делает радостное литцо
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14.09.2020 17:29 Відповісти
так лапотню никто и не спрашивает...они сами с советами лезут .и к нам точно так же лезли.
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14.09.2020 17:35 Відповісти
трусливые шавки ваши кадыровцы и псковский десант)))) насосались ваши в украине
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14.09.2020 17:54 Відповісти
у меня нет жены а вот твоей полуумной мамаше я на рот как то давал)))
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14.09.2020 17:59 Відповісти
Ти мені скажи чмо кацапське о то яка в тебе ціль тут щось молоти своім поганим изиком ?
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14.09.2020 18:08 Відповісти
не тратьте сили на тупих "ватників".. просто їх викидуйте в спам...
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14.09.2020 19:36 Відповісти
То чого ти терпило кацапський сюди приповз ??))
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14.09.2020 18:06 Відповісти
Так а чего ему здавать то? Уже все давно сдано. Или тебе отдельно таблички писать нужно?
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14.09.2020 17:29 Відповісти
Вы ловко уходите от темы переводя внимание на Беларусь. И долго будете притворяться?
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14.09.2020 17:36 Відповісти
пхахаха))) Беларуси как государства уже не существует. Суверенитета нет, Лукашенко ездит к своему хозяину Путину, и называет его старшим братом. Все конец!
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14.09.2020 17:36 Відповісти
Ну так когда погоните Зе? Сколько можно обсыкаться на диване?
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14.09.2020 17:38 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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14.09.2020 17:40 Відповісти
Тобі Ванька яка різниця ??? Воно тобі тре ? Немає більше проблем в твоєму Козлостані.?
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14.09.2020 18:10 Відповісти
И тишина... Каждый типа патриот(который хвастливо раздает советы белорусам) при этом вопросе впадает в ступор.
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14.09.2020 17:42 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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14.09.2020 17:43 Відповісти
Как и тебя, *****.
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14.09.2020 17:44 Відповісти
А почему из твоей пасти сразу полетела пена,русский? Комплекс неполноценности?
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14.09.2020 17:46 Відповісти
какому врагу лука не сдает страну? он сдает ее росии в обмен личной безопасности . на выборах он проиграл , разгромно .
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14.09.2020 20:03 Відповісти
Бач як твій шеф поїхав до Орди за ярликом на княжіння? А якщо отруят, як це кацапи-татари робили завжди?
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14.09.2020 20:01 Відповісти
14 сентября 2020

Перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
В свою очередь, «Президент» Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Путина, за помощь на фоне массовых протестных акций в республике. По словам Лукашенко, после выборов Россия поступила по отношению к Белоруссии «очень порядочно, по-человечески».
«Друг познается в беде», - подчеркнул белорусский президент.
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14.09.2020 17:16 Відповісти
Звісно. На Русі і ВКЛ ярлики на княжіння, отримані в Московськой ставці Орди не сприймаються як дійсні.
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14.09.2020 20:03 Відповісти
Як таке можливо, що якась соска попросила за дєдушку у Андрюшки і от 87-ми річний комуняка вирішує майбутнє України?
Як ми до цього докотилися?

Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит - Цензор.НЕТ 5856

Тепер з усіма питаннями - до Маши Фокіної..........................
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14.09.2020 17:16 Відповісти
ну и е...рожа...(
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14.09.2020 17:19 Відповісти
Сосна рабочая?
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14.09.2020 17:21 Відповісти
Корабельная
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14.09.2020 17:26 Відповісти
Свят.. свят... свят.... Яке ж страхіття.... Мбррррр!!!....
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14.09.2020 17:21 Відповісти
нормальный лапотный эволюционный отбор...зырянки другими и не бывают
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14.09.2020 17:30 Відповісти
она красивая
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14.09.2020 17:21 Відповісти
"тюнінг ту мач" (с)
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14.09.2020 17:50 Відповісти
ну да есть немного
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14.09.2020 17:51 Відповісти
Губи як в мене ******.
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14.09.2020 20:05 Відповісти
Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит - Цензор.НЕТ 1836
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14.09.2020 17:28 Відповісти
Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит - Цензор.НЕТ 5870
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14.09.2020 17:30 Відповісти
*****! Накуя цим факінг страхіттям людей лякати?!
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14.09.2020 17:47 Відповісти
А чого ж, страшніше негрів з НАТО. Сформувати з таких батальон і в психічну атаку на Донбас як фурій. Дивись поповчленці і дременули б в світ заочі і наступив би довгожданий мир.
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14.09.2020 18:55 Відповісти
В это просто трудно поверить. Просто не налазит на голову... Она слепая?
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14.09.2020 17:53 Відповісти
То брат був, тепер внучка. Який може бути кадровий голод, в дві руки працюють, а може і в чотири.
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14.09.2020 18:44 Відповісти
Или фантастическая дура, или фотошоп. Таких губ в натуре не бывает
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14.09.2020 22:53 Відповісти
Да, это стыдище. И эти люди решают судьбы моей страны...
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14.09.2020 17:31 Відповісти
Энджи, рублёвская блондинка из кацапского сериала про Крис и Энджи.
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14.09.2020 17:36 Відповісти
ЕМУ СКОРО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ 88 ЛЕТ!!!
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14.09.2020 17:57 Відповісти
Как бы Лукашенке не дали в Моцкве Новичка на пробу а новичок не пустячок ,хлебнул глоток и на бочок ...
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14.09.2020 17:20 Відповісти
https://babel.ua/news/51083-putin-i-lukashenko-dogovorilis-o-1-5-mlrd-kredita-dlya-belarusi-pomozhet-rossiya-i-s-novoy-konstituciey Путін та Лукашенко домовилися про $1,5 млрд кредиту для Білорусі. Допоможе Росія і з новим Союзом ....интересно на какой кредит клюнет наша нынешняя власть ?...Янукович продал Крым Расии за три млрд долларов.
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14.09.2020 17:21 Відповісти
Ах ти ж, падла колгоспна! ТИ людей вбив! ТИ вчинияв ТОРТУРИ ! Агась, пуйло дєнєг дав! Думає тварюка хітрозачьосана, шо відмажецця! АХРЄН тобі! За фсьо отвєтіш!
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14.09.2020 17:24 Відповісти
Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит - Цензор.НЕТ 3135
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14.09.2020 17:34 Відповісти
Та нах кому ти всрався?! Само подохнеш нарасейке!
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14.09.2020 18:00 Відповісти
Не врятує його і ярлик на княжіння, отриманий від *****.
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14.09.2020 20:06 Відповісти
Сильный мужик АГ Лукашенко. Это вам не Янек
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14.09.2020 22:54 Відповісти
Лукашенко на встрече с президентом России Путиным заявил, что "с улыбкой" следит за тем, что происходит в стране. -Это он вспомнил министра обороны РФ Грачева: в Грозном призывники умирали «с улыбкой на губах».
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14.09.2020 17:29 Відповісти
Бачили ту "улибку", бігав з автоматом як обісраний по базару.
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14.09.2020 18:47 Відповісти
Эта фотка с автоматом была сделана тремя месяцами раньше на военных учениях
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14.09.2020 22:57 Відповісти
БАРБІ РУЛЯТЬ!
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14.09.2020 17:30 Відповісти
Анекдот на злобу дня- "Захвативший власть в Беларуси Лукашенко сообщил, что красные линии никто не перешёл".))
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14.09.2020 17:32 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель

Вероника Цепкало: «Если бы Владимир Владимирович Путин занял позицию народа Беларуси - а это уход Лукашенко от власти, - то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем».
Странные у Вероники критерии для выбора героя.
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14.09.2020 17:36 Відповісти
Сейчас весь накал от этого кипения уйдет в свисток, и когда Лука будет подписывать бумаги, которые ликвидируют суверенитет Беларуси, то это как раз прийдется на момент противофазы протестам. Уставшая публика просто никак не среагирует на это и - все. А дальше случится то, что должно было случиться, Кремль сам решит, кто там будет гауляйтером и на том - все.
В общем, это стало понятно, когда в Минске собиралась действительно огромная масса народу, но собиралась чтобы что сделать? Чтобы показать, что она может собраться в таком количестве? Вот они все куда-то шли, прорывались через кордоны полиции, наконец - прорвались и пришли. Куда? Чтобы что сделать?
https://defence-line.org/2020/09/o-stavkax-i-shansax/

конечно же хорошо, что белорусы впервые решились хоть на это. Возможно, они сделают таки свои выводы и найдут допущенные ошибки. Тем не менее, на данном этапе очевидно, что они не готовы хотя бы себе назвать цель, достигнув которую, могут начаться реальные изменения их жизни.
А раз так, то все дальнейшие события легко предвидеть и потому интерес к ним уже почти пропал. Что же, может им КОГДА_ТО выпадет еще один шанс.
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14.09.2020 19:41 Відповісти
Сама Вероника и ее супруг находятся на содержании в Газпроме.
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14.09.2020 22:58 Відповісти
ну а шо, бульбафюрер дотянет до инаугурации
и на гурирует себя
и все
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14.09.2020 17:58 Відповісти
Тебя бы усатое чудовише к твоим омонавцам на пару дней!!! И шоб дубинку в дырки позапихиали!!! А потом про линии спросить!!!!
Америка - помоги людям!!!!
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14.09.2020 18:04 Відповісти
Коротко от первого лица Беларуси о ситуации в стране"эта бодяга туда-сюда качается"
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14.09.2020 18:13 Відповісти
Может себе что-то почешешь? Чтоб под корень?
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14.09.2020 18:14 Відповісти
Т.е. то, что они вытворяли с людьми - это не красная линия...
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14.09.2020 18:23 Відповісти
ето типично для диктатур

нетипично другое -поведение " революционних белорусов"..
--------
Меня иногда спрашивают, почему я не выступаю в поддержку «инициатив гражданского общества», не тиражирую охи и ахи по поводу очередного зверства псов из гестапо, и вообще почти перестал писать о бандитах-террористах из ФСБ и их жертвах-политзеках? Почему я вместо этого гноблю Навального и верующих в умное голосование эльфов? Не иначе как продался Кремлю
Отвечаю: написать текст про одного зека занимает от 15 до 20 часов чистой работы: промониторить инфу в сети, вникнуть в контекст, отследить реакцию соцсетей и СМИ, почитать приговор на сайте суда и материалы уголовного дела, если есть, пропустить все это через эмоциональные центры головного мозга, потом настрочить сам текст, в котором будет использовано 1-2% собранной информации. Собственно, почти любой содержательный пост требует сопоставимых затрат времени и сил (пишу урывками, большая часть дня занята зарабатыванием шекелей на «шикарную» эмигрантскую житуху). И все это для чего - чтобы в очередной раз убедиться, что обитатели Е*анатория - конченые терпилы и всем пох не то, что на каких-то там политзеков, но и на самих себя?https://kungurov.livejournal.com/ (текст о российской недооппозици и,но и о белорусской -в точку)
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14.09.2020 19:48 Відповісти
пусть он попробрует побузить на западе . Если не гей ,черный или транссексуал , получит дубиналом по спине не слабее чем в скерепостане .
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14.09.2020 20:00 Відповісти
"Мы не воевали, мы не стреляли" (c)

Сёння ў вайсковым шпіталі Мінска памёр 43-гадовы берасцеец Генадзь Шутаў. Ён атрымаў агнястрэльнае раненне ў галаву 11 жніўня ў раёне Маскоўскай адміністрацыі Брэста падчас пратэстаў. Дактары змагаліся за яго жыццё, аднак сёння раніцай ён памёр.

Маладыя менчукі цудам засталіся жывыя пасля таго, як у іх аўтамабіль з боку сілавікоў прыляцела граната. У выніку ў хлопца - разрыў барабаннай перапонкі, у дзяўчыны - кровазліццё ў вочы. Шматлікіх асколачных ранаў не злічыць у абаіх.

https://nashaniva.by/?c=ar&i=257325

10 жніўня на вуліцы Прытыцкага быў забіты Аляксандр Тарайкоўскі - 34-гадовы ўдзельнік акцыі пратэстa. Тарайкоўскага з блізкай адлегласці стралял адзін з сілавікоў.

палкоўнік юстыцыі ў адстаўцы Аляксандр Варапаеў, які ўвечары 10 жніўня пайшоў да ўніверсама «Рыга» для таго, каб паспрабаваць гэты самы дыялог наладзіць. Але ў выніку ён атрымаў кулю ў жывот і нагу ад чалавека са спецбранемабіля, пасля чаго быў у цяжкім стане дастаўлены ў вайсковы шпіталь

Павал Якімчык 11 жніўня ўвечары вяртаўся дадому. Убачыў АМАП, пабег - атрымаў тры раненьні гумовымі кулямі і быў жорстка зьбіты ў міліцэйскім бусіку.

На улице Кальварийской в Минске по демонстрантам открыли огонь, пишет в Telegram-канале "Наша Нива". При этом была ранена журналистка НН Наталья Лубневская, её забрала "скорая помощь".
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14.09.2020 19:56 Відповісти
- Мы не бросались даже палками, мы засовывали их в жопы, - с улыбкой сказал Санек.
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14.09.2020 20:01 Відповісти
да уж, лука валяет дурака .лука типичная мразь которая должна висеть на рее.
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14.09.2020 20:37 Відповісти
Знаю друга, который бы ВДЛ
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14.09.2020 20:52 Відповісти
Лукашенко боец! Потому победит.
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14.09.2020 23:00 Відповісти
 
 