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В 2021 році зміниться формат ЗНО з української мови та літератури, - УЦОЯО

В 2021 році зміниться формат ЗНО з української мови та літератури, - УЦОЯО

У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з української мови і української мови та літератури.

Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що випускники, які закінчують у 2021 році школи і планують вступати, матимуть можливість самостійно вибирати, яку роботу виконуватимуть під час ЗНО: або сертифікаційну роботу з української мови, або сертифікаційну роботу з української мови та літератури.

Нагадаємо, раніше абітурієнти здавали українську мову і літературу як один іспит.

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Автор: 

Міносвіти (1412) ЗНО (323)


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Правильно ,без сдачи ВНО по украинскому языку в Кембридже и Оксворде делать как-бы вообще нечего ..
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14.09.2020 17:25 Відповісти
В 2021 году изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе, - УЦОКО - Цензор.НЕТ 3007
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14.09.2020 17:26 Відповісти
По русскому как бы тоже...
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14.09.2020 17:33 Відповісти
Да.
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14.09.2020 17:33 Відповісти
В 2021 году изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе, - УЦОКО - Цензор.НЕТ 390В 2021 году изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе, - УЦОКО - Цензор.НЕТ 6355
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14.09.2020 17:27 Відповісти
В 2021 году изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе, - УЦОКО - Цензор.НЕТ 8267
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14.09.2020 17:28 Відповісти
 
 