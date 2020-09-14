В 2021 році зміниться формат ЗНО з української мови та літератури, - УЦОЯО
У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з української мови і української мови та літератури.
Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що випускники, які закінчують у 2021 році школи і планують вступати, матимуть можливість самостійно вибирати, яку роботу виконуватимуть під час ЗНО: або сертифікаційну роботу з української мови, або сертифікаційну роботу з української мови та літератури.
Нагадаємо, раніше абітурієнти здавали українську мову і літературу як один іспит.
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