В 2021 році зміниться формат ЗНО з української мови та літератури, - УЦОЯО

У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з української мови і української мови та літератури.

Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що випускники, які закінчують у 2021 році школи і планують вступати, матимуть можливість самостійно вибирати, яку роботу виконуватимуть під час ЗНО: або сертифікаційну роботу з української мови, або сертифікаційну роботу з української мови та літератури.

Нагадаємо, раніше абітурієнти здавали українську мову і літературу як один іспит.

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