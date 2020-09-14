Від початку доби зафіксовано провокаційні ворожі обстріли біля Авдіївки і Мар'їнки, в районі Пищевика знищено квадрокоптер противника, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 14 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 факти порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, два постріли з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки, три черги зі стрілецької зброї та постріл з ручного протитанкового гранатомета – біля Мар’їнки.



"Ворожі вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - говориться в повідомленні.



Ще одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, зафіксоване на Приазов’ї. Так, у районі населеного пункту Пищевик виявлено проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.



Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Підсумки за минулу добу

Минулої доби, 13 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, було зафіксовано два провокативних порушення режиму тиші в напрямку підрозділів Збройних Сил України. Зокрема, неприцільні постріли з підствольних гранатометів у бік наших позицій задокументовані поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка.

Українські захисники на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.

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Окрім того, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві – неподалік Мар’їнки.



За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 73 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5646 транспортних засобів та 5646 осіб. Також були затримані 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.



Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 2106 осіб, у зворотному напрямку – 1256 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" з вини окупантів не функціонували.