В одного з лідерів білоруського протесту Колесникової в тюрмі погіршився стан здоров'я, - адвокат
У Білорусі у члена президії Координаційної ради опозиції Марії Колесникової, яка перебуває в слідчому ізоляторі в Жодіно, погіршився стан здоров'я.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал TUT.by, про це повідомила адвокатка Колесникової Людмила Козак.
Адвокатка, яка відвідала сьогодні свою підопічну, розповіла, що у Колесникової почалася алергія.
"Привезли її сюди в п'ятницю в обід, вона в загальній камері на шістьох осіб. У Марії алергія на пил, напевно, її забезпечили не надто свіжими матрацом, подушкою та постільною білизною, й у неї загострилася алергія. Вона сильно кашляє, ніс закладений, набряк носоглотки, сверблять очі, їй надають медичну допомогу, але ми написали заяву на ім'я начальника в'язниці, щоб поміняли їй інвентар по можливості і забезпечили передачу ліків", - повідомила Козак.
Нагадаємо, 8 вересня о восьмій ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в бік України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка зарештована і перебуває у СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.
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Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Полноводный Дунай разума".
Родственники Чаушеску занимали главные посты во власти. Прежде всего речь о его жене - Елена стала фактически вторым человеком в государстве, а пропаганда называла ее «матерью всех румын». Любое инакомыслие подавляла тайная полиция «секуритате», которая вскрывала почту, прослушивала телефоны, квартиры.
Главное же, что прокурор Джику Попа обвинил Чаушеску в "геноциде, который привел к 60 тысяч человеческих жертв".