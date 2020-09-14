В одного з лідерів білоруського протесту Колесникової в тюрмі погіршився стан здоров'я, - адвокат

У Білорусі у члена президії Координаційної ради опозиції Марії Колесникової, яка перебуває в слідчому ізоляторі в Жодіно, погіршився стан здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал TUT.by, про це повідомила адвокатка Колесникової Людмила Козак.

Адвокатка, яка відвідала сьогодні свою підопічну, розповіла, що у Колесникової почалася алергія.

"Привезли її сюди в п'ятницю в обід, вона в загальній камері на шістьох осіб. У Марії алергія на пил, напевно, її забезпечили не надто свіжими матрацом, подушкою та постільною білизною, й у неї загострилася алергія. Вона сильно кашляє, ніс закладений, набряк носоглотки, сверблять очі, їй надають медичну допомогу, але ми написали заяву на ім'я начальника в'язниці, щоб поміняли їй інвентар по можливості і забезпечили передачу ліків", - повідомила Козак.

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Нагадаємо, 8 вересня о восьмій ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в бік України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

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Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

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9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка зарештована і перебуває у СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.

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