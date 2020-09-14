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Новини Революція в Білорусі
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В одного з лідерів білоруського протесту Колесникової в тюрмі погіршився стан здоров'я, - адвокат

В одного з лідерів білоруського протесту Колесникової в тюрмі погіршився стан здоров'я, - адвокат

У Білорусі у члена президії Координаційної ради опозиції Марії Колесникової, яка перебуває в слідчому ізоляторі в Жодіно, погіршився стан здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал TUT.by, про це повідомила адвокатка Колесникової Людмила Козак.

Адвокатка, яка відвідала сьогодні свою підопічну, розповіла, що у Колесникової почалася алергія.

"Привезли її сюди в п'ятницю в обід, вона в загальній камері на шістьох осіб. У Марії алергія на пил, напевно, її забезпечили не надто свіжими матрацом, подушкою та постільною білизною, й у неї загострилася алергія. Вона сильно кашляє, ніс закладений, набряк носоглотки, сверблять очі, їй надають медичну допомогу, але ми написали заяву на ім'я начальника в'язниці, щоб поміняли їй інвентар по можливості і забезпечили передачу ліків", - повідомила Козак.

Читайте також: Білоруську опозиціонерку Колесникову відвезли з Мінська в СІЗО міста Жодіно

Нагадаємо, 8 вересня о восьмій ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в бік України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Читайте також: Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

Читайте також: Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками

9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка зарештована і перебуває у СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.

Читайте також: Заарештованій лідерці білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці

Автор: 

Білорусь (7932) Колесникова Марія (34)


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Топ коментарі
+11
https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

- А тут Майк такой говорит Нику: "А ты в курсе, что у Крэпкага Арэшка" вооот такой болт!"
- Ну на хер! Несите уже чай!

У одного из лидеров белорусского протеста Колесниковой в тюрьме ухудшилось состояние здоровья, - адвокат - Цензор.НЕТ 1608
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14.09.2020 18:20
+5
А шо есть люди у которых в тюрьме улучшается здоровье ???
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14.09.2020 18:30
+2
Кое кто в интернете приравнивает Лукашенко к Чаушеску. Это полный абсурд.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Полноводный Дунай разума".
Родственники Чаушеску занимали главные посты во власти. Прежде всего речь о его жене - Елена стала фактически вторым человеком в государстве, а пропаганда называла ее «матерью всех румын». Любое инакомыслие подавляла тайная полиция «секуритате», которая вскрывала почту, прослушивала телефоны, квартиры.
Главное же, что прокурор Джику Попа обвинил Чаушеску в "геноциде, который привел к 60 тысяч человеческих жертв".
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14.09.2020 19:16
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https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

- А тут Майк такой говорит Нику: "А ты в курсе, что у Крэпкага Арэшка" вооот такой болт!"
- Ну на хер! Несите уже чай!

У одного из лидеров белорусского протеста Колесниковой в тюрьме ухудшилось состояние здоровья, - адвокат - Цензор.НЕТ 1608
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14.09.2020 18:20 Відповісти
Какая-то нежная оппозиция . Позвоните Юле , она вам расскажет .
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14.09.2020 18:21 Відповісти
а каких результатов вы ожидали от салатной революции?
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14.09.2020 18:23 Відповісти
Про нашу Гадю тоже такое писали. Потом всё оказалось не совсем так...
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14.09.2020 18:22 Відповісти
это еще не прошла акклиматизация...
годика через 3 все войдет в норму..
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14.09.2020 18:23 Відповісти
...ну и тебе туда же и того же.....
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14.09.2020 18:50 Відповісти
Передайте ему инвалидную коляску и клетчатое одеяло!
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14.09.2020 18:25 Відповісти
Їй.
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14.09.2020 18:29 Відповісти
Не дай бог тебе проснуться рядом с такой!
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14.09.2020 19:10 Відповісти
....што, кацап, высрался неудачно?.....
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14.09.2020 18:51 Відповісти
А шо есть люди у которых в тюрьме улучшается здоровье ???
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14.09.2020 18:30 Відповісти
Некоторые потом даже становятся президентами.
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14.09.2020 19:17 Відповісти
Может быть аллергия, что тут спорить. Но некоторые "умники" тут разглагольствовали, что сидит она в тепличных условиях и угорает над протестующими, которые за неё глотки рвут. Ну-ну... а по факту, в одной общей камере с 6 свидетелями! Сказочники!
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14.09.2020 18:30 Відповісти
Про крым, нужно праыильно отвечать
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14.09.2020 18:31 Відповісти
Отравили "Новичком"? Или просто "тюрьма здоровья не дает"?
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14.09.2020 18:36 Відповісти
Эх, белорусы... Так и убьют вашу Колесникову, а вы все будете с шариками бродить...

Вот как надо!
У одного из лидеров белорусского протеста Колесниковой в тюрьме ухудшилось состояние здоровья, - адвокат - Цензор.НЕТ 7553
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14.09.2020 18:38 Відповісти
Лукашенко -соперник плешивого окурка по кровожадности.Все шизики весьма изворотливы и коварны.Вспомним Сралина.
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14.09.2020 18:40 Відповісти
Без лоха і жість плоха?
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14.09.2020 18:55 Відповісти
Нахрена вона паспорт порвала? Мученицю хотіла зобразити? Дума що то так просто? А виявилось не просто. З яйцями блондинка, але блондинка.
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14.09.2020 18:43 Відповісти
С одним вместо мозга.
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14.09.2020 19:11 Відповісти
Пыль такая. Сколько не убирай, она опять появляется.
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14.09.2020 18:56 Відповісти
....тебе ли попкарю не знать.....
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14.09.2020 19:07 Відповісти
Надо им по очереди влажную уборку делать. Хорошая хозяйка нигде не пропадет.
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14.09.2020 19:35 Відповісти
....пособил бы по старой памяти....
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14.09.2020 19:49 Відповісти
Ему некогда. Он триколор стирает, русню встречать хлебом-солью готовится.
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14.09.2020 19:58 Відповісти
.....через Смоленск на Витебск пойдут, будет в первых рядах "встречающих".... с бульбай и агурками....
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14.09.2020 20:05 Відповісти
Надюха по белоруські.
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14.09.2020 19:04 Відповісти
Скоро, как когда-то юлька, появится на инвалидной коляске. Одни приемы и наверно одни и те же политтехнологи придумывают им действия.
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14.09.2020 19:09 Відповісти
Флейту ей в камеру передайте, поди заскучала?
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14.09.2020 19:10 Відповісти
всеодно лучше, чем кулявлоб)
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14.09.2020 19:11 Відповісти
Ничего с ней не случится. Колесникова это проект хутина.
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14.09.2020 19:12 Відповісти
Кое кто в интернете приравнивает Лукашенко к Чаушеску. Это полный абсурд.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Полноводный Дунай разума".
Родственники Чаушеску занимали главные посты во власти. Прежде всего речь о его жене - Елена стала фактически вторым человеком в государстве, а пропаганда называла ее «матерью всех румын». Любое инакомыслие подавляла тайная полиция «секуритате», которая вскрывала почту, прослушивала телефоны, квартиры.
Главное же, что прокурор Джику Попа обвинил Чаушеску в "геноциде, который привел к 60 тысяч человеческих жертв".
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14.09.2020 19:16 Відповісти
Симулирует
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14.09.2020 22:50 Відповісти
Знайомий сценарій.
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15.09.2020 05:16 Відповісти
 
 