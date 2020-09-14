З 2021 року, випускники шкіл обов'язково складатимуть ЗНО з математики, - Центр оцінювання якості освіти

Випускники шкіл з 2021 обов'язково складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики.

Про це на брифінгу повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Державна підсумкова атестація на 2021 рік для здобувачів повної загальної середньої освіти буде обов'язковою з української мови, з математики. Це нововведення", - зазначила вона.

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