УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10999 відвідувачів онлайн
Новини
4 365 157

З 2021 року, випускники шкіл обов'язково складатимуть ЗНО з математики, - Центр оцінювання якості освіти

З 2021 року, випускники шкіл обов'язково складатимуть ЗНО з математики, - Центр оцінювання якості освіти

Випускники шкіл з 2021 обов'язково складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики.

Про це на брифінгу повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Державна підсумкова атестація на 2021 рік для здобувачів повної загальної середньої освіти буде обов'язковою з української мови, з математики. Це нововведення", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 році зміниться формат ЗНО з української мови та літератури, - УЦОЯО

Автор: 

ЗНО (323) математика (26)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Я бы добавил ещё физику .
показати весь коментар
14.09.2020 19:09
+4
що ти за дурню пишеш, друже? математика дисциплінує розум, вчить мислити абстрактно й не буде зайвою ні художнику, ні музиканту, ні філологу.
Вона може бути зайвою тільки лінивим дурням, для яких зайві також 9/10 інших предметів - хімія, фізика, біологія і т.д.
Бо той хто не лінується, той і оті легесенькі тести потягне. Якось на оф.сайті міносвіти переглядав за минулий рік. Там треба бути останнім дебілом, щоб в оті мінімальні 100 балів (із 200 максимальних) не вкластися. Я школу закінчив 20 років назад і 157 балів наклацав за 40 хв !!! (причому 4 останні питання фізично не міг відповісти, бо це не тестові завдання а вимагалися розгорнуті відповіді й в отому пробному режимі вони були відсутні) І це при тому, що деякі питання пропускав, щоб принципово не підглядати в формули. Тобто, підготуйся я хоча б тиждень, то стовідсотково склав би не менш ніж на190 балів.
І я не математик ні разу!! Улюбленими предметами в школі були географія, історія і біологія. Хоча по правді, з математикою тоже особливих труднощів не виникало. Але це тільки тому, що я СИСТЕМАТИЧНО готував уроки й не лайдакував в школі.
показати весь коментар
14.09.2020 22:28
+2
Випередив. І то обов`язково!
показати весь коментар
14.09.2020 19:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не "рахувати", а ПРОРАХОВУВАТИ, насамперед, НАСЛІДКИ СВОЇХ ДІЙ.
Та й рахувати також не завадить. Аби не куплятись на дурниці на кшталт "зарплати вчителям по 4000 доларів на місяць"
показати весь коментар
14.09.2020 20:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/91249 .Ви самі не зрозуміли,чого так вийшло.Айтішніки точно не на 4000 тисячі доларів куплялися,так само,як і військові.Просто попередню владу зненавиділи.
показати весь коментар
14.09.2020 20:15 Відповісти
Айтішники, які працювали з перфокартами і перфострічками навряд чи голосували за зЕ. А от ті, що тіпа "гейм-кодери" (а самі HEX BIN і OCT не відрізнятють) або ті, що спочатку тарабанять по клаві, а потім питають "а чому ж воно не працює???" - ці аж бігом
показати весь коментар
14.09.2020 20:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/91249 Зараз мало де перфокарти використовуються. Голосували різні.Ви за військових не згадуєте.Які реально воювали,але голосували за Зеленського.Коли були перфокарти масово,люди жили в совці.Логічно жити в совці? Логічно воювати за совок в Афганістані?
показати весь коментар
14.09.2020 20:38 Відповісти
Пересмикування не зараховане.
Ви тут "на зміні"?
показати весь коментар
14.09.2020 20:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/91249 Ну яка нафіг змінна? Я бачу,що саме у вас щось з логікою.Ви не хочете усвідомити реальність.А хочете все під себе підлаштувати.Ну різні люди за нього голосували,починаючи від п'яниць і закінчуючи доволі грамотними розумними людьми.Потрібно це прийняти і думати,як виходити з цього безладу.І повторюю,я за нього не голосував.Мій голос був відданий на виборах,за Порошенка.
показати весь коментар
14.09.2020 20:48 Відповісти
Я здогадувався за кого ви віддали свій голос. З аналізу дописів це не важко зрозуміти.
І я знаю, хто за зЕ голосував, бо працював у ДВК.
І можу зробити висновок про КАТАСТРОФІЧНИЙ БРАК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ у наших виборців... Нажаль, маємо виконання закону Данінга-Крюгера "у всій красі"... І нині, нажаль, також.
Тому вважаю, що треба, перш за все ПРОАНАЛІЗУВАТИ. І на підставі аналізу думати, що і з ким робити. А з ким ще зачекати...
показати весь коментар
14.09.2020 20:56 Відповісти
Сейчас гуманитарии - это те, которые не шарят в математике!, а история - была, есть, и будет политичекая проститутка властьпридержащих, соответственно самая бесполезная из всех предметов в нашей школе.
показати весь коментар
14.09.2020 20:25 Відповісти
Історія була є й буде ТОЧНОЮ наукою. Якщо хтось народився 01.01.2000, пішов до школи 01.09.2006, а одружиться 10.0.20. То це - історія. А от виставляння наперед лише того, що цей хтось навалив у пелюшки чи те, як він гарно розповідав вірші - це вже політика. Хоча самі факти (і пелюшки, і вірші), це, безперечно, - історія.
показати весь коментар
14.09.2020 20:37 Відповісти
Это скорее статистика, и ни в одной из школ не преподают факты истории (многие из которых звучат как "предположительно..."). После написания даты обязательно будет описание события, в котором и будет обман.
Везде идет трактовка, манипуляции, навязывание, поэтому в нашем (школьном) понимании история - бесполезная трата времени.
показати весь коментар
14.09.2020 21:12 Відповісти
"16 травня 1648 року військо Богдана Хмельницького, підтримане татарською кіннотою Тугай-бея, під Жовтими Водами здобуло свою першу перемогу над армією Речі Посполитої, очолювананою ніжинським старостою Стефаном Потоцьким."

І це є факт. Все. Сюди треба додати причини, передумови, хід битви і її наслідки для УСІХ задіяних сторін.
А далі - думайте самі, кому було це корисно і який дало зиск.
показати весь коментар
14.09.2020 21:29 Відповісти
А после факта пошло говно по тарелкам.
Ну чтобы прекратить бесполезный диспут, приведу определение из Вики: "К точным наукам принято относить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 математику , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 физику , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F химию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8#cite_note-1 [1] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 информатику , а также некоторые разделы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F биологии "
Тут нет истории.
показати весь коментар
14.09.2020 21:45 Відповісти
Вікі? "Кому и кобьіла невеста..."
показати весь коментар
14.09.2020 21:54 Відповісти
нехай факт.
Біда в тому, що окрім подібних фактів, історія нашпигована брехнею/здогадками/перекручуванням як бродяча собака блохами. Ну бо як відомо - "історію пишуть переможці" - аякже, ми знаємо.
Тому для одних, наприклад, історією буде АНЕКСІЯ Крыму, а для інших, оця ситуйовина буде описана, як "васстанавлєніє істарічєскай справєдлівасті с помащью свабоднава і чєстнава рєфєрєндума"; для одних путька буде уйлом, для інших - сабіратєлєм зємєль руських.Ну і т.д.до бескінечності у всіх народів, племен і стад.
Тому я погоджуюся з Александром - історія - в дуже і дуже великій мірі, як гуляща дівка - хто платить, той і грає!
показати весь коментар
14.09.2020 23:03 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3309184469199407?__cft__[0]=AZVKpYDLlVq5bn_r3-93h_BHT6sEghmxLjsU-QzYVNrZojHgi--oQ83s-IHfcTBV1rIVR7mZE-BYR7Z_jZcsDuzgBr3i2sprZpf3UHt3TgnF7xtqmcRvDBPn--*********&__tn__=%2CO%2CP-R В міністра культури "урода" Ткаченка сьогодні кинули яйцем і поцілили в вухо:

Алексей Панич

Министр культуры Ткаченко проявил тонкое знание русской классической литературы.

Перед его пресс-конференцией неизвестный кинул в него яйцом.

Сам Ткаченко это событие описал так:
"Заходя сюда, мне дали в ухо яйцом."
(див. ссиль)

Поистине, нужно быть очень культурным человеком, чтобы допустить грамматическую ошибку, идеально повторяющую фразу из юморески Чехова 1884 года:

(див. ссиль)

Культуру - в массы.
показати весь коментар
14.09.2020 20:06 Відповісти
Вот теперь точно все пойдут голосовать за *************...
показати весь коментар
14.09.2020 20:12 Відповісти
"С 2021 года выпускники школ будут обязательно сдавать ВНО по математике..."

Неправильно. Повинні бути обов'язкові предмети (українська мова і література, історія) і на вибір. Наприклад: навіщо тому випускнику, хто збирається стати лікарем, математика? Нехай здає біологію. Так само як і програмісту не потрібно здавати біологію як обов'язкову. Захоче-здасть, а не захоче, то не буде здавати.
показати весь коментар
14.09.2020 20:23 Відповісти
А зачем программисту мова?
показати весь коментар
14.09.2020 20:26 Відповісти
А як він без МОВИ програмування працюватиме??? В HEX, OCT, BIN? Так це так само - МОВА...
показати весь коментар
14.09.2020 20:43 Відповісти
В языках программирования применяется английский язык в очень примитивной форме, для чего совсем не обязательно устраивать экзамены и тесты.
Как филолог без математики сможет подсчитать даты или количество страниц в книге? Никак! Но почему-то он не должен сдавать экзамен или тест.
показати весь коментар
14.09.2020 21:05 Відповісти
У програмуванні набагато більше мови, ніж математики у підрахунку сторінок.
Питання не в тому, яке прізвище має знати випускник - Шевченка чи Ковалевської. Питання в тому, що він має знати й основні здобутки ЇХ ОБОХ. А на додачу ще й те саме про Глушкова, Глазового, Янгеля, Сковороду, Сікорського, Голду Меїр, Корольова, Івасюка, тощо, тощо, тощо.
показати весь коментар
14.09.2020 21:15 Відповісти
И начерта это ему, программеру? Чтобы сбецать Android-приложение или скрипт, нужно обязательно знать Здобутки Шевченко и Сковороды? Даже достижения Янгеля интересны только ракетостроителям, и нафиг не нужны программистам.
Про больше мовы ниж математики не надо, не смешите.
показати весь коментар
14.09.2020 21:24 Відповісти
Для того, аби йому не "втюхували" різноманітні брехні про "укрАинский язьік придумалі в австрійском штабе в 1900 гаду". Так само, як і "гуманітарію" неможливо було б впхати побрехеньку про "Абагатилса в 86 раз", якби він міг порахувати скільки то буде +-1,5 млрд баксів у 86 разів і порівняти з бюджетом України.
показати весь коментар
14.09.2020 21:39 Відповісти
Всё, вопросов не имею, пошла полная ахинея.
показати весь коментар
14.09.2020 21:46 Відповісти
А може у когось просто "Stack overflow"?
показати весь коментар
14.09.2020 21:52 Відповісти
«В языках программирования применяется английский язык»

показати весь коментар
14.09.2020 22:07 Відповісти
Може людина застрягла у Бейсіку? Хто зна? Фортран-Алгол-ПЛ не пропоную, бо тоді б людина чула і про Алмір...
показати весь коментар
14.09.2020 22:22 Відповісти
Мова і історія повинні бути для того, щоб випускник був громадянином своєї країни, а не "русскоязычным быдлом".
показати весь коментар
14.09.2020 23:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95056 В нас хочуть все запхнути в голову.Тому і спеціалісти погані.Ну не може людина все осягнути.
показати весь коментар
14.09.2020 20:39 Відповісти
Не треба пхати все у голову. Треба дати основи, взаємодію, НАВЧИТИ ДУМАТИ І КОРИСТУВАТИСЯ ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ.
На давньому сході казали: "Мозок добре організований кращий за мозок добре наповнений".
Нині до того ще треба додати вміння перевіряти і фільтрувати інформацію...
показати весь коментар
14.09.2020 21:42 Відповісти
Мой сын программист, сдавал 6 лет назад украинский, математику и английский. Прошел на бюджет, как и все его одноклассники. Обычная, но хорошая харьковская школа и никаких репетиторов.
Очень хорошо, что теперь все будут сдавать математику. Пусть развивают мозг. И учителя пусть стараются, у хорошего учителя все ученики хорошо ЗНО сдают.
показати весь коментар
14.09.2020 23:16 Відповісти
Якщо навчання заключається в тому щоб здати ЗНО, а не навчити, тоді правильно. Поцікавтесь скільки процентів випускників шкіл в Швеції ЗНАЮТЬ! англійську мову, а скільки в Україні.
Чи не краще в 10, 11 і 12 класах дітей поділити на гуманітарні класи і прикладні і в одних наприклад на тиждень викладати 3 уроки підсиленого вивчення біології і 1 спрощеної математики, а в інших навпаки: 3 уроки вищої математики і один спрощеної біології. Якщо людина гуманітарій, то скільки і як би ви його не вчили, професором з математики він не стане.
показати весь коментар
15.09.2020 00:00 Відповісти
Треба ще додати пару предметів типу сопромату, щоб уже ніхто тут не вчився - на Польщу і т.п.
показати весь коментар
14.09.2020 20:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/468154 Мій батько добре цей предмет знав.Але йому потрібно було по професії.
показати весь коментар
14.09.2020 20:40 Відповісти
Нічого у тому "Опорі матеріалів" нема страшного. Якщо розібратись і зрозуміти, а не зубрити, як папуга... Не страшніший за ямб з хореєм...
показати весь коментар
14.09.2020 20:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/91249 Ну кому як.Якщо дано,то можна розібратися.
показати весь коментар
14.09.2020 20:49 Відповісти
Якщо буде бажання і ГАРНИЙ ВЧИТЕЛЬ - без великого напруження. Але задля цього має бути база. Фізико-математична для "опору матеріалів" і мовно-літературна для "ямбу з хореєм".
Бо якщо людина не знає слів - вона не складе речення.
показати весь коментар
14.09.2020 21:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/91249 Ви знову за своє.
показати весь коментар
14.09.2020 21:23 Відповісти
Ви щось хочете заперечити?
Скажіть, що, окрім звички і навичок, робить для Вас зручним або не зручним писання тією або іншою рукою? А якби Вас з дитинства навчали навпаки?
показати весь коментар
14.09.2020 21:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/91249 Ну це зовсім інше.
показати весь коментар
14.09.2020 22:06 Відповісти
Чому ж? У північній півкулі зручніше писати правою рукою сидячи обличчям до сонця (на Південь). Рука не затіняє текст і не розмазує чорнило. У південній півкулі - навпаки. Складні ієрогліфи, з товстішими й тоншими лініями, зручніше писати згори вниз - нехай собі підсихають зверху.
Писання (виконання дрібних дій) правою рукою розвиває ліву півкулю мозку і навпаки (лівою - праве). І зворотній вплив - логічне мислення розширює дрібну моторику правої руки, а образне - лівої. Ці взаємодії рука-мозок використовують при відновленні після інсультів, травм голови тощо. Взаємодія мозок-рука при відновленні моторики рук. Якось так...
показати весь коментар
14.09.2020 22:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/91249Зручніше,але багато хто пише лівою.
показати весь коментар
14.09.2020 22:25 Відповісти
Так, пишуть. Бо багато "правопівкульних". Але пишуть набагато повільніше, ніж ті, що пишуть правою. Бо наші літери "заточені" під написання зліва-направо. А лівою зручніше писати зправа-наліво. Спробуйте самі - лівою легше писати обернені літери.
показати весь коментар
14.09.2020 22:31 Відповісти
Скоти ви. Ви просто калічите дітей у яких гуманітарний склад розуму. Нафіга ваша математика художникам, музикантам, флологам. Це просто знущання над дитиною і бездонна прорва грошей репетиторам з математики.
показати весь коментар
14.09.2020 20:52 Відповісти
То есть третирование технарей исусствами, историей, мовами и литературой - это нормально, а вот если наоборот, то это "калічите"?
показати весь коментар
14.09.2020 21:16 Відповісти
Українська мова може третіровать лише тупих рашинських свиней. А також зебілів з рускоязичним челюстями типу тебе. Бо мова калічитиме тебе і коли ти здаватимеш математику, бо здаватимеш ти її на укр. мові. А от математика як ЗНО калічитиме всіх дітей з гуманітарним складом розуму.
показати весь коментар
14.09.2020 21:30 Відповісти
Ты, хамло, травмированное математикой, я сдал экзамен по украинскому языку, когда о существовании ЗНО ещё никто не подозревал, и если система образования не изменится, то лет через пять тебе придется учить великий и могучий.
показати весь коментар
14.09.2020 21:35 Відповісти
що ти за дурню пишеш, друже? математика дисциплінує розум, вчить мислити абстрактно й не буде зайвою ні художнику, ні музиканту, ні філологу.
Вона може бути зайвою тільки лінивим дурням, для яких зайві також 9/10 інших предметів - хімія, фізика, біологія і т.д.
Бо той хто не лінується, той і оті легесенькі тести потягне. Якось на оф.сайті міносвіти переглядав за минулий рік. Там треба бути останнім дебілом, щоб в оті мінімальні 100 балів (із 200 максимальних) не вкластися. Я школу закінчив 20 років назад і 157 балів наклацав за 40 хв !!! (причому 4 останні питання фізично не міг відповісти, бо це не тестові завдання а вимагалися розгорнуті відповіді й в отому пробному режимі вони були відсутні) І це при тому, що деякі питання пропускав, щоб принципово не підглядати в формули. Тобто, підготуйся я хоча б тиждень, то стовідсотково склав би не менш ніж на190 балів.
І я не математик ні разу!! Улюбленими предметами в школі були географія, історія і біологія. Хоча по правді, з математикою тоже особливих труднощів не виникало. Але це тільки тому, що я СИСТЕМАТИЧНО готував уроки й не лайдакував в школі.
показати весь коментар
14.09.2020 22:28 Відповісти
Так само і навпаки - література, музика, малювання тощо зовсім не завадять дитині, якій краще "захдять" "точні" науки. Про іноземну(і) мову(и) - навіть не згадую.
показати весь коментар
14.09.2020 22:35 Відповісти
Згоден! Кожен предмет за оптимальних обставин (нормальний педагог, програма і т.п.) буде корисним дитині. Тому, що і література, і музика, і малювання, і математика і фіизика і т.д. розвивають дитину, вчать її мислити, тренують память, розширюють кругозір!
Освіченій людині цікавіше жити. Тому мене завжди дивувало оце - а хдє мені єта прігадіцца? - з прихованим натяком, що на отому "непотребі" грошей не заробиш.
показати весь коментар
14.09.2020 23:17 Відповісти
Пізно,покоління дебілів вже виростили.
показати весь коментар
14.09.2020 21:39 Відповісти
Це покоління що, останнє? Аналізуйте, вносьте зміни і навчайте нове.
Чи те, що вивчало "Историю КПСС", "МЛФ" і "Научньій коммунизм" було розумнішим?
показати весь коментар
14.09.2020 21:48 Відповісти
В 1982 році вирішили провести тестування московських школярів за методикою 1956 року щоб побачити як зміна навчальних планів і видалення багатьох предметів, зокрема логіки та психології, з навчальних курсів, вплинула на розвиток школярів. результати жахнули все керівництво СРСР і негайно були засекречені - 83% московських школярів підпадали під визначення "розумово відсталі". Але що вражає, то це висновок який зробило міносвіти совка - спростити навчальну програму щоб усі ******* діти могли її засвоїти без особливих зусиль...
показати весь коментар
15.09.2020 01:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/208543 А коли не було покоління дебілів?
показати весь коментар
14.09.2020 22:07 Відповісти
Виходячи з нарікань старших, у людства завжди підростає "покоління нечемних дебілів і невігласів"...
показати весь коментар
14.09.2020 22:24 Відповісти
3,14здець!
показати весь коментар
14.09.2020 23:45 Відповісти
А у 2025 году все абитуриенты будут сдавать тест на ЛГБТ. У кого тест отрицательный, тот в пролете - идет работать на поля. А кто ********* - те в универ.
показати весь коментар
15.09.2020 00:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 