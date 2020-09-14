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Новини Агресія Росії проти України
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У Білорусь на навчання прибули військові 76-ї ДШД Росії, яка брала участь в агресії проти України, - InformNapalm

У Білорусь на навчання прибули військові 76-ї ДШД Росії, яка брала участь в агресії проти України, - InformNapalm
Фото: informnapalm

На полігоні Брестський у Білорусі 14 вересня стартували російсько-білоруські навчання "Слов'янська братство - 2020".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm, встановлено, що в навчаннях беруть участь підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії Західного військового округу РФ (в/ч 07264, м.Псков).

"На фоні довготривалих масових акцій протесту у Білорусі проти режима Лукашенка під прикриттям цих навчань, лише за офіційними даними, перекинуто близько 300 військовослужбовців та 70 одиниць бойової та спеціальної техніки цього військового формування", - зазначається в повідомленні.

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Також вказується, що в базі розвідувальної спільноти зібрані дані з доказами участі військовослужбовців з підрозділів 76-ої ДШД в агресії проти Грузії, операції захоплення Криму та бойових діях на Донбасі. Зокрема, також задокументовано, що бурові "Чорноморнафтогазу" (також відомі як "Вишви Бойко"), у 2014 році захоплювали десантники 104 полку ПДВ зі складу 76-ї ДШД Росії. Також волонтерами InformNapalm були зібрані дані командирів 76-ї дивізії, які заохочені за участь в агресії проти України та Грузії.

Нагадаємо, що напередодні початку маневрів стало відомо, що Сербія відмовилась взяти участь в цих навчаннях. Глава Міноборони Сербії Александар Вулін заявив, що Сербія "перебуває під жахливим і незаслуженим тиском з боку Європейського Союзу". "Нас просять відмовитися від запланованих військових навчань із Білоруссю ціною відмови від нашого європейського майбутнього і ціною ще більшого тиску на нашу політику, а також на наших людей в Косово, Метохії і Республіці Сербській", - сказав міністр. Він підкреслив, що Сербія є військово-нейтральною країною.

Після військових маневрів "Слов'янське братство" білоруські військові також візьмуть участь у стратегічних командно-штабних навчаннях РФ "Кавказ-2020".

Автор: 

Білорусь (7932) росія (65223) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+44
Псковские десантники вернулись с "учений" в Украине в 2014 году. Компактненько так.
В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5944
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14.09.2020 19:30
+13
Славянское братство ? Ну-ну ....
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14.09.2020 19:25
+13
В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5659
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14.09.2020 19:30
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Полку мышебратьев прибыло!
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14.09.2020 19:24 Відповісти
У Білорусь на навчання прибули військові 76-ї ДШД Росії, яка брала участь в агресії проти України, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9281
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14.09.2020 20:33 Відповісти
Я бы не верил подобным слезливым признаниям. Когда они у себя в России находятся, на предложение "Кто хочет поехать на сафари хохлов пострелять?" практически все выдвигаются в желающие. А когда их же ловят наши и сажают на скамью подсудимых, они начинают ныть: "Да если б нам сказали, что придется стрелять по братьям, мы бы никогда!.." Ага... "верю". Как же.
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14.09.2020 20:52 Відповісти
Опущені на підмогу до опущеного приїхали.
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14.09.2020 19:24 Відповісти
Славянское братство ? Ну-ну ....
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14.09.2020 19:25 Відповісти
В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 849
Не брат ти нам.
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14.09.2020 19:57 Відповісти
А лукашенко как раз в Сочи свалил...
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14.09.2020 19:26 Відповісти
нет - все таки лучше
если аннексию Крыма поддержало 95% россиян, то белорусов только 62%..

https://naviny.by/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937

Белорусы поддержали присоединение Крыма к России

Более 62% белорусов назвали это восстановлением исторической справедливости…
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14.09.2020 19:34 Відповісти
Псковские десантники вернулись с "учений" в Украине в 2014 году. Компактненько так.
В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5944
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14.09.2020 19:30 Відповісти
там по три штуки в каждой коробке из под обуви.
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14.09.2020 19:49 Відповісти
И по одной гвоздичке. Даже на две у }{уйла денег не хватило.
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14.09.2020 22:07 Відповісти
так вот по поводу тех десантников, есть фильм в котором сами чеченцы рассказывали, что ни один повстанец не пострадал. русня загнала своих зеленых зайцев на гору и чиченцы их тупо перерезали, а кацапня видя что дорезают последнюю рускую свинью расстреяли гору артилерией.
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14.09.2020 20:42 Відповісти
главный результат - 90 свинособак в коробках из-под обуви
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14.09.2020 21:53 Відповісти
Свои }{уйловские сказки расскажешь в своей вонючей параше. Вашу "69 роту" тогда вырезали как баранов почти без единого выстрела, отрезав их тупые бошки. Доставили их в }{уйлостан в цинковых гробах "полного размера" (короче на голову только). А этих разделали на молекулы украинские "Точки-У".
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14.09.2020 21:50 Відповісти
Около 100 трупов были свалены в одну кучу, как будто кто-то специально перетащил их в одно место. На лицах всех десантников застыл ужас.

У Білорусь на навчання прибули військові 76-ї ДШД Росії, яка брала участь в агресії проти України, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 3252
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14.09.2020 21:59 Відповісти
Ты, под}{уйлёныш, так и не понял, что трупы на фото не влезли бы в эти коробочки?
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14.09.2020 22:06 Відповісти
У Білорусь на навчання прибули військові 76-ї ДШД Росії, яка брала участь в агресії проти України, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6532
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14.09.2020 22:13 Відповісти
В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5659
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14.09.2020 19:30 Відповісти
братки советские
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14.09.2020 19:31 Відповісти
"Славянское братство - 2020".

А какое вообще отношение московиты монголоидные имеют к славянам.
Типа хотят хоть как-то быть похожими на людей?
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14.09.2020 19:35 Відповісти
Как-то так:

В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 3229 В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2786
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14.09.2020 19:44 Відповісти
это бывший таксист из цюрупинска. его еще в 16 году зажмурили наши патриоты.
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14.09.2020 19:48 Відповісти
Это как пример мимикрии всякой мрази под людей.
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14.09.2020 19:49 Відповісти
так в реале того насекомого подранили а он сконал сам в корчах
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14.09.2020 19:51 Відповісти
И это прекрасно!
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14.09.2020 19:51 Відповісти
Лукашенко это тот же Пиночет.
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14.09.2020 19:35 Відповісти
никоим образом. Пиночет спас Чили от совка. восстановил экономику. а потом провёл референдум без подтасовок, по результатам которого и ушел из власти.
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14.09.2020 19:58 Відповісти
Чокнутый горнист
https://twitter.com/Buggy__Bugler

https://twitter.com/Buggy__Bugler

@Buggy__Bugler

·https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1305467848639361024 5 ч

Сливной (координационный) совет беларусской оппозиции обратился к властям российского рейха: "Мы ваши друззья, мы не хотим, чтобы на бил омон Лукашенко, мы хотим, чтобы нас бил омон Путина, потому что вы и мы - одной крови!"

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/14/7266324/

Беларусская оппозиция выступила за крепкие отношения с Россией
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ 2020, 13:49В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4546
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14.09.2020 19:40 Відповісти
пынеход пыня и луко шеску
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15.09.2020 00:01 Відповісти
Земля им стекловатой.
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14.09.2020 19:41 Відповісти
зеленый зайцы ***** с болотными кроликами луки братьянавекъ? ждем фоток совемстного парада как их диды в 1939 году в Бресте Литовском.
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14.09.2020 19:42 Відповісти
Эта 76 ДШД очень часто мелькала на Донбассе и потери у нее тоже значительные. Дислокация их в Беларуси нежелательна, но бить будем по привычке, если гном их двинет с севера.
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14.09.2020 19:46 Відповісти
Эх, отсалютовать бы им как на Донбассе, под Георгиевкой...
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14.09.2020 19:48 Відповісти
76 ДШД-это мальчики для битья,об которых ВСУ с 2014 года ноги обтирали.
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14.09.2020 19:55 Відповісти
Вроде была вдд. Это они наших раненых в Иловайске добивали ...
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14.09.2020 20:25 Відповісти
Сегодня 14.09.20, днем уже 3 бомбардировщика В-52Н вошли в воздушное пространство Украины, но и «свита» была более солидной. Их сопровождали три воздушных танкера КС-135 Stratotanker, самолеты-разведчики Sentinel R1 и два транспортника MC-130J Commando II.

https://defence-line.org/2020/09/vozmozhnaya-cena-vozmozhnoj-gluposti/
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14.09.2020 19:56 Відповісти
Их и первый раз было три)))
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14.09.2020 20:47 Відповісти
В первый раз третий не светился официально и на приборах тоже.
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14.09.2020 23:24 Відповісти
Ну как не светился? Фотки были именно с тремя)))
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15.09.2020 03:05 Відповісти
США отменили SSL-сертификат для ФСБ России. Это невероятно - IT-бизнесмен из США Талан
Незаконные действия России в интернете настолько допекли США, что они отменили SSL-сертификаты (своеобразное удостоверение сайта, подтверждающее его безопасность для пользователей) 35 организациям, связанным с российской властью. Это беспрецедентный шаг, заявил изданию "ГОРДОН" американский IT-бизнесмен Майкл Талан.
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14.09.2020 19:59 Відповісти
...А американские бомбардировщики вновь патрулировали воздушное пространство Украины
Больше читайте тут
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14.09.2020 20:02 Відповісти
О! Уже и ихтамнеты подтягиваются...
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14.09.2020 20:06 Відповісти
кто тут причитал что для неньки лукашенко лучший кандидат ? дескать не даст росеянам атаковать с севера . и войска пустит и плацдарм предоставит .
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14.09.2020 20:11 Відповісти
У нас есть свои Кразы а они для армии закупают Мазы бл. Ещё б КамАЗы взяли мудачье
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14.09.2020 20:37 Відповісти
У Білорусь на навчання прибули військові 76-ї ДШД Росії, яка брала участь в агресії проти України, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9446
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14.09.2020 20:44 Відповісти
У Білорусь на навчання прибули військові 76-ї ДШД Росії, яка брала участь в агресії проти України, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9441

суперармия ******** на учениях
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14.09.2020 20:48 Відповісти
У Білорусь на навчання прибули військові 76-ї ДШД Росії, яка брала участь в агресії проти України, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6054

наскирдовали кадыровских *******
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14.09.2020 20:50 Відповісти
Лукашенко, скотина предсказуемая
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14.09.2020 20:51 Відповісти
Їхали б одразу до Мінську...чого там вже навчатися жінок та студентів калічити....сволота
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14.09.2020 20:51 Відповісти
Приключения
76 ДШД в Украине.22.05.2015 г.Р-н н.п. Широкино.
Подразделения 1140-о гв. артиллерийского полка 76-й ДШД при выполнении боевых задач позиции накрыты
артиллерийским залпом ВСУ высокой плотности. "200" - 1
"300" - 12 ТМН -1. Л\с
несанкционированно покинул позиции и артиллерийскую технику. Для прикрытия
позиций выдвинуты подразделения 9-я омбр .26.04.2015 г.Мариупольское ОН Р-н
н.п. Широкино Уточненные потери
подразделений 1140-о гв. артиллерийского полка 76-й ДШД "200" - 9 "300"- 14 ТМН
- 425.04.2015 г.Мариупольское ОН Р-н
н.п. Широкино. По месту дислокации
комплекса "Автобаза" 1140-о гв. артиллерийского полка 76-й ДШД нанесен
ракетный удар неопознанным БПЛА. Комплекс приведен в нерабочее
состояние. Потери л\с уточняются.Мариупольское ОН Р-н
н.п. Широкино. По месту временной
концентрации боезапаса 1140-о гв. артиллерийского полка 76-й ДШД нанесен ракетный удар группой неопознанных БПЛА в составе 3 ед.
Уничтожено 2 мобильных хранилища боезапаса.
Применение комплекса "Автобаза" результатов не дало. Потери л\с уточняются.06.03.2015 г.Мариупольское ОН Место базовой дислокации 1140-о
гвардейского артиллерийского полка 76-й ДШД
непроизвольная детонация 2 ед. хранения мобильного боекомплекта
"200" -6, "300" - 14. Обстоятельства произошедшего
уточняются.01.03.2015 г.Мариупольское ОН. Место базовой дислокации 1140-о
гвардейского артиллерийского полка 76-й ДШД
атаковано не идентифицированной ДРГ. Взорван склад резервного
боекомплекта. "200" - 8
"300" - 17 ТМН - 6.14.02.2015 г. Мариупольское ОН. Место боевого развертывания 1140-о гвардейского артиллерийского полка
76-й ДШД накрыто артиллерийским огнем большой мощности "200" -11, "300" - 17
Повреждено 3 ед. арт. техники. Просим
отвода с линии боестолкновения.13.02.2015 г.Мариупольское ОН. Подразделения 1140-о гвардейского
артиллерийского полка 76-й ДШД при
выполнении боевой задачи ответный огонь ВСУ
"200" -1, "300" - 9
Повреждено 1 ед. арт. техники. 11.02.2015 г.Мариупольское ОН. Подразделения 1140-о гвардейского
артиллерийского полка 76-й ДШД при
выполнении боевой задачи ответный огонь ВСУ
"200" -3, "300" - 8
Повреждено 3 ед. арт. техники. Подразделение нуждается доукомплектации
л\с и техникой.07.02.2015 г.Мариупольское ОН. При
выполнении боевых задач подразделения 1140-о гвардейского артиллерийского полка
76-й ДШД в результате ответного огня ВСУ
"300" - 11 Повреждено 2
ед. арт. техники.04.02.2015 г.Мариупольское ОН. При
выполнении боевых задач подразделения 1140-о гвардейского артиллерийского полка
76-й ДШД в результате ответного огня ВСУ "300" - 3 (2 тяжело)22.01.2015 г.Мариупольское ОН. При
выполнении боевых задач подразделения 1140-о гвардейского артиллерийского полка
76-й ДШД в результате ответного огня ВСУ "200" -5, "300" -
1114.01.2015 г.Мариупольское ОН. При
выполнении боевых задач подразделения 1140-о гвардейского артиллерийского полка
(* дважды Краснознамённый ) 76-й ДШД в результате ответного огня ВСУ
"200" -5, "300" - 9

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14.09.2020 22:03 Відповісти
триперный гауляйтер фон лукашеску
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15.09.2020 00:00 Відповісти
 
 