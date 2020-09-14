У Білорусь на навчання прибули військові 76-ї ДШД Росії, яка брала участь в агресії проти України, - InformNapalm

На полігоні Брестський у Білорусі 14 вересня стартували російсько-білоруські навчання "Слов'янська братство - 2020".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm, встановлено, що в навчаннях беруть участь підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії Західного військового округу РФ (в/ч 07264, м.Псков).

"На фоні довготривалих масових акцій протесту у Білорусі проти режима Лукашенка під прикриттям цих навчань, лише за офіційними даними, перекинуто близько 300 військовослужбовців та 70 одиниць бойової та спеціальної техніки цього військового формування", - зазначається в повідомленні.

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Також вказується, що в базі розвідувальної спільноти зібрані дані з доказами участі військовослужбовців з підрозділів 76-ої ДШД в агресії проти Грузії, операції захоплення Криму та бойових діях на Донбасі. Зокрема, також задокументовано, що бурові "Чорноморнафтогазу" (також відомі як "Вишви Бойко"), у 2014 році захоплювали десантники 104 полку ПДВ зі складу 76-ї ДШД Росії. Також волонтерами InformNapalm були зібрані дані командирів 76-ї дивізії, які заохочені за участь в агресії проти України та Грузії.

Нагадаємо, що напередодні початку маневрів стало відомо, що Сербія відмовилась взяти участь в цих навчаннях. Глава Міноборони Сербії Александар Вулін заявив, що Сербія "перебуває під жахливим і незаслуженим тиском з боку Європейського Союзу". "Нас просять відмовитися від запланованих військових навчань із Білоруссю ціною відмови від нашого європейського майбутнього і ціною ще більшого тиску на нашу політику, а також на наших людей в Косово, Метохії і Республіці Сербській", - сказав міністр. Він підкреслив, що Сербія є військово-нейтральною країною.

Після військових маневрів "Слов'янське братство" білоруські військові також візьмуть участь у стратегічних командно-штабних навчаннях РФ "Кавказ-2020".