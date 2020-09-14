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Новини Силовики
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Виявлено махінації з 27 га землі в Конча-Заспі, вартістю 600 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила посадових осіб Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області в багатомільйонних махінаціях з елітними земельними ділянками, розташованими в Конча-Заспі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Виявлено махінації з 27 га землі в Конча-Заспі, вартістю 600 млн грн, - СБУ 01

Співробітники спецслужби встановили, що чиновники, зловживаючи службовим становищем, передали в оренду на 49 років одній з київських приватних структур земельні ділянки рекреаційного призначення площею понад 27 гектарів. За оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 млн гривень. Майже на половині з них розташовувалися бази відпочинку АТ "Укрпошта".

Виявлено махінації з 27 га землі в Конча-Заспі, вартістю 600 млн грн, - СБУ 02

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях селищної ради і нотаріуса, який сприяв проведенню операції. Під час обшуку вилучено документацію, що стала підставою для незаконної передачі в оренду землі.

Виявлено махінації з 27 га землі в Конча-Заспі, вартістю 600 млн грн, - СБУ 03

Виявлено махінації з 27 га землі в Конча-Заспі, вартістю 600 млн грн, - СБУ 04

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Триває досудове слідство у ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.

Зараз вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За рішенням суду на зазначені земельні ділянки накладено арешт і встановлено заборону на їх відчуження.

Автор: 

земля (1678) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12826) силовики (2514) чиновник (802) Конча-Заспа (58)


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Какие плохие дети. Клован им отдал президентскую дачу в Конча-Заспе,а они махинациями занялись. Ну как не стыдно?
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14.09.2020 19:36 Відповісти
А сколько еще такого добра продали, о котором мы никогда не узнаем. УБД 10 соток нет нигде, а за бабло гектарами находится. Сволочи!
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14.09.2020 19:46 Відповісти
Там небожительна еліта ! І вони на небі міряють ,собі наділи , от їз за цього , і нестиковка з кадастрами.
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14.09.2020 19:46 Відповісти
Дануна,шотакое 600 лямгривнов,тьфу-мелочовка-фофкавовка...
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14.09.2020 19:49 Відповісти
СБУ просто не разобралась, при глубоком рассмотрении всё окажется в порядке
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14.09.2020 21:02 Відповісти
СБУ просрало вагнеровцев, так пусть хоть в песочнице потешаться и за одно земельки себе нацыганят 🤡
Баклановцы ловят чёрта
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14.09.2020 21:44 Відповісти
 
 