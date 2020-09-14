Виявлено махінації з 27 га землі в Конча-Заспі, вартістю 600 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила посадових осіб Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області в багатомільйонних махінаціях з елітними земельними ділянками, розташованими в Конча-Заспі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що чиновники, зловживаючи службовим становищем, передали в оренду на 49 років одній з київських приватних структур земельні ділянки рекреаційного призначення площею понад 27 гектарів. За оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 млн гривень. Майже на половині з них розташовувалися бази відпочинку АТ "Укрпошта".

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях селищної ради і нотаріуса, який сприяв проведенню операції. Під час обшуку вилучено документацію, що стала підставою для незаконної передачі в оренду землі.

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Триває досудове слідство у ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.

Зараз вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За рішенням суду на зазначені земельні ділянки накладено арешт і встановлено заборону на їх відчуження.