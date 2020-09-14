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Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 14 вересня не розглядатиме кадрових питань, - Гетманцев

Фракція

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок увечері не розглядатиме кадрових питань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам перед засіданням фракції "Слуга народу" народний депутат і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я не думаю, що сьогодні обговорюватимуться кадрові питання. Напевно, саме на цьому засіданні фракції не час, а на цьому будуть питання порядку денного", - сказав Гетманцев.

Голова комітету Ради назвав низку законодавчих ініціатив, які повинні розглядати парламентарії на цьому пленарному тижні: "У нас дуже багато важливих питань: культурне ПДВ ми завтра будемо розглядати в залі, законопроєкт "Про розвідку" ми будемо розглядати, наприклад законопроєкт "Про захист прав споживачів фінансових послуг" будемо розглядати - дуже багато".

Читайте також: "Слуга народу" Гетманцев про можливість звільнення міністра фінансів Марченка: Я не відкидаю цього. Рішення ще не ухвалено

Автор: 

Гетманцев Данило (882) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+8
А що їх вирішувати? Як дерьмак з машоюфакіною скажуть, так і буде.
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14.09.2020 19:51
+7
жизнерадостная мендль везет кусок ржавой "делфи" своему преЗЕденту ))))
Фракция "Слуга народа" на своем заседании 14 сентября не будет рассматривать кадровые вопросы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2541
...счастье так и льется из ее глаз...
вот так же скоро привезут и олимпиаду нашемуфсё...(лишь бы не плакал...)
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14.09.2020 19:52
+4
Парахаботи, ну што ви нікак ні успакоітісь, Зілєнскій хароший, йому проста хтота кідаєт палкі і підсипає кальоса...© сеть
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14.09.2020 19:55
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Таки это у них проблема
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14.09.2020 19:47 Відповісти
А що їх вирішувати? Як дерьмак з машоюфакіною скажуть, так і буде.
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14.09.2020 19:51 Відповісти
Фракция "Слуга народа" на своем заседании 14 сентября не будет рассматривать кадровые вопросы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8894
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14.09.2020 19:54 Відповісти
А який їх ,цінний кадр , злив операцію вагнеровців , кацапстану , часом не хочуть розглянуть ??? Що в багатьох рубільники в пуху ???😈
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14.09.2020 19:51 Відповісти
Еще не всех сепаров пристроили.
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14.09.2020 19:52 Відповісти
жизнерадостная мендль везет кусок ржавой "делфи" своему преЗЕденту ))))
Фракция "Слуга народа" на своем заседании 14 сентября не будет рассматривать кадровые вопросы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2541
...счастье так и льется из ее глаз...
вот так же скоро привезут и олимпиаду нашемуфсё...(лишь бы не плакал...)
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14.09.2020 19:52 Відповісти
Не встиг зробити селфі з Делфі, тому получе мендль пендель.
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14.09.2020 19:57 Відповісти
Так ось чому він затонув. Я передбачав що ЗЕбіл причасний.
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14.09.2020 20:17 Відповісти
Олімпіада, щоби Львівський стадіон нарешті позбувся збитків за держрахунок. Всі знають, що такі заходи (олімпіади, мундіалі тощо) завжди збиткові, але не для всіх в нашій країні
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14.09.2020 20:45 Відповісти
Вечером? Случайно не на Лысой горе?
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14.09.2020 19:54 Відповісти
Туди дурнів не пускають...
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14.09.2020 20:01 Відповісти
Основная тема - это как предотвратить катастрофу для зелёных на местных выборах.
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14.09.2020 19:55 Відповісти
Парахаботи, ну што ви нікак ні успакоітісь, Зілєнскій хароший, йому проста хтота кідаєт палкі і підсипає кальоса...© сеть
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14.09.2020 19:55 Відповісти
А на Делфі шо кокс не знайшли?
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14.09.2020 19:58 Відповісти
Це зелі , параша , в штани лайна наклав 100%😈
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14.09.2020 19:58 Відповісти
Кто такое "параша" и зачем Вам самолайк?

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 14 вересня не розглядатиме кадрових питань, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1741
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14.09.2020 20:13 Відповісти
Твая мова , мені не зрозуміла , на якому та блеїш ???
Спитай у людей !!! Слава Україні !!!😆
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14.09.2020 20:17 Відповісти
Та це троль лахтинський... Тупий, однак нахабний, "з амбіціями"... Він сам себе постійно "самозадовольняє"...
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14.09.2020 20:20 Відповісти
в мене він зазначений як "провокатор ольгінський"
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14.09.2020 20:26 Відповісти
Ти часом не ПАРАШОБОТ ???😈
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14.09.2020 20:30 Відповісти
Машу зовите, может поможет с новыми лицами.
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14.09.2020 20:07 Відповісти
Торги закрилися - все продано
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14.09.2020 20:19 Відповісти
а їх ніби хтось запитуватиме про кадрові проблеми... В д'Єермака все без них всьо порішали. А цим уродам треба тільки правимльно кнопку натиснути.
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14.09.2020 20:25 Відповісти
Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 14 вересня не розглядатиме кадрових питань, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1350
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14.09.2020 20:25 Відповісти
Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 14 вересня не розглядатиме кадрових питань, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1157
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14.09.2020 20:45 Відповісти
 
 