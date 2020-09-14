Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 14 вересня не розглядатиме кадрових питань, - Гетманцев

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок увечері не розглядатиме кадрових питань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам перед засіданням фракції "Слуга народу" народний депутат і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я не думаю, що сьогодні обговорюватимуться кадрові питання. Напевно, саме на цьому засіданні фракції не час, а на цьому будуть питання порядку денного", - сказав Гетманцев.

Голова комітету Ради назвав низку законодавчих ініціатив, які повинні розглядати парламентарії на цьому пленарному тижні: "У нас дуже багато важливих питань: культурне ПДВ ми завтра будемо розглядати в залі, законопроєкт "Про розвідку" ми будемо розглядати, наприклад законопроєкт "Про захист прав споживачів фінансових послуг" будемо розглядати - дуже багато".

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