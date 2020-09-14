За тиждень "Укртрансбезпеки" нарахувала близько 4,4 млн грн штрафів за перевантажені вантажівки, - Криклій

Посилений габаритно-ваговий контроль на українських дорогах триває.

Як повідомляє пресслужба Мінінфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія, за 7-13 вересня інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 30 тисяч транспортних засобів, склали майже вдвічі більше актів порушень габаритно-вагових параметрів, а саме 525, і нарахували близько 4,4 мільйонів гривень плати за перевантаження, що на 75% більше, ніж тижнем раніше, інформує Цензор.НЕТ.

За підсумками минулого тижня найбільше довелося заплатити за перевантаження в Херсонській, Одеській та Миколаївській області.

Крім цього, завершено тендери на закупівлю 43 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування в русі").

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