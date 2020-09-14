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За тиждень "Укртрансбезпеки" нарахувала близько 4,4 млн грн штрафів за перевантажені вантажівки, - Криклій

За тиждень

Посилений габаритно-ваговий контроль на українських дорогах триває.

Як повідомляє пресслужба Мінінфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія, за 7-13 вересня інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 30 тисяч транспортних засобів, склали майже вдвічі більше актів порушень габаритно-вагових параметрів, а саме 525, і нарахували близько 4,4 мільйонів гривень плати за перевантаження, що на 75% більше, ніж тижнем раніше, інформує Цензор.НЕТ.

За підсумками минулого тижня найбільше довелося заплатити за перевантаження в Херсонській, Одеській та Миколаївській області.

Крім цього, завершено тендери на закупівлю 43 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування в русі").

Читайте також: У липні порушників вагових норм оштрафували на 21,5 млн грн, - Криклій

Автор: 

вантажі (1440) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


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Російською назва "укртрансбезпека", андестен?
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14.09.2020 20:05 Відповісти
Да в пень,слабо 600 лямов отредакитировать на Заспе?
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14.09.2020 20:12 Відповісти
И у кого в итоге отберут эти деньги? Я думаю у конечного потребителя, теперь риски будут закладывать в цену транспортировки ну или стоимость товара вырастет за счет новой логистики с учетом перевозимости меньшего тоннажа, цены регулировать мы не умеем так что как говорится хотелось бы заслушать начальника транспортного цеха
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14.09.2020 20:13 Відповісти
Плохо работают, я каждую неделю вижу *******, от которых свежие следы на асфальте остаются. Пусть штрафуют, как в ЕС, по 500 евро за тонну перегруза, без разницы кто хозяин. Сел в перегруз - плати штраф за разрушенные дороги, гнида
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14.09.2020 21:39 Відповісти
 
 