Литва з гуманітарних міркувань надала право в'їзду в країну більш ніж 200 білорусам, - МЗС

Ухвалене рішення про дозвіл на в'їзд до Литви з гуманітарних міркувань 205 громадян Білорусі. З них 54 особи вже перебувають у Литві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє литовське МВС.

"За розпорядженням міністра внутрішніх справ Ріти Тамашунене видано 205 дозволів для громадян Білорусі на в'їзд до Литовської Республіки з особливими гуманітарними цілями, з яких 54 громадян Білорусі вже перебувають у Литві", - йдеться в повідомленні.

За твердженням міністерства, такі дозволи видаються після отримання мотивованої пропозиції Міністерства закордонних справ про прибуття іноземця в Литву з особливих гуманітарних причин, наприклад, через сформовані політичні обставини чи інші загрози.

"Коли почалися масові протести в сусідній країні, ми негайно підготували план заходів і, як і раніше уважно стежимо за політичною ситуацією в Білорусі. Ми готові і надалі допомагати громадянам Білорусі, які потребують захисту в зв'язку з погрозами і політичними обставинами, з якими вони стикаються", - пояснює Тамашунене.

Читайте також: Глава МЗС Польщі Рау заявив, що Лукашенко втратив легітимність: "Це зовсім інший суб'єкт"

МВС Литви нагадує, що громадяни Білорусі, які готові в'їхати до Литовської Республіки з особливих гуманітарних причин, повинні звернутися до Посольства Литовської Республіки в Білорусі для видачі шенгенської візи і надати інформацію, яка підтверджує особливі гуманітарні причини. Крім іншого, громадяни Білорусі можуть приїхати до Литовської Республіки та подати заяву про надання притулку, якщо вони відчувають, що їх переслідують, або існує реальна загроза їхній безпеці та життю. В Литву надійшло 16 клопотань про надання притулку від громадян Білорусі. Іноземці можуть клопотати про надання притулку в прикордонний пункт, Державну прикордонну службу або Департамент міграції. Після розгляду клопотання про надання притулку надається одна з форм притулку - статус біженця або додатковий захист і видається дозвіл на проживання в Литовській Республіці.

Читайте: 11 громадян Білорусі попросили притулку в Литві