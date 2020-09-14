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Новини Скандали в Слузі народу
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Депутат Юрченко, який є фігурантом справи про хабарництво, добровільно напише заяву про вихід з фракції "Слуга народу", - Качура

Депутат Юрченко, який є фігурантом справи про хабарництво, добровільно напише заяву про вихід з фракції

Народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Юрченко добровільно напише заяву про вихід з фракції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав нардеп Олександр Качура.

"Депутат Юрченко добровільно пише заяву на вихід з фракції "Слуга Народу" до вирішення ситуації з "хабарем помічника", - написав Качура.

Як повідомлялося, раніше деякі українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений із фракції "СН" народний депутат Гео Лерос.

Автор: 

Качура Олександр (170) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+11
Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 4932
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14.09.2020 20:42
+8
Крысы побежали с Зе-Титаника.

Подал в отставку заместитель главы Офиса президента по вопросам обороны и безопасности Роман Машовец.

Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 4921
https://ua24ua.net/srochno-podal-v-otstavku-zamglavi-op-zelenskogo/
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14.09.2020 20:36
+8
Один слуга уйдет, тут же зайдет другой с подносом для денег.
Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 9362
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14.09.2020 20:58
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Может сразу сложить мандат? Опять на забвение понадеются...
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14.09.2020 20:33 Відповісти
неее, мандат не сложит - иначе его сразу арестуют.
а так под прикрытием "снятой" шмарклей неприкосновенности - ни бенядиктова, ни кто-то другой его арестовать ен может
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14.09.2020 20:38 Відповісти
Кстати, да. Неприкосновенность "снимали" вот для таких случаев.
А по факту все снятие выразилось в беготне за Порохом.
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14.09.2020 20:48 Відповісти
Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 4932
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14.09.2020 20:42 Відповісти
Один слуга уйдет, тут же зайдет другой с подносом для денег.
Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 9362
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14.09.2020 20:58 Відповісти
цей Юрченко - мажоритарник. З фракції виде - з нардепів не проженуть.
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14.09.2020 21:45 Відповісти
перейдет в партию ЖопеЖ
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14.09.2020 21:25 Відповісти
Да выйдет с хорошим выходным пособием.
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14.09.2020 20:35 Відповісти
и все?! А сложить мандат и отправится за граты?!
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14.09.2020 20:35 Відповісти
Всех не пересадите, подумал депутат и перешел из фракции нс в другую фракцию.
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14.09.2020 20:37 Відповісти
Какие "за граты"? Будет и дальше принимать законы для мудрого нарида)
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14.09.2020 20:50 Відповісти
Крысы побежали с Зе-Титаника.

Подал в отставку заместитель главы Офиса президента по вопросам обороны и безопасности Роман Машовец.

Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 4921
https://ua24ua.net/srochno-podal-v-otstavku-zamglavi-op-zelenskogo/
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14.09.2020 20:36 Відповісти
А как же теперь без обороны и в опасности.
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14.09.2020 20:38 Відповісти
Так же, как было до сих пор.
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14.09.2020 20:59 Відповісти
Машовец, кстати, это проукраинский ГУРовец. Очень жаль
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14.09.2020 21:00 Відповісти
Пора списки составлять слуг в Раде , которые позорят депутатский корпус
И из них составить новую фракцию « позорище»
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14.09.2020 20:38 Відповісти
ага.. "слуга уродов"
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14.09.2020 20:48 Відповісти
Шарійовці?
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14.09.2020 20:51 Відповісти
Та их можно и так называть))))
25 шарийовцев)))
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14.09.2020 20:53 Відповісти
А ти 26 й?
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14.09.2020 20:56 Відповісти
фракция слуга доллара
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14.09.2020 20:40 Відповісти
Слюга РУбля!
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14.09.2020 20:58 Відповісти
Не удалось замять єто капля а сколько там гнид Сн сплошной гнийник
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14.09.2020 20:41 Відповісти
и шо? когда взятку брал, то был зеленым слугой нарида.
пришла пора отвечать
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14.09.2020 20:42 Відповісти
як у совку: пиши за власним бажанням
нові обличчя - нові відносини
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14.09.2020 20:43 Відповісти
добровольно напишет заявление о выходе из фракции, а на синяки и ссадины не обращайте внимание.
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14.09.2020 20:43 Відповісти
Це типу боротьба з хабарниками від ЗЄуродів, яку анонсував недавно Лєрос.
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14.09.2020 20:44 Відповісти
а в камеру?
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14.09.2020 20:45 Відповісти
вместе со шмарклей и беней
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14.09.2020 20:50 Відповісти
тебе же сказали, здесь бояру не наливают, лаптеногая!
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14.09.2020 20:57 Відповісти
лексеича поставить начальником над всеми антикоррупционными органами и лексеич станет ротшильдом
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14.09.2020 21:03 Відповісти
Так он и так. Рошен по самым скромным подсчетам ему несколько сотен миллионов долларов в год в зубах приносит: "На, хозяин, забери". Он только налога на прибыль lg=9 в год платит!
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14.09.2020 21:17 Відповісти
так он вроде рошен в слепой траст отдал, и теперь рошен не его?
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14.09.2020 21:54 Відповісти
Владеть и управлять - не одно и то же. Это как корова, которая принадлежит лизинговому агенству, а молоко кот Матроскин трескает!
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14.09.2020 22:20 Відповісти
мажоритарщик. Это заявление до одного места.
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14.09.2020 20:48 Відповісти
А чому не "посадити" чи ЗЕн..уй не дозволяє це зробити бо сьогоді сама "чєсна-причєсна" Влада на чолі із Лідором **********?!
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14.09.2020 20:50 Відповісти
Хто такий Зеленський?

https://www.youtube.com/watch?v=71QZu8TcZcU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0iugCHvuUOj0b_WBu5E6tYKqvE4uhPlmlpjOfOc90orqnvfHULpvfBGa0 https://www.youtube.com/watch?v=71QZu8TcZcU

Гео Лерос
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14.09.2020 20:54 Відповісти
Дєда-да! Дєда-да !

Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура - Цензор.НЕТ 349
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14.09.2020 20:54 Відповісти
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14.09.2020 21:22 Відповісти
а деньги а срок???
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14.09.2020 20:54 Відповісти
Та нєєєє, дАрАгой.... Не заяву про вихід з ХВракції, а на вихОд вААЩе! Нєхрен штани протирати!Депутат Юрченко, який є фігурантом справи про хабарництво, добровільно напише заяву про вихід з фракції "Слуга народу", - Качура - Цензор.НЕТ 4349
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14.09.2020 21:20 Відповісти
сигнал приСлугам-
продолжайте брать взятки-максимальное наказание-выход из типа партии
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14.09.2020 21:21 Відповісти
73/43%зебіли по 211 округу (Голосіївський район міста Києва) -як ви могли голосувати за цього урода, а не за, приміром, Володимира Прокопіва, чинного секретаря Київради, соратника Віталія Кличка?
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14.09.2020 21:28 Відповісти
обое рябое, но этот на момент избрания вообще безработным был
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14.09.2020 22:17 Відповісти
Как наступила реальная опасность замазаться всплывшим, так быстренько своего в сторонку. Не поможет.
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15.09.2020 13:20 Відповісти
 
 