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Депутат Юрченко, який є фігурантом справи про хабарництво, добровільно напише заяву про вихід з фракції "Слуга народу", - Качура
Народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Юрченко добровільно напише заяву про вихід з фракції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав нардеп Олександр Качура.
"Депутат Юрченко добровільно пише заяву на вихід з фракції "Слуга Народу" до вирішення ситуації з "хабарем помічника", - написав Качура.
Як повідомлялося, раніше деякі українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений із фракції "СН" народний депутат Гео Лерос.
Топ коментарі
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а так под прикрытием "снятой" шмарклей неприкосновенности - ни бенядиктова, ни кто-то другой его арестовать ен может
А по факту все снятие выразилось в беготне за Порохом.
Подал в отставку заместитель главы Офиса президента по вопросам обороны и безопасности Роман Машовец.
https://ua24ua.net/srochno-podal-v-otstavku-zamglavi-op-zelenskogo/
И из них составить новую фракцию « позорище»
25 шарийовцев)))
пришла пора отвечать
нові обличчя - нові відносини
https://www.youtube.com/watch?v=71QZu8TcZcU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0iugCHvuUOj0b_WBu5E6tYKqvE4uhPlmlpjOfOc90orqnvfHULpvfBGa0 https://www.youtube.com/watch?v=71QZu8TcZcU
Гео Лерос
продолжайте брать взятки-максимальное наказание-выход из типа партии