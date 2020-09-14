Депутат Юрченко, який є фігурантом справи про хабарництво, добровільно напише заяву про вихід з фракції "Слуга народу", - Качура

Народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Юрченко добровільно напише заяву про вихід з фракції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав нардеп Олександр Качура.

"Депутат Юрченко добровільно пише заяву на вихід з фракції "Слуга Народу" до вирішення ситуації з "хабарем помічника", - написав Качура.

Як повідомлялося, раніше деякі українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений із фракції "СН" народний депутат Гео Лерос.