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Новини Революція в Білорусі
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Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg

Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg

Офіційна Москва не може прийняти прихід опозиції до влади через вуличні протести, але буде заохочувати мирну передачу влади.

Про це повідомили Bloomberg джерела, близькі до Кремля, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Як писали напередодні в Bloomberg, Путін сповнений рішучості не допустити повалення Лукашенка.

"Хоча Москва не довіряє Лукашенкові, він не може прийняти прихід опозиції до влади шляхом вуличних демонстрацій і підтримуватиме його, одночасно заохочуючи кроки до передачі влади пізніше, заявили джерела, які просили не ідентифікувати їх у коментарях з приводу внутрішньої політики", - пишуть у Bloomberg.

Також читайте: Путін - Лукашенку: Що стосується військової складової, у нас є план і він буде реалізований

Нагадаємо, 14 вересня в Сочі відбулася зустріч між "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, і главою РФ Володимиром Путіним. За повідомленнями російських ЗМІ, Путін заявив, що Росія надасть Білорусі кредит у півтора мільярди доларів.

Автор: 

Білорусь (7932) Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23838)


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Топ коментарі
+18
Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7580
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14.09.2020 21:01
+12
Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3454
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14.09.2020 21:03
+8
Таракан уходи! В №10 выходящего в России детского журнала "Ежик" напечатана история о Таракане Таракановиче, "который любил командовать и всех пугать".
Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4303

Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7544
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14.09.2020 21:41
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Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7580
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14.09.2020 21:01 Відповісти
Сьогодні в 22:45 в пердячці "свобода слова на істv" нардепи Климпуш-Цинцадзе, Соболєв будуть допитувати Кулебу і Агрохімію стосовно Білорусі, зокрема, про відсутність відповідної заяви парламенту стосовно злочинів Луки. Само собою, останнього спитають і про постанову про створення ТСК стосовно зливу операції з захоплення "вагнеровців".
Ну, ще Ситника/НАБУ запитають, мовляв, "тебе ніхто не зобижає"?
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14.09.2020 21:02 Відповісти
Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3454
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14.09.2020 21:03 Відповісти
«Вова, ну точно русскому миру в Беларуси, ну от такая жопа !»
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14.09.2020 21:07 Відповісти
обратите внимание на положение ног Таракана. Комплексующему недомерку делают кресла с заниженным уровнем, а нормальному человеку некуда ноги деть!
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14.09.2020 21:11 Відповісти
***** может Луку и так принимать, в его то безвыходном положении.
Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4688
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14.09.2020 21:16 Відповісти
***** вже вибачалось перед Трампом, за п'яну маячню Маньки Захєрової.
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14.09.2020 21:34 Відповісти
Анастасия, рост Лукашенко 190 см, что гораздо выше среднего, а для своего возраста, он гигант. У моего сына 196, то он имеет некоторые неудобства в жизненном пространстве, к примеру кровать заказывали))) Про самолеты, автобусы - отдельная тема)))
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14.09.2020 21:41 Відповісти
Логично. Колхозник давно осточертел Кремлю, но сместят его только как подготовят нужную замену.
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14.09.2020 21:07 Відповісти
Їйбо, ну як діти.

При чому тут «надоєл»?
Путін шо, спить з ним?
Навпаки, у Путіна на Луку за 26 років стільки компромата, що кращого керуючого колонією не знайти.
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14.09.2020 21:10 Відповісти
так разголовор совсем не об этом .разговор о том,что не дай бог источник власти сам поменяет власть...а вдруг и лапотникам это по вкусу придется?шо тогда?
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14.09.2020 21:58 Відповісти
Фрагмент из встречи в Сочи 14.09.20:
Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9808
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14.09.2020 21:38 Відповісти
Лукашенко передаст власть только Коле.
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14.09.2020 21:34 Відповісти
Полностью разделяю их мнение.
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14.09.2020 21:37 Відповісти
Таракан уходи! В №10 выходящего в России детского журнала "Ежик" напечатана история о Таракане Таракановиче, "который любил командовать и всех пугать".
Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4303

Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7544
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14.09.2020 21:41 Відповісти
№10 выходящего в России детского журнала "Ежик" - не смог найти оригинал в сети...

Только перепечатки сего сообщения ...
Но по стилю - очень похоже
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14.09.2020 23:32 Відповісти
***** на смену Лукашенко уже подготовил тупую ватную консерву Зеленского Тихановскую.

Вот только не надо, чтобы холопы думали, что можно просто так власть завалить.
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14.09.2020 21:49 Відповісти
он тебе лично об этом сообщил ?
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14.09.2020 22:01 Відповісти
Об этом кацапская лядь Тихановская уже много раз сообщала.
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14.09.2020 22:05 Відповісти
ᅠ Интересную фотку сегодня видел 😀
Два организма, постоянно и злостно
нарушающие конституции своих стран,
решали судьбы своих народов, вместо того,
чтобы давно уже стать экспонатами
какого-нибудь палеонтологического музея 🤣
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14.09.2020 21:49 Відповісти
какой же ужас для ***** сквозит в этих словах...ужас перед передачей власти...он его даже не скрывает уже
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14.09.2020 21:56 Відповісти
Блумберг , идиот , какие уличные протесты ? Лукашеску разгромно проиграл на выборах . Кремль сделал вид что его холуй выиграл . В обмен на присоеденинеие Беларуси путин послал росийский омон и росгвардию для удержания лукашеску у власти . Твои источники близкие к кремлю лгут .
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14.09.2020 22:00 Відповісти
Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6506
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14.09.2020 22:13 Відповісти
"Мы всех их ценим и любим, но, как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Белоруссии все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле." - одно слово - *****!
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14.09.2020 23:55 Відповісти
Путен *****! и Все его подданые и сочувствующие тоже *********.
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15.09.2020 00:58 Відповісти
А бацька еще тот жучок... И оппозицию спровоцировал засветиться по полной, и муйлушу развел на полтора миллиардный кредит.
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15.09.2020 02:55 Відповісти
То-то у бацьки появилась новая риторика для кацапСМИ, мол, шо-та я долго засиделся... Перед тем как свалить в США с Колюней, хоть частично себя реабилитирует долларовым кредитом.
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15.09.2020 02:58 Відповісти
 
 