Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg
Офіційна Москва не може прийняти прихід опозиції до влади через вуличні протести, але буде заохочувати мирну передачу влади.
Про це повідомили Bloomberg джерела, близькі до Кремля, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Як писали напередодні в Bloomberg, Путін сповнений рішучості не допустити повалення Лукашенка.
"Хоча Москва не довіряє Лукашенкові, він не може прийняти прихід опозиції до влади шляхом вуличних демонстрацій і підтримуватиме його, одночасно заохочуючи кроки до передачі влади пізніше, заявили джерела, які просили не ідентифікувати їх у коментарях з приводу внутрішньої політики", - пишуть у Bloomberg.
Нагадаємо, 14 вересня в Сочі відбулася зустріч між "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, і главою РФ Володимиром Путіним. За повідомленнями російських ЗМІ, Путін заявив, що Росія надасть Білорусі кредит у півтора мільярди доларів.
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Ну, ще Ситника/НАБУ запитають, мовляв, "тебе ніхто не зобижає"?
При чому тут «надоєл»?
Путін шо, спить з ним?
Навпаки, у Путіна на Луку за 26 років стільки компромата, що кращого керуючого колонією не знайти.
Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Только перепечатки сего сообщения ...
Но по стилю - очень похоже
еленскогоТихановскую.
Вот только не надо, чтобы холопы думали, что можно просто так власть завалить.
Два организма, постоянно и злостно
нарушающие конституции своих стран,
решали судьбы своих народов, вместо того,
чтобы давно уже стать экспонатами
какого-нибудь палеонтологического музея 🤣