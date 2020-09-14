Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg

Офіційна Москва не може прийняти прихід опозиції до влади через вуличні протести, але буде заохочувати мирну передачу влади.

Про це повідомили Bloomberg джерела, близькі до Кремля, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Як писали напередодні в Bloomberg, Путін сповнений рішучості не допустити повалення Лукашенка.

"Хоча Москва не довіряє Лукашенкові, він не може прийняти прихід опозиції до влади шляхом вуличних демонстрацій і підтримуватиме його, одночасно заохочуючи кроки до передачі влади пізніше, заявили джерела, які просили не ідентифікувати їх у коментарях з приводу внутрішньої політики", - пишуть у Bloomberg.

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Нагадаємо, 14 вересня в Сочі відбулася зустріч між "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, і главою РФ Володимиром Путіним. За повідомленнями російських ЗМІ, Путін заявив, що Росія надасть Білорусі кредит у півтора мільярди доларів.