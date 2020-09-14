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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь

Тіхановська

Суперниця білоруського лідера Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська висловила жаль з приводу того, що російський лідер Володимир Путін став на сторону її суперника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Нам справді шкода, що пан Путін... він став на бік диктатора, але не на сторону білоруського народу", - сказала очільниця білоруської опозиції.

Крім того, Тихановська відкинула побоювання з приводу того, що Москва може здійснити військову інтервенцію у Білорусь, як це було зроблено в Україні, заявивши, що події в її країні є "нашою внутрішньою справою".

"Я хочу вірити, що це неможливо. Перш за все, ця політична криза - це про нашу країну. Це наша внутрішня справа, це наша боротьба проти конкретної людини, тут не йде мова про якісь кордони", - сказала Тіхановська.

Читайте також: Тіхановська - Путіну: Підписані з нелегітимним Лукашенком договори не мають сили. Шкодую, що вирішили вести з ним діалог

Вона заявила, що, хоча вона та інші лідери опозиції зустрічалися з іноземними чиновниками, подібних зустрічей та контактів з російськими чиновниками не відбувалося.

Також, вона закликала ЄС та США застосовувати індивідуальні санкції щодо керівництва режиму. Вона назвала Лукашенко злочинцем, заявивши, що людям набрид його режим.є

"Ми хочемо нової країни, безпечної та вільної, де наші діти не будуть рабами системи", - підсумувала Тіхановська.

Також читайте: Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg

Автор: 

Білорусь (7932) Інтервенція (3) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+39
Сказочная дура
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14.09.2020 21:10
+30
І чого я не дивуюся?...
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14.09.2020 21:11
+15
Все уже...цена беларуссии 1.5 миллиарда...и скот лукашенко ее уже продал...
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14.09.2020 21:13
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Меня терзают смутные сомнения..... (с)
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14.09.2020 21:10 Відповісти
Сказочная дура
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14.09.2020 21:10 Відповісти
І чого я не дивуюся?...
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14.09.2020 21:11 Відповісти
Отож. Опозиція змагається з лукою, хто краще буде дригати ніжками під кацапами.

З сайту Координаційної Ради:
"Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі і Росії, як це намагаються підносити білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах".
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14.09.2020 21:13 Відповісти
"Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі і Росії"

Якщо хочете свободи від Пуйла, доведеться погіршити ці відносини.
Треба розрізняти білорусько-російських відносини між країнами, що мають цінність, і білорусько-російських відносини між диктаторськими державами, що не мають ніякої цінності.
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14.09.2020 21:34 Відповісти
Вони поки що не спроможні це зрозуміти.
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14.09.2020 21:55 Відповісти
"О сколько им открытий чудных" готовит им свободный мир.
Над Украиной посмеиваются, дескать, чего вы добились? Да многого, особенно в мозгах. Я иногда вижу куски телепередач из рашки, где люди наивно рассуждают о том, "как обустроить россию" и вижу, какие глупости и пургу они несут по сравнению с мнением украинцев о своей стране и её развитии, которым не запрещали открыто обсуждать эти темы. Как важна свобода мнений! И очень жаль, что Беларусь находится только в начале пути и, увы, наделает много ошибок.
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14.09.2020 22:26 Відповісти
Блажен ,кто верует...(Святое писание всем для информации)...
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14.09.2020 21:54 Відповісти
Нет конечно...они просто проведут совместные учения...Славянское братство...
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14.09.2020 21:11 Відповісти
Брати по шовиністичній маячні "Русского мира" !!))
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14.09.2020 21:14 Відповісти
https://www.belta.by/society/view/uchenie-slavjanskoe-bratstvo-2020-projdet-na-poligone-brestskij-405907-2020/ Учение "Славянское братство - 2020" пройдет на полигоне Брестский
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14.09.2020 21:20 Відповісти
14 сентября 2020
Перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
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14.09.2020 21:12 Відповісти
Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь - Цензор.НЕТ 2011
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14.09.2020 21:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/34570, ти ІДІОТ.

Світлана Тихановська з 11 серпня 2020, знаходиться в ЛИТВІ.
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14.09.2020 21:29 Відповісти
До этого она записала видеообращение в кабинете главы Избиркома, где с ней перед этим два часа беседовала беларусская гэбня.
Так шо ИДИОТ это ты
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14.09.2020 21:46 Відповісти
Чувак, попроси когось, хай тобі прочитає:
« 14 сентября 2020, перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская [которая с 11 АВГУСТА 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны»
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14.09.2020 22:00 Відповісти
..читали...читали....читали..читали....Макс..это его фамилия... А дальше по Булгакову...))))
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14.09.2020 22:27 Відповісти
Яка інтервенція,якщо московіти вже давно в Беларусі окопались !!))
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14.09.2020 21:12 Відповісти
Все уже...цена беларуссии 1.5 миллиарда...и скот лукашенко ее уже продал...
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14.09.2020 21:13 Відповісти
Овоч Україну в 3 лярда оцінював !!))
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14.09.2020 21:15 Відповісти
в 15 на самом деле. получить успел только 3.
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14.09.2020 21:47 Відповісти
это зарплата силовикам
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15.09.2020 10:06 Відповісти
ТП
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14.09.2020 21:14 Відповісти
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14.09.2020 21:14 Відповісти
Конечно же жена белорусского Шария "верит"...
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14.09.2020 21:14 Відповісти
Думай-те
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14.09.2020 21:17 Відповісти
Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь - Цензор.НЕТ 6462
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14.09.2020 21:17 Відповісти
эти оба два новофашиста всегда были на одной стороне.
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14.09.2020 21:18 Відповісти
хоче вірити ?
ну , нехай вірить ...
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14.09.2020 21:19 Відповісти
Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь - Цензор.НЕТ 1591
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14.09.2020 21:21 Відповісти
Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь - Цензор.НЕТ 7979
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14.09.2020 21:36 Відповісти
Неее, невозможно быть такой тупой. Десятки стран тоже "верили" шо Рашка - не монстр, а пупсик?

К слову, никто не убил больше белороссиян, чем Москворашка. Даже Муссолини при всей его брутальности - скромно курит в уголке "Юный хулиган".
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14.09.2020 21:21 Відповісти
Вона мене вже дратує ..
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14.09.2020 21:22 Відповісти
Вы ему ноги целуйте ,как сцарю. Может он смилуется. Вот у нас 73% готовы ему зад целовать, и у нас мир и не стреляют.
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14.09.2020 21:22 Відповісти
Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь - Цензор.НЕТ 1412
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14.09.2020 21:22 Відповісти
Наивная дура или просто русская?
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14.09.2020 21:23 Відповісти
Соперница белорусского узурпатора, захватившего власть в Беларуси-сказочная дура ТихановскаяИсточник: https://censor.net/ru/n3219260
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14.09.2020 21:25 Відповісти
Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь - Цензор.НЕТ 3397
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14.09.2020 21:27 Відповісти
Normalno ona govorit na sovest nazymajet karliku.Nexocet ona odno gosudarstva s ruskimi takze.Nenravitsia ona raske takze
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14.09.2020 21:27 Відповісти
"...это наша борьба против конкретного человека, здесь не идет речь о каких-то границах."

Эта курица плохо расслышала, что говорило }{уйло о границах вонючей параши. Уточним:
Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь - Цензор.НЕТ 5666
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14.09.2020 21:29 Відповісти
Хочет своих деток на царство устроить. А их у нее много.
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14.09.2020 21:33 Відповісти
тётя! я вам ещё две недели назад говорил, что воевать вы будете не с тараканом, а с его хозяином. Вы что себе думали, будете просто травить мульку, приговаривая "а вот как мы могём, дядя Вова" ?Нет, господа белорусы, хотите по-взрослому, будет по-взрослому. С ихтамнетами и кровищей.Или в стойло, третьего букетика не дано.
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14.09.2020 21:35 Відповісти
я понимаю шо тьотку куда-то пхають. А куда идиота зельцмана дєвать?!
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14.09.2020 21:38 Відповісти
забирай себе
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14.09.2020 21:48 Відповісти
веровать и верить иди в церковь. ***** твои верования на фуфельнике вертело
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14.09.2020 21:40 Відповісти
Шота все оппозиционеры тикают от лукашонки не на "братскую расию", а в бандеровкую Украину и в натовские Литву и Польшу.
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14.09.2020 21:51 Відповісти
Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь - Цензор.НЕТ 6931
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14.09.2020 21:52 Відповісти
Будет очень больно. Хакери, які назвали себе «Кибер-партизанами», звернулись до Лукашенка:

«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам: Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?
Вы так заботитесь о своем окружении...без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать.
13 сентября последний шанс одуматься. И еще: Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом».
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14.09.2020 21:59 Відповісти
"и извиниться перед белорусским народом"

Як це по-білоруські. Їх убивають, вішають, топлять, а вони - "извиниться".
І нікуди "електричєство" не дінеться. Там давно все повністю переведено на ручне управління (якщо взагалі є якась автоматика ). І що вони зроблять?

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15.09.2020 07:17 Відповісти
болотная фея опять подала голосок.
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14.09.2020 22:02 Відповісти
"Россия создает Колесниковой "легенду", именно ее готовят на замену Лукашенко. Колесниковой россияне сейчас создают легенду для того, чтобы именно она стала официальным и легитимным пострадавшим лидером белорусской оппозиции". - Гордон в эфире ток-шоу Шустера"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1947&v=ZIHL9YZRm6Q&feature=emb_logo
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14.09.2020 22:09 Відповісти
Бутусов, не строй из себя Джавелина.
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14.09.2020 22:22 Відповісти
Так возможно уже. Кто знает, кто там в масках ломает беларусов.
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14.09.2020 22:25 Відповісти
как кто? тренируются старшие братья на меньших
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15.09.2020 10:08 Відповісти
Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь - Цензор.НЕТ 3284
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14.09.2020 22:29 Відповісти
Дура подивись на фото і відео які в мережу викладають люди,у вас там походу починаэться дампас 2 перезагрузка,вже вулиці патрулюють якісь субэкти в формы кізяків торохи бухі,внутрішні війська ходять з колорадськими стрічками,хм цікаво де ще ходять без нашивок і з короладськими стрічками,а часом не в донбасяо???Білоруси до вас прибуло домбаське бидло з чим я вас і вітаю,ходіть і далі плескайте в долоні,**** тепер ще Україна отримає великий дампас на півночі от це херово!
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14.09.2020 22:53 Відповісти
"Хочет верить", но надеется на интервенцию. Бацька был последним оплотом независимости. .
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14.09.2020 23:12 Відповісти
Пропаганду російську з вас виб'ють самі ж росіяни. Але переживуть це не всі...
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15.09.2020 00:00 Відповісти
Да да да....Проходили...Тихановская на стадии отрицания походу...Дальше гнев,торг,депрессия,принятие
Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь - Цензор.НЕТ 3031
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15.09.2020 00:08 Відповісти
То есть идет соревнование, кто больше любит карлика и рашистов, лука или оппозиция.
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15.09.2020 00:12 Відповісти
Да. Кабыла волчаре верила шо не сйисть...
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15.09.2020 00:46 Відповісти
Невже білоруси дійсно голосували за цю дуру?

Якщо вже міняти "Бацьку", то на когось гідного. А не на домогосподарку в якої програма базується на "Іду в президенти щоб провести чесні вибори".
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15.09.2020 04:58 Відповісти
Идеалистка
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15.09.2020 06:08 Відповісти
Дурепа почне колись розуміти, що вона - дурепа? Вас давно вже захопили кацапи, а ви й не замітили.
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15.09.2020 07:19 Відповісти
Зеля "хочет верить.... " ... Эта тоже....
Наивные лохи
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15.09.2020 14:48 Відповісти
 
 