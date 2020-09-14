Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь

Суперниця білоруського лідера Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська висловила жаль з приводу того, що російський лідер Володимир Путін став на сторону її суперника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Нам справді шкода, що пан Путін... він став на бік диктатора, але не на сторону білоруського народу", - сказала очільниця білоруської опозиції.

Крім того, Тихановська відкинула побоювання з приводу того, що Москва може здійснити військову інтервенцію у Білорусь, як це було зроблено в Україні, заявивши, що події в її країні є "нашою внутрішньою справою".

"Я хочу вірити, що це неможливо. Перш за все, ця політична криза - це про нашу країну. Це наша внутрішня справа, це наша боротьба проти конкретної людини, тут не йде мова про якісь кордони", - сказала Тіхановська.

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Вона заявила, що, хоча вона та інші лідери опозиції зустрічалися з іноземними чиновниками, подібних зустрічей та контактів з російськими чиновниками не відбувалося.

Також, вона закликала ЄС та США застосовувати індивідуальні санкції щодо керівництва режиму. Вона назвала Лукашенко злочинцем, заявивши, що людям набрид його режим.є

"Ми хочемо нової країни, безпечної та вільної, де наші діти не будуть рабами системи", - підсумувала Тіхановська.

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