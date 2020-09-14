Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь
Суперниця білоруського лідера Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська висловила жаль з приводу того, що російський лідер Володимир Путін став на сторону її суперника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Нам справді шкода, що пан Путін... він став на бік диктатора, але не на сторону білоруського народу", - сказала очільниця білоруської опозиції.
Крім того, Тихановська відкинула побоювання з приводу того, що Москва може здійснити військову інтервенцію у Білорусь, як це було зроблено в Україні, заявивши, що події в її країні є "нашою внутрішньою справою".
"Я хочу вірити, що це неможливо. Перш за все, ця політична криза - це про нашу країну. Це наша внутрішня справа, це наша боротьба проти конкретної людини, тут не йде мова про якісь кордони", - сказала Тіхановська.
Вона заявила, що, хоча вона та інші лідери опозиції зустрічалися з іноземними чиновниками, подібних зустрічей та контактів з російськими чиновниками не відбувалося.
Також, вона закликала ЄС та США застосовувати індивідуальні санкції щодо керівництва режиму. Вона назвала Лукашенко злочинцем, заявивши, що людям набрид його режим.є
"Ми хочемо нової країни, безпечної та вільної, де наші діти не будуть рабами системи", - підсумувала Тіхановська.
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З сайту Координаційної Ради:
"Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі і Росії, як це намагаються підносити білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах".
Якщо хочете свободи від Пуйла, доведеться погіршити ці відносини.
Треба розрізняти білорусько-російських відносини між країнами, що мають цінність, і білорусько-російських відносини між диктаторськими державами, що не мають ніякої цінності.
Над Украиной посмеиваются, дескать, чего вы добились? Да многого, особенно в мозгах. Я иногда вижу куски телепередач из рашки, где люди наивно рассуждают о том, "как обустроить россию" и вижу, какие глупости и пургу они несут по сравнению с мнением украинцев о своей стране и её развитии, которым не запрещали открыто обсуждать эти темы. Как важна свобода мнений! И очень жаль, что Беларусь находится только в начале пути и, увы, наделает много ошибок.
Перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
Світлана Тихановська з 11 серпня 2020, знаходиться в ЛИТВІ.
Так шо ИДИОТ это ты
« 14 сентября 2020, перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская [которая с 11 АВГУСТА 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны»
ну , нехай вірить ...
К слову, никто не убил больше белороссиян, чем Москворашка. Даже Муссолини при всей его брутальности - скромно курит в уголке "Юный хулиган".
Эта курица плохо расслышала, что говорило }{уйло о границах вонючей параши. Уточним:
«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам: Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?
Вы так заботитесь о своем окружении...без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать.
13 сентября последний шанс одуматься. И еще: Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом».
Як це по-білоруські. Їх убивають, вішають, топлять, а вони - "извиниться".
І нікуди "електричєство" не дінеться. Там давно все повністю переведено на ручне управління (якщо взагалі є якась автоматика ). І що вони зроблять?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1947&v=ZIHL9YZRm6Q&feature=emb_logo
Якщо вже міняти "Бацьку", то на когось гідного. А не на домогосподарку в якої програма базується на "Іду в президенти щоб провести чесні вибори".
Наивные лохи