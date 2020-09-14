Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі. ФОТО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустріч з послами країн "Великої сімки" розповів про результати перемовин в Берліні на рівні радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За словами Єрмака, Україна пропонує чіткий план дій для досягнення миру з конкретними датами виконання всіх домовленостей, які були зафіксовані під час останньої зустрічі лідерів Нормандського формату в Парижі.

Він підкреслив, що радники "Нормандської четвірки" домовились про проведення найближчим часом наступної зустрічі радників, що дасть змогу наблизити проведення саміту лідерів "Нормандської четвірки".

Єрмак зазначив, що з метою інформування українців про деталі мирних перемовин та реалізацію зазначеного плану буде посилено комунікацію, учасники зустрічей на рівні радників та в ТКГ проводитимуть роз’яснювальну роботу, "щоб донести інформацію про те, що відбувається, і що треба зробити всім разом, щоб у найкоротші терміни досягти миру".

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"Ми розуміємо, що спілкування, зокрема зі ЗМІ, дуже потрібне й важливе", – констатував керівник ОП.

У зустрічі також взяли участь віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ, народний депутат Андрій Костін.