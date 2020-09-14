Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі. ФОТО
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустріч з послами країн "Великої сімки" розповів про результати перемовин в Берліні на рівні радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
За словами Єрмака, Україна пропонує чіткий план дій для досягнення миру з конкретними датами виконання всіх домовленостей, які були зафіксовані під час останньої зустрічі лідерів Нормандського формату в Парижі.
Він підкреслив, що радники "Нормандської четвірки" домовились про проведення найближчим часом наступної зустрічі радників, що дасть змогу наблизити проведення саміту лідерів "Нормандської четвірки".
Єрмак зазначив, що з метою інформування українців про деталі мирних перемовин та реалізацію зазначеного плану буде посилено комунікацію, учасники зустрічей на рівні радників та в ТКГ проводитимуть роз’яснювальну роботу, "щоб донести інформацію про те, що відбувається, і що треба зробити всім разом, щоб у найкоротші терміни досягти миру".
"Ми розуміємо, що спілкування, зокрема зі ЗМІ, дуже потрібне й важливе", – констатував керівник ОП.
У зустрічі також взяли участь віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ, народний депутат Андрій Костін.
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Зелёные предатели старательно "делают мир", как обещали лохторату. И лохторату - "какая разница", что то что Ермак называет миром - миром не является, а является сдачей суверенитета Украины.
Зовнішня політика- це конституційний обов'язок президента.
Якого хріна посли "Джи 7" прийшли на зумстріч з завхозом?
Все обвинения и зашквары отметает простым отрицанием без каких-либо объяснений, и продолжает копать глубокую яму для нас всех, стоящих по краям...
PS После жутких историй с покупкой мерса, с продажей должностей, с вагеровцами он даже не отстранён (!), и продолжает куда-то ездить, выступает, общается, обещает... Незаменимый...
по друге - чому українці досі так і не проінформовані у стратегії дій керівництва держави, стосовно відношень з нашим смертельним ворогом - фєдєрастієй покидьків??? чому українцям весь час доводиться зупиняти постійні намагання влади робити зраду???
Днище!
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Stugna UA
@StugnaU
·https://twitter.com/StugnaU/status/1305580749328973824 43 мин
Напомните кто знает в какой ещё стране человек, управляющий, или секретарь из офиса Президента страны занимается практически всей внешней да и внутренней политикой Государства?! Причём этот человек (группа людей) не явл. официально госслужащими и вообще ни за что не отвечают...
от Украины-ЗАВХОЗ(даже не государственный служащий)
где-то что-то не так....
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3518179198206044?__cft__[0]=AZUiQ1kNCdG2IgIdpZDEIQe0P9xiQd1gojcXurbhkcIcynBaS6TT_oQE9yU9x1vOI2jDY0X1pUjYiH83N9lnBLOdvaQa9qHJOKvjlzkeLHWv_5Q_tbXAWVkVJ4hTsVa_hzg&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Невеликий штрих до того, що відбувається з обміном полоненими.
До матері одного з них нещодавно приїхали сбушники і попросили, увага, щоб той якось передав письмову довідку про те, де його тримають.
Передав.
Довідку.
Інакше, я так розумію, йому не світить перспектива потрапити у списки на обмін. Принаймні, поки що сбу блокує його.
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Тому коли я чую про кадрову політику Єрмака стосовно української делегації в ткг у Мінську, мені зовсім не смішно.
Ці люди мають вести там переговори перш за все щодо звільнення утримуваних осіб. І якщо цього не відбувається належним чином, то полонені платять за це страшними стражданнями.
может, оно отвечает за оборону? оно всего лишь завхоз и секретарь шмаркли-***********...
не много ли на себя берет эта рашистская жирная консерва?
Есть, но он - секретный!