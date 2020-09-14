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Новини Нормандські переговори
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Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі. ФОТО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустріч з послами країн "Великої сімки" розповів про результати перемовин в Берліні на рівні радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі 01

За словами Єрмака, Україна пропонує чіткий план дій для досягнення миру з конкретними датами виконання всіх домовленостей, які були зафіксовані під час останньої зустрічі лідерів Нормандського формату в Парижі.

Він підкреслив, що радники "Нормандської четвірки" домовились про проведення найближчим часом наступної зустрічі радників, що дасть змогу наблизити проведення саміту лідерів "Нормандської четвірки".

Єрмак зазначив, що з метою інформування українців про деталі мирних перемовин та реалізацію зазначеного плану буде посилено комунікацію, учасники зустрічей на рівні радників та в ТКГ проводитимуть роз’яснювальну роботу, "щоб донести інформацію про те, що відбувається, і що треба зробити всім разом, щоб у найкоротші терміни досягти миру".

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"Ми розуміємо, що спілкування, зокрема зі ЗМІ, дуже потрібне й важливе", – констатував керівник ОП.

У зустрічі також взяли участь віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ, народний депутат Андрій Костін.

Автор: 

G-7 G7 (1034) посол (1102) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+47
Ермак????????????? Кто такой ермак ?????????????? зеленые вы за ермака голосовали?????????????????????
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14.09.2020 21:28
+26
Ермак на встрече с послами G7: Украина предлагает четкий план действий с конкретными датами исполнения всех договоренностей нормандской четверки в Париже - Цензор.НЕТ 9088
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14.09.2020 21:29
+22
Ермак на встрече с послами G7: Украина предлагает четкий план действий с конкретными датами исполнения всех договоренностей нормандской четверки в Париже - Цензор.НЕТ 3135
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14.09.2020 21:35
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"чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира"
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Зелёные предатели старательно "делают мир", как обещали лохторату. И лохторату - "какая разница", что то что Ермак называет миром - миром не является, а является сдачей суверенитета Украины.
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14.09.2020 21:39 Відповісти
Нам точно чогось не кажуть. Зезідент передав дерьмаку всі свої повноваження. Обранець 73%, перетворився на "весільного генерала", який їздить по країні, ріже "ленточки" та піарить "слуг урода".
Зовнішня політика- це конституційний обов'язок президента.

Якого хріна посли "Джи 7" прийшли на зумстріч з завхозом?
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14.09.2020 21:44 Відповісти
Не кажучи про президента виникає питання чи є в державі міністр зовнішніх справ. Чи не його прерогатива організовувати і проводити такі зустрічі і при цьому з необовязковою участю завхоза.
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15.09.2020 06:57 Відповісти
Ермак на встрече с послами G7: Украина предлагает четкий план действий с конкретными датами исполнения всех договоренностей нормандской четверки в Париже - Цензор.НЕТ 3652
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14.09.2020 21:45 Відповісти
Ермак - российский агент типа "бульдозер".

Все обвинения и зашквары отметает простым отрицанием без каких-либо объяснений, и продолжает копать глубокую яму для нас всех, стоящих по краям...

PS После жутких историй с покупкой мерса, с продажей должностей, с вагеровцами он даже не отстранён (!), и продолжает куда-то ездить, выступает, общается, обещает... Незаменимый...
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14.09.2020 21:48 Відповісти
Ермак устраивает посиделки с послами великих держав.... А Зеленский в это время ездит по райцентрам с избирательными агитбригадами, чтобы лохи не забыли, за кого голосовать... Думаю , Зеленский боится открывать рот перед маститыми дипломатами, спецами наивысшего класса в большой политике....Ему стыдно, что он , даже в должности президента, остаётся НИКЕМ....
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14.09.2020 21:48 Відповісти
Правильнее сказать встреча резидентуры РФ с послами G7.
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14.09.2020 21:54 Відповісти
Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі - Цензор.НЕТ 736
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14.09.2020 21:58 Відповісти
Мне кто нибудь ответит кто такой Ермак , почему этот человек с послами , и где дели президента Украины Голобородько
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14.09.2020 22:00 Відповісти
Поперше - якого хєра за рішення, які стосуються всієї країни та всіх українців, мені талдичить якийсь завхоз??? Хай іде перевірить, як каналізація працює в офісі та чи у всіх прінтерах є папір...
по друге - чому українці досі так і не проінформовані у стратегії дій керівництва держави, стосовно відношень з нашим смертельним ворогом - фєдєрастієй покидьків??? чому українцям весь час доводиться зупиняти постійні намагання влади робити зраду???
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14.09.2020 22:01 Відповісти
Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі - Цензор.НЕТ 876
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14.09.2020 22:12 Відповісти
Ермак наш презыдэнт! даже не серый кардинал!
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14.09.2020 22:21 Відповісти
Послы стран G7 - это уровень министра иностранных дел. Почему вместо министра с ними встречается какой-то руководитель офиса, офисная секретутка? Это вообще оскорбление просто.
Днище!
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14.09.2020 22:26 Відповісти
Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі - Цензор.НЕТ 7883Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі - Цензор.НЕТ 4689
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14.09.2020 22:31 Відповісти
Ору Зе ті хто работник ермака мі єтого козла не вібирали ті что прогуливаешь и воліниш трус трутень и просто не лох 43 кто ему дал такие полномочия чтоб канцелярская кріса решала за всех как жить стране такого во всей истории еще не біло президент носит дерьмо что натворил єтот канцелярский жук и еще его покрівает
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14.09.2020 22:37 Відповісти
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1305580749328973824 43 мин

Напомните кто знает в какой ещё стране человек, управляющий, или секретарь из офиса Президента страны занимается практически всей внешней да и внутренней политикой Государства?! Причём этот человек (группа людей) не явл. официально госслужащими и вообще ни за что не отвечают...
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14.09.2020 22:38 Відповісти
От семи ведущих стран мира ПОСЛЫ
от Украины-ЗАВХОЗ(даже не государственный служащий)
где-то что-то не так....
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14.09.2020 22:54 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.lutsenko?__cft__[0]=AZUiQ1kNCdG2IgIdpZDEIQe0P9xiQd1gojcXurbhkcIcynBaS6TT_oQE9yU9x1vOI2jDY0X1pUjYiH83N9lnBLOdvaQa9qHJOKvjlzkeLHWv_5Q_tbXAWVkVJ4hTsVa_hzg&__tn__=-UC%2CP-R Igor Lutsenko

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3518179198206044?__cft__[0]=AZUiQ1kNCdG2IgIdpZDEIQe0P9xiQd1gojcXurbhkcIcynBaS6TT_oQE9yU9x1vOI2jDY0X1pUjYiH83N9lnBLOdvaQa9qHJOKvjlzkeLHWv_5Q_tbXAWVkVJ4hTsVa_hzg&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·

Невеликий штрих до того, що відбувається з обміном полоненими.

До матері одного з них нещодавно приїхали сбушники і попросили, увага, щоб той якось передав письмову довідку про те, де його тримають.

Передав.

Довідку.

Інакше, я так розумію, йому не світить перспектива потрапити у списки на обмін. Принаймні, поки що сбу блокує його.

****

Тому коли я чую про кадрову політику Єрмака стосовно української делегації в ткг у Мінську, мені зовсім не смішно.

Ці люди мають вести там переговори перш за все щодо звільнення утримуваних осіб. І якщо цього не відбувається належним чином, то полонені платять за це страшними стражданнями.
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14.09.2020 22:54 Відповісти
вот я никак не пойму у нас есть гоава делегации на минских переговорах вице-премьер резник, а чего там ермак делает? пиарится? ермак всеравно за вагнеровцев ответить придется и за фокина и за братана и за бизнес в мацкве.... зельц твой ход! у нас в стране незаменимых людей нет...найдешь себе еще одного землячка.
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14.09.2020 22:58 Відповісти
Ті всі перемовини нічого не дадуть. Ніколи. Але Україна за всі роки майже нічого не зробила в розбудові ******** збройних сил.
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15.09.2020 01:45 Відповісти
а что, дерьмак у нас отвечает за внешнюю политику, что встречается с послами?
может, оно отвечает за оборону? оно всего лишь завхоз и секретарь шмаркли-***********...
не много ли на себя берет эта рашистская жирная консерва?
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15.09.2020 19:49 Відповісти
Четкий план в студию. Его никто не видел и думаю что не увидит, а все увидят что зермак балабол.
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15.09.2020 21:54 Відповісти
Есть ли у вас план, мистер Фикс?
Есть, но он - секретный!
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16.09.2020 15:41 Відповісти
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