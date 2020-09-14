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Новини
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Новий прокурор Тернопільщини Петришин з 2013 року нажив дві квартири, 200-метровий будинок, земельні ділянки та чотири автомобілі, - ЦПК

Новий прокурор Тернопільщини Петришин з 2013 року нажив дві квартири, 200-метровий будинок, земельні ділянки та чотири автомобілі, - ЦПК

Прокурором Тернопільській області став колишній військовий прокурор Дарницького гарнізону Микола Петришин.

На це звернули в Центрі протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Три роки тому підлеглий Матіоса (Петришин. - Ред.) відправив комісарів вручати Віталію Шабуніну (главі громадської організації ЦПК. - Ред.) повістку до військкомату. Це сталося після того, як Центр протидії корупції подав у суд на Матіоса за незаконне засекречування декларацій військових прокурорів", - наголошується в повідомленні.

В організації поіронізували над тим, що під час представлення підлеглим Венедіктова назвала прокурора наполегливим.

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"Особливу наполегливість 30-річний Петришин та його дружина-прокурор проявили в накопиченні статків. Ще кілька років тому він працював звичайним слідчим прокуратури з зарплатою трохи більше 80 тисяч гривень на рік. Ніякого майна чи заощаджень у 2013 році не задекларував. Що бачимо зараз: дві квартири (одна - тещі, інша - дружини), 200-метровий будинок, земельні ділянки, офіс в Києві і чотири авто - Audi A3, Audi A5, Toyota Camry і Mazda CX-7. Справжній профі", - коментують у ЦПК.

Новий прокурор Тернопільщини Петришин з 2013 року нажив дві квартири, 200-метровий будинок, земельні ділянки та чотири автомобілі, - ЦПК 01

Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедіктова і її заступники представляють керівників колективам обласних прокуратур, які почали роботу з 11 вересня 2020 року. В оновлених органах працюватимуть прокурори регіональних прокуратур, які успішно пройшли оцінку за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер прокурор Хмельницької області Синишин. 31 серпня його госпіталізували з COVID-19, - ОДА

Автор: 

прокурор (624) Центр протидії корупції (265) Венедіктова Ірина (829) Тернопільська область (588)


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Топ коментарі
+14
Чесний малий..... Саме такі замарані, службовці та правоохоронці стають першими зрадниками.
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14.09.2020 21:37
+10
одразу видно , що Революція Гідності покращила життя людей ... ну , принаймні , декотрих ...
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14.09.2020 21:38
+9
Кому - война, а кому - мать родная..
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14.09.2020 21:38
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Майдан має палити шини на мізках колабарантів.
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14.09.2020 21:35 Відповісти
Чесний малий..... Саме такі замарані, службовці та правоохоронці стають першими зрадниками.
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14.09.2020 21:37 Відповісти
Я всегда говорил, что Няше Поклонской просто не повезло, что март 2014-го застал ее в Крыму. Если бы она тогда работала прокурором в Киеве или Львове, то была бы в обойме потужно отреформированной прокуратуры, сидела бы на нарадах у Пшокина и Югика Луценко, а на государственные праздники спивала бы гимн, естественно в вышиванке
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14.09.2020 21:55 Відповісти
Кому - война, а кому - мать родная..
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14.09.2020 21:38 Відповісти
одразу видно , що Революція Гідності покращила життя людей ... ну , принаймні , декотрих ...
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14.09.2020 21:38 Відповісти
Потому что надо было в первую очередь развесить на йолках тех, кто перся на сцену
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14.09.2020 21:42 Відповісти
"...пізно пити Боржомі..."
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14.09.2020 21:43 Відповісти
vos postulo ut salire pergere moveri auferetur. Кажецца так казалы латинские огенды кримля
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14.09.2020 21:47 Відповісти
Мне нравятся эти два клоуна! Два антимайдановца рассказывают что нужно было сделать на Майдане. Это феерично!
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14.09.2020 22:05 Відповісти
Если у тебя линзы с недосмоктанных карамелей липецкой фабрики, подсвинок, это не означает, что ты видишь прошлое. Тебя обманули. Попробуй ещё на свет лоли-поп,пойдешь в шыкаладные кассандры
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14.09.2020 22:09 Відповісти
В твоем случае не нужно заглядывать в прошлое, дерьмо из тебя лезет и сейчас.
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14.09.2020 22:12 Відповісти
По этой фразе можно определить твое естественное местоположение, порохобот-вульгарис обычный
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14.09.2020 22:24 Відповісти
И это как то оправдывает то что ты гнида?
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15.09.2020 00:04 Відповісти
Причому сцикливий, як усі парашоботи.
За його плювання гівном запросив його зустрітися.
Воно злякалося.
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15.09.2020 10:13 Відповісти
Ти вже сштанці відіправ? Готовий надати контакти? Чи сцишся далі?
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17.09.2020 18:06 Відповісти
И методички твои протухли давно...
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14.09.2020 22:13 Відповісти
Шабунін ржачний лицемір) Особливо коли знаєш що співробітники його ЦПК зараз в "слугах урода" голосують весь цей цирк
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14.09.2020 21:38 Відповісти
"Рожденній ползать везде пролезет" (с)
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14.09.2020 22:00 Відповісти
С 2014 года? Во как! За время правления липецкого Мародера каждая прокурорская шестерка нехило наживались. Клован продолжает дело партнёра по коалиции Свыни
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14.09.2020 21:39 Відповісти
Обоє - рябоє...
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14.09.2020 21:41 Відповісти
Кажуть потужного соевого реформатора Толика, позывной Тепловизор, Клованов тоже куда-то выдвигают. О людына! При енакиевском Шапковоре - работал в его администрации, при Свыне - военный прокурор. И при зебилах нормально питается
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14.09.2020 21:45 Відповісти
такі кадри потрібні будь якій владі ...
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14.09.2020 21:47 Відповісти
***
- слышал..нового прокурора прислали
- та слышал...вроде нормальный
- та ты шо ? и хабари не берет?
- не берет!
- откуда знаешь?
- так он до этого директором бани работал.. лет 7-8... так за это время ни один тазик не пропал
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14.09.2020 21:40 Відповісти
Сирый и убогий
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14.09.2020 21:41 Відповісти
На цыгана похож, ***** черножопое, чего с ним разбираться? На рогатину и на дерево.
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14.09.2020 21:48 Відповісти
Никакой он не цыган.. Он - просто гандон, как и все прокурорские. Если перевесить всех их до единого, без разбора, то ни один невиновный не пострадает
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14.09.2020 21:55 Відповісти
ну и шо? у меня рядом такой же живет, только я предпринимателем был и дом скромнее, машина одна и старее, а он чиновник, вроде я его кормил с налогов, а он богаче меня, как-то странно мне кажется, что чиновники у нас самые богатые
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14.09.2020 21:55 Відповісти
Єта странность давно перешла в закономерность.
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14.09.2020 22:02 Відповісти
Просто чел хорошо работает , потому хорошо живет. А вы все -завистники.😊
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14.09.2020 22:02 Відповісти
Расстерлять падлюку вместе с семьей и дело с коноцом!
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14.09.2020 22:02 Відповісти
наслюнявил копеечку интенсивным трудом у тепловизора ?
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14.09.2020 22:06 Відповісти
Новый прокурор Тернопольщины Петришин с 2013 года нажил две квартиры, 200-метровый дом, земельные участки и четыре автомобиля, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8235
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14.09.2020 22:08 Відповісти
тільки зміна влади з тотальною люстрацією усіх цих талановитих профісіоналів.
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14.09.2020 22:10 Відповісти
Казкова країна.В Європі прокурори живуть за зарплату.Звісно що є корупція,але не в таких масштабах.Навіть якщо таким прокурорам дати зарплату 50-100 тисяч,вони би не мали цього всього.
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14.09.2020 22:16 Відповісти
И кто, этого хмыря назначил..!? Бенядиктова..!?!?
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14.09.2020 22:19 Відповісти
Ни кто не мешает шмаркле, его раскуркулить.
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14.09.2020 22:27 Відповісти
Какой скромный прокурор ! Или поскупился к брату Ермака идти, договорился через внучку Фокина?
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14.09.2020 22:49 Відповісти
Таких потрібно вішати без суду і слідства.
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15.09.2020 00:27 Відповісти
У прокурватурі інших немає.
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15.09.2020 09:28 Відповісти
Хіба це заважає йому висіти?
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15.09.2020 14:42 Відповісти
Вірніше буде заважати йому висіти.
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15.09.2020 14:43 Відповісти
Працює людина. Всі заздрять тільки. Йшли би ви працювати також. На будови, підприєства. Дивись і у вас би якась машинка була. Років через10 важкої роботи.
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15.09.2020 01:31 Відповісти
Чего на "бедного" хлопца "наехали"? По сравнению с другими более "матёрыми" прокурорами он нищий, всеравно как судья - собственник "запорожца".
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15.09.2020 06:50 Відповісти
 
 