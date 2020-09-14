Новий прокурор Тернопільщини Петришин з 2013 року нажив дві квартири, 200-метровий будинок, земельні ділянки та чотири автомобілі, - ЦПК
Прокурором Тернопільській області став колишній військовий прокурор Дарницького гарнізону Микола Петришин.
На це звернули в Центрі протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.
"Три роки тому підлеглий Матіоса (Петришин. - Ред.) відправив комісарів вручати Віталію Шабуніну (главі громадської організації ЦПК. - Ред.) повістку до військкомату. Це сталося після того, як Центр протидії корупції подав у суд на Матіоса за незаконне засекречування декларацій військових прокурорів", - наголошується в повідомленні.
В організації поіронізували над тим, що під час представлення підлеглим Венедіктова назвала прокурора наполегливим.
"Особливу наполегливість 30-річний Петришин та його дружина-прокурор проявили в накопиченні статків. Ще кілька років тому він працював звичайним слідчим прокуратури з зарплатою трохи більше 80 тисяч гривень на рік. Ніякого майна чи заощаджень у 2013 році не задекларував. Що бачимо зараз: дві квартири (одна - тещі, інша - дружини), 200-метровий будинок, земельні ділянки, офіс в Києві і чотири авто - Audi A3, Audi A5, Toyota Camry і Mazda CX-7. Справжній профі", - коментують у ЦПК.
Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедіктова і її заступники представляють керівників колективам обласних прокуратур, які почали роботу з 11 вересня 2020 року. В оновлених органах працюватимуть прокурори регіональних прокуратур, які успішно пройшли оцінку за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.
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За його плювання гівном запросив його зустрітися.
Воно злякалося.
- слышал..нового прокурора прислали
- та слышал...вроде нормальный
- та ты шо ? и хабари не берет?
- не берет!
- откуда знаешь?
- так он до этого директором бани работал.. лет 7-8... так за это время ни один тазик не пропал