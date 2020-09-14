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Академія наук звернулася в мерію Києва з ініціативою перейменувати бульвар Дружби народів у столиці на бульвар Патона

Академія наук звернулася в мерію Києва з ініціативою перейменувати бульвар Дружби народів у столиці на бульвар Патона

Національна академія наук України звернулася до Київської адміністрації з пропозицією перейменувати бульвар Дружби Народів у місті Києві на проспект Бориса Патона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАН.

"З метою увічнення в місті Києві пам'яті академіка Бориса Патона Президія Національної академії наук України ухвалила рішення про звернення НАН України до Київської міської державної адміністрації з пропозицією перейменувати бульвар Дружби Народів у місті Києві на проспект Бориса Патона", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення було підтримано членами Президії НАН України на засіданні 7 вересня.

Нагадаємо, що Борис Патон помер 19 серпня на 102-му році життя. Його поховали на Байковому кладовищі.

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Патон (21) перейменування (585)


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Топ коментарі
+14
Можно и переименовать. "Дружба народов", - это оксюморон, насмешка над здравым смыслом...
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14.09.2020 21:46
+9
Хороша ініціатива.
Я, за.
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14.09.2020 21:51
+9
Когда ничего не создаётся нового - начинается дерибан уже имеющегося, созданного другими людьми, к чему нынешние правители не имеют никакого отношения! Когда растаскивается все материальное - наступает черёд названий и истории.

Хотите новую улицу им. Патона? Постройте ее!
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14.09.2020 22:06
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Нехай перейменують праспєкт гєроєв сталінграда - як вам така назва за часів декомунізації? І, бл@дь, уже й того сталінграду у проклятій расєї немає, а у нас назва є. Ау, декомунізатори
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14.09.2020 22:38 Відповісти
у проклятій расєї придумали ідіотизм - на 9 мая, 22 червня і дні сталінградської битви у них Волгоград врємєнно стає сталінградом)))) Це на повному серйозі так виписано указ! Типу кілька разів на рік місто міняє назву)))
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14.09.2020 22:41 Відповісти
При народженні ця вулиця мала назву - Набережна Слвутича
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14.09.2020 22:47 Відповісти
проспект Кубанской Украины ,
а Банковую переименовать в Мокшанские Топи (временно)
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14.09.2020 22:45 Відповісти
Бульвар Електрозварювальників, це ж круто
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15.09.2020 08:10 Відповісти
є така цікава вулиця, Стратегічне шосе. Англійською в транспорті зупинку оголошують Стратегічне хайвей.
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14.09.2020 23:31 Відповісти
исходное нахвание Б. Др. Нар - Автострада
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14.09.2020 23:41 Відповісти
Оставьте как есть. Хорошее название. Патоном новую улицу назовёте.
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15.09.2020 04:50 Відповісти
Цей старий маразматик був довіреною особою Януковоща на виборах.
Тому він такий самий ватний овощ, як і двічі несудимий Яник.
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15.09.2020 07:53 Відповісти
Цікаво хотів би знати в честь якого з яким народом є назва "Дружби народів" чи це оксіморон. Як є окімороном наука - електрозварка, це як назва інститут проблем робочих чобіт.
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15.09.2020 07:59 Відповісти
Категорично проти! Передбачені законом 10 років з моменту смерті ще, здається, не пройшли.
Вже пропонували перейменувати цей бульвар на Франка, Бандери, Міхновського...
Історично ближча до Дніпра частина - це Наводницька долина. Поруч є Наводницький парк, вул. Старонаводницька. Тож нехай перейменують на НАВОДНИЦЬКИЙ бульвар або проспект
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15.09.2020 08:18 Відповісти
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