Академія наук звернулася в мерію Києва з ініціативою перейменувати бульвар Дружби народів у столиці на бульвар Патона

Національна академія наук України звернулася до Київської адміністрації з пропозицією перейменувати бульвар Дружби Народів у місті Києві на проспект Бориса Патона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАН.

"З метою увічнення в місті Києві пам'яті академіка Бориса Патона Президія Національної академії наук України ухвалила рішення про звернення НАН України до Київської міської державної адміністрації з пропозицією перейменувати бульвар Дружби Народів у місті Києві на проспект Бориса Патона", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення було підтримано членами Президії НАН України на засіданні 7 вересня.

Нагадаємо, що Борис Патон помер 19 серпня на 102-му році життя. Його поховали на Байковому кладовищі.

Читайте також: Зеленський ініціював заснування премій імені Патона і Скорика: "Нам є ким і чим пишатися"