Академія наук звернулася в мерію Києва з ініціативою перейменувати бульвар Дружби народів у столиці на бульвар Патона
Національна академія наук України звернулася до Київської адміністрації з пропозицією перейменувати бульвар Дружби Народів у місті Києві на проспект Бориса Патона.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАН.
"З метою увічнення в місті Києві пам'яті академіка Бориса Патона Президія Національної академії наук України ухвалила рішення про звернення НАН України до Київської міської державної адміністрації з пропозицією перейменувати бульвар Дружби Народів у місті Києві на проспект Бориса Патона", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що відповідне рішення було підтримано членами Президії НАН України на засіданні 7 вересня.
Нагадаємо, що Борис Патон помер 19 серпня на 102-му році життя. Його поховали на Байковому кладовищі.
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