НАБУ "вело" "слугу народу" Юрченка та його помічника Фіщенка з липня, кримінальне провадження відкрито в серпні, - Бутусов

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко та його помічник Іван Фіщенко спіймані НАБУ на хабарі за законопроєкт.

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розкрив деталі резонансної кримінальної справи.

"9 липня 2020 року свідок у справі – такий собі В. Демченко - зустрівся з Іваном Фіщенком, помічником народного депутата Олександра Юрченка в ресторані "Веранда на Дніпрі". Демченко назвався представником іноземної компанії, яка займається переробкою твердих побутових відходів. Він сказав, що для успішних інвестицій та споруди сміттєпереробного заводу його компанія зацікавлена ​​у внесенні змін до законодавства України та в отриманні "зеленого тарифу" (тобто пільгової гарантованої оплати) на продаж електроенергії для підприємств, зайнятих переробкою сміття", - повідомили джерела Цензор.НЕТ.

27 липня Фіщенко організував зустріч Демченка з самим Юрченком, на якій нардеп погодився внести в законопроєкт необхідні правки.

"На певних умовах, які представник іноземної компанії має обговорювати з його помічником. 2 серпня Фіщенко повідомив Демченку зі свого номера в месенджері про те, що він повинен передати йому 13 тисяч доларів за внесення згаданих правок. 3 серпня Демченко повідомив Фіщенку, що його компанія згодна з передачею хабаря і просить підтвердити факт внесення правок до законопроєкту. Через кілька годин Фіщенко вислав підтвердження з апарату Верховної Ради - передані Демченком правки внесені в законопроєкт. Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроєкт № 2207-1 "Про управління відходами" від 4.06 .2020", - повідомили джерела Цензор.НЕТ.

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За їхніми даними, 6 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження №42020000000001458.

Нова зустріч Фіщенка і Демченка зафіксована 7 серпня. Тоді помічник "слуги народу" отримав 13 тисяч доларів.

"20 серпня Юрченко, Фіщенко і Демченко провели нову зустріч. На ній нібито обговорювалося питання про підтримку комітетом представлених депутатом правок. Голоси на записах обговорюють, що за підтримку комітету треба передати 200 тисяч доларів! Голос, дуже схожий на голос Юрченка, розповідає механізм голосування комітету і фракції "Слуга народу" за такі "комерційні" правки.

Однак передача 200 тисяч доларів не відбулася. Спілкування депутата Юрченка з Демченком було згорнуто - з невідомої поки причини. Цілком ймовірно, що стався витік інформації", - припускає журналіст.

Він не виключає, що НАБУ могло фіксувати переговори Юрченка з його колегами по фракції.

Затримання Юрченка можливе тільки з санкції генпрокурора. Ірина Венедіктова повертається з відрядження 14 вересня.