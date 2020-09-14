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Новини
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НАБУ "вело" "слугу народу" Юрченка та його помічника Фіщенка з липня, кримінальне провадження відкрито в серпні, - Бутусов

НАБУ

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко та його помічник Іван Фіщенко спіймані НАБУ на хабарі за законопроєкт.

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розкрив деталі резонансної кримінальної справи.

"9 липня 2020 року свідок у справі – такий собі В. Демченко - зустрівся з Іваном Фіщенком, помічником народного депутата Олександра Юрченка в ресторані "Веранда на Дніпрі". Демченко назвався представником іноземної компанії, яка займається переробкою твердих побутових відходів. Він сказав, що для успішних інвестицій та споруди сміттєпереробного заводу його компанія зацікавлена ​​у внесенні змін до законодавства України та в отриманні "зеленого тарифу" (тобто пільгової гарантованої оплати) на продаж електроенергії для підприємств, зайнятих переробкою сміття", - повідомили джерела Цензор.НЕТ.

27 липня Фіщенко організував зустріч Демченка з самим Юрченком, на якій нардеп погодився внести в законопроєкт необхідні правки.

"На певних умовах, які представник іноземної компанії має обговорювати з його помічником. 2 серпня Фіщенко повідомив Демченку зі свого номера в месенджері про те, що він повинен передати йому 13 тисяч доларів за внесення згаданих правок. 3 серпня Демченко повідомив Фіщенку, що його компанія згодна з передачею хабаря і просить підтвердити факт внесення правок до законопроєкту. Через кілька годин Фіщенко вислав підтвердження з апарату Верховної Ради - передані Демченком правки внесені в законопроєкт. Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроєкт № 2207-1 "Про управління відходами" від 4.06 .2020", - повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Читайте також: Депутат Юрченко, який є фігурантом справи про хабарництво, добровільно напише заяву про вихід з фракції "Слуга народу", - Качура

За їхніми даними, 6 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження №42020000000001458.

Нова зустріч Фіщенка і Демченка зафіксована 7 серпня. Тоді помічник "слуги народу" отримав 13 тисяч доларів.

"20 серпня Юрченко, Фіщенко і Демченко провели нову зустріч. На ній нібито обговорювалося питання про підтримку комітетом представлених депутатом правок. Голоси на записах обговорюють, що за підтримку комітету треба передати 200 тисяч доларів! Голос, дуже схожий на голос Юрченка, розповідає механізм голосування комітету і фракції "Слуга народу" за такі "комерційні" правки.

Однак передача 200 тисяч доларів не відбулася. Спілкування депутата Юрченка з Демченком було згорнуто - з невідомої поки причини. Цілком ймовірно, що стався витік інформації", - припускає журналіст.

Він не виключає, що НАБУ могло фіксувати переговори Юрченка з його колегами по фракції.

Затримання Юрченка можливе тільки з санкції генпрокурора. Ірина Венедіктова повертається з відрядження 14 вересня.

Автор: 

НАБУ (5068) Бутусов Юрій (3595) Слуга народу (2813) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+33
НАБУ "вело" "слугу народа" Юрченко и его помощника Фищенко с июля, уголовное производство открыто в августе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 74
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14.09.2020 21:55
+18
200 штук баксов за поддержку фракции "слуг". Интересно за скока Донбасс сольют?
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14.09.2020 21:59
+11
Розумні люди, зовсім недавно казали, що найближчим часом "слуги" влаштують показово-антикорупційно- передвиборче шоу з одним зі своїх "членів". Так і сталося.
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14.09.2020 21:59
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С Розенблатом не вышло. И с этим не получится.
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14.09.2020 21:55 Відповісти
Розенблат же не гой, а тут є вірогідність
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14.09.2020 22:01 Відповісти
НАБУ "вело" "слугу народа" Юрченко и его помощника Фищенко с июля, уголовное производство открыто в августе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 74
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14.09.2020 21:55 Відповісти
фигня..пройдут местные выборы и зеленый расскажет к какой партии относится юрченко.. пока не может
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14.09.2020 21:58 Відповісти
200 штук баксов за поддержку фракции "слуг". Интересно за скока Донбасс сольют?
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14.09.2020 21:59 Відповісти
За дорого.
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14.09.2020 22:22 Відповісти
помнится, там кто-то усиленно дудел - наверное, уже давно заплатили. остальное - это так ...
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15.09.2020 01:11 Відповісти
Розумні люди, зовсім недавно казали, що найближчим часом "слуги" влаштують показово-антикорупційно- передвиборче шоу з одним зі своїх "членів". Так і сталося.
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14.09.2020 21:59 Відповісти
Не говори гоп. Вдруг он тоже в детстве юзал внучку фокина и они и теперь помогут друг другу. Управление страной оно такое. Запутанное.
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14.09.2020 22:04 Відповісти
До купи/ "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа"16.11.19
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14.09.2020 22:01 Відповісти
Цікаво про які поправки мова якщо закон про "зелені" тарифи вони прийняли місяць назад)
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14.09.2020 22:06 Відповісти
Про отходы. При чем тут энергетика?
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14.09.2020 23:19 Відповісти
За 20 лямов они и федерализацию проведут
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14.09.2020 22:08 Відповісти
и воду в Крым...
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14.09.2020 22:11 Відповісти
Юрченко покритий зеленським особисто.
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14.09.2020 22:12 Відповісти
НАБУ "вело" "слугу народа" Юрченко и его помощника Фищенко с июля, уголовное производство открыто в августе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9878
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14.09.2020 22:37 Відповісти
Два месяца НАБУ вело продажного депутата - а за 5 минут власть порешает . . . как порешали с "бриллиантовыми прокурами", Розенблатом, Насыровым, Свинарчуком, подрывателями арт-складов, Злочевским и пр.
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15.09.2020 00:20 Відповісти
а 13 тисяч доларів, що передали, тепер холодною водичкою запити?
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15.09.2020 07:49 Відповісти
І так за все, що вони "в інтересах" народу обговорюють на сесіях.
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15.09.2020 10:37 Відповісти
 
 