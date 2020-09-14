МЗС Німеччини скоротив час візиту Лаврова до Берліна. Той скасував поїздку
Глава МЗС РФ Сергій Лавров скасував візит до Берліна, намічений на 15 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба російського відомства в понеділок, 14 вересня, менш ніж за добу до запланованої зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas).
Як стверджує російський МЗС 3 вересня Берлін повідомив про зміни в робочому графіку Маасу, "у зв'язку з чим його участь у церемонії (закриття Року науково-освітніх партнерств) скасовується, а на двосторонні переговори відводиться лише півтори години".
"Таким чином, первісна й основна мета поїздки С.В.Лаврова в столицю Німеччини виявилася неактуальною, а запропонований формат двосторонніх переговорів - сильно урізаним. На цьому тлі прийнято рішення про скасування згаданого візиту", - вказується далі в заяві МЗС РФ.
За цими даними, німецька сторона проінформована про скасування візиту до Берліна, а Лавров направить вітання учасникам церемонії закриття Року науково-освітніх партнерств.
В останні тижні глава МЗС Німеччини неодноразово виступав з різкими заявами у зв'язку з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального. Гайко Маас, зокрема, пов'язав отруєння Олексія Навального з продовженням будівництва газопроводу "Північний потік - 2". "Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку - 2", - заявив він 6 вересня. Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу завдасть шкоди німецьким і європейським компаніям. Разом з тим, за його словами, було б неправильно "з самого початку виключати" будь-які наслідки для цієї ініціативи у зв'язку з подіями навколо Навального.
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- Можно к вам приехать?
МИД Германии:
- Конечно можно! Единственное условие - уехать обратно вам нужно за три часа до того, как вы прибудете.
Тут скорее украинофобия - один отравленный московский бутерброд для немцев более серьёзный повод ограничивать общение с кремлём, чем тысячи погибших украинских солдат.
Маас послав Лаврова.
Зачот.
Бо жирують там за рахунок німців.
От на росії - інша справа.
Ник лучше смени дебильный.
Портрет то збігається на 100 %.
ти ж так любиш рашку.
їдь додому.
А как Родину не любить?
Вони не для тебе країну будували.
Не любиш ти свою рашку, бо будуєш її.
Тобі нічого лишити дітям, окрім пропаганди. Їх годуватимуть німці.
Там лишаться вузькоокі і кавказ.
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Ага, полтора часа слушать его пропаганду- не каждый выдержит. Неужели мало? Хотел 3 часа трындеть-измором взять.
Лавров, на обиженных воду возят! С твоим то фейсом особенно актуально)
Але зелене чмо - "за мир, за жвачку"....
видимо не нужны немцам престарелые курящие мустанги....
пока они все не повыздыхают дела не будет.