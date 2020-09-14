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МЗС Німеччини скоротив час візиту Лаврова до Берліна. Той скасував поїздку

МЗС Німеччини скоротив час візиту Лаврова до Берліна. Той скасував поїздку

Глава МЗС РФ Сергій Лавров скасував візит до Берліна, намічений на 15 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба російського відомства в понеділок, 14 вересня, менш ніж за добу до запланованої зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas).

Як стверджує російський МЗС 3 вересня Берлін повідомив про зміни в робочому графіку Маасу, "у зв'язку з чим його участь у церемонії (закриття Року науково-освітніх партнерств) скасовується, а на двосторонні переговори відводиться лише півтори години".

"Таким чином, первісна й основна мета поїздки С.В.Лаврова в столицю Німеччини виявилася неактуальною, а запропонований формат двосторонніх переговорів - сильно урізаним. На цьому тлі прийнято рішення про скасування згаданого візиту", - вказується далі в заяві МЗС РФ.

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За цими даними, німецька сторона проінформована про скасування візиту до Берліна, а Лавров направить вітання учасникам церемонії закриття Року науково-освітніх партнерств.

В останні тижні глава МЗС Німеччини неодноразово виступав з різкими заявами у зв'язку з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального. Гайко Маас, зокрема, пов'язав отруєння Олексія Навального з продовженням будівництва газопроводу "Північний потік - 2". "Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку - 2", - заявив він 6 вересня. Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу завдасть шкоди німецьким і європейським компаніям. Разом з тим, за його словами, було б неправильно "з самого початку виключати" будь-які наслідки для цієї ініціативи у зв'язку з подіями навколо Навального.

Автор: 

Німеччина (7363) Лавров Сергій (1583) Навальний Олексій (612) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+35
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 2467
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14.09.2020 22:04
+23
Лавров:
- Можно к вам приехать?
МИД Германии:
- Конечно можно! Единственное условие - уехать обратно вам нужно за три часа до того, как вы прибудете.
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14.09.2020 22:07
+22
Лошади не предложили овса ! Та обиделась.
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14.09.2020 22:04
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МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 2467
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14.09.2020 22:04 Відповісти
Лошади не предложили овса ! Та обиделась.
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14.09.2020 22:04 Відповісти
Менше насере на асфальт і покоцає його копитами...
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14.09.2020 22:05 Відповісти
Рашку опять макнули мордой в говно, но Лавров пытается сохранить хорошую мину.
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14.09.2020 22:27 Відповісти
вежливо послали на куй
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14.09.2020 22:04 Відповісти
Просто ввічливо створили умови, аби він сам "послався"...
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14.09.2020 22:37 Відповісти
Лавров:
- Можно к вам приехать?
МИД Германии:
- Конечно можно! Единственное условие - уехать обратно вам нужно за три часа до того, как вы прибудете.
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14.09.2020 22:07 Відповісти
Щось німці русафобію затєвают, доіграюцца. Оркі ж можуть пафтаріть.
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14.09.2020 22:08 Відповісти
Никакой русофобии. Навальный тоже русский.
Тут скорее украинофобия - один отравленный московский бутерброд для немцев более серьёзный повод ограничивать общение с кремлём, чем тысячи погибших украинских солдат.
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14.09.2020 22:31 Відповісти
бендеровцами стали
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15.09.2020 10:02 Відповісти
В Берлине овса не хватило...Ну кто же знал,что едет не на одни сутки?!
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14.09.2020 22:08 Відповісти
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 2379
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14.09.2020 22:08 Відповісти
А то,что бот коля в спаме-обыденность.
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14.09.2020 22:11 Відповісти
Гранати не той системи(с)
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14.09.2020 22:09 Відповісти
Лавров послав Кулебу.
Маас послав Лаврова.
Зачот.
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14.09.2020 22:09 Відповісти
Ще би випхали всіх русачків з Німеччини.
Бо жирують там за рахунок німців.
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14.09.2020 22:09 Відповісти
у всех гражданство...как их вышлеш...у меня в семействе родственности например 90 процентов ватанов....любят расею суки-но издалека.
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14.09.2020 22:23 Відповісти
І все їм в Німеччині не подобається.
От на росії - інша справа.
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14.09.2020 22:29 Відповісти
дело в том что мои то и не жили никогда в п@дорашке-из Казахстана мы..куда нас опятьже выселили рюские фашисты за то что мы немцы...тяжело вобщем ходить с такими людьми по одной Германии
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14.09.2020 22:34 Відповісти
То виходить, що по національності вони німці, але виховані ватою.
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14.09.2020 22:35 Відповісти
да.манкурты поганые.
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14.09.2020 22:40 Відповісти
Тебя уж точно не высылали. Да и высылали кого куда. Твои предки попали на Северный Казахстан других чуть выше в Россию.
Ник лучше смени дебильный.
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14.09.2020 22:40 Відповісти
роися пишется с маленькой буквы .
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14.09.2020 22:42 Відповісти
А ты им это в глаза говоришь или помалкиваешь и лыбу давишь?
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14.09.2020 22:34 Відповісти
Прікінь, це твій родич про тебе написав ))
Портрет то збігається на 100 %.
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14.09.2020 22:36 Відповісти
Мы тут все советские народы нормально уживаемся и разногласий почти нет. Есть конечно упоротые, но они сами по себе.
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14.09.2020 22:43 Відповісти
а чого вам на сов'єччині не сиділось ?
ти ж так любиш рашку.
їдь додому.
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14.09.2020 22:48 Відповісти
Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.
А как Родину не любить?
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14.09.2020 22:54 Відповісти
То чому ти користуєшся працею німців ?
Вони не для тебе країну будували.
Не любиш ти свою рашку, бо будуєш її.
Тобі нічого лишити дітям, окрім пропаганди. Їх годуватимуть німці.
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14.09.2020 22:57 Відповісти
Не будуєш її - тобто рашку свою.
Там лишаться вузькоокі і кавказ.
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14.09.2020 22:58 Відповісти
говорю конечно-они меня бандеровцем называют...
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14.09.2020 22:36 Відповісти
Я местной вонючей русне в глаза говорю. И эта мразь глотает молча. Потому шо тут им не их любимая страна-помойка.
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14.09.2020 23:06 Відповісти
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14.09.2020 22:57 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русский?
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14.09.2020 23:07 Відповісти
Тут много фсякого ,но ты самая тупая свинья из фсех ,кого я встречал ,и да ,просто обожаю.
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15.09.2020 00:27 Відповісти
Эту лошадь можно заманить только коксом.., но немцы не по этому делу.., вот и не срослось.
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14.09.2020 22:09 Відповісти
Лошадка обиделась. Может лошадку усыпить?
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14.09.2020 22:09 Відповісти
Говорящая лошадь че та не так взбрыкнула...Это ж немцы вам нужны а не вы немцам...вы им сто лет не нужны были...а сейчас когда лавруша свой гонор показал -- и подавно...
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14.09.2020 22:10 Відповісти
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 7710
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14.09.2020 22:12 Відповісти
. . https://uploads.disquscdn.com/images/334ba549ab97b240f69317756a7e417a329db62044f8007653a5e996ea2d4e8d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c803a4876e5a936eba910026e02c7e444f2c4c1a27db3441eb5f117bc21dc9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd501a8763b031b3500ea45f908be3a5c2ed1114e900352f989eeb6ec43978bc.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7830729*********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2aa5df93a399ba1645aa13f306275c1929fa5237040477634da35238359cc35c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8e1e269ca28afe10c67fa1728bc96e51274c8d7051f965f1436633766b093547.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/45c79b8f360cdbc55d2dbc50418730a96f140c64a0710a775b7b80942a47dbd1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f126a7b4ee58f0c86a345cb60b359e93bf313720f3e78d95eefd23a1053f605c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c70ec0df7f1795cb5d9263be592b8e33b11a8009d85d186656a01986e02e9876.jpg . .

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14.09.2020 22:16 Відповісти
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 4298
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14.09.2020 22:16 Відповісти
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 9529
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14.09.2020 22:17 Відповісти
Согласно материалу агенства Рейтер,разыскавшего парамедиков,оказывавших первую помощь Навальному ещё в самолёте(Уколовших атропин)Анализы на сахар и другие показатели у Навального были в норме.Были только типичные признаки отравления фосфорорганическим ядом.Потому и антидот атропин.Попытки обвинить Германию в отравлении просто оскорбительны.
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14.09.2020 22:17 Відповісти
Лавров в молодости:
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 4860
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14.09.2020 22:18 Відповісти
Согласно материалу агенства Рейтер, сахар в крови Навального, при измерении в самолете, был от 3 миллимолей на литр (три анонимных источника). Просвещу. Если кровь берут из пальца, то гликемия наступает при 3,2 ммоль, если из вены (врачи), то 3,7 и гликемия. Что такое гликемия, я знаю оч хорошо. Человек не ориентируется в пространстве и реальности, бормочет что-то не связанное. Еще факты. Навального не призвали в армию из-за диабета, так же его не арестовали по этой же причине.
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15.09.2020 00:16 Відповісти
Та нам якось по.... Відмивайтесь.
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15.09.2020 07:00 Відповісти
А при чём тут сахар Навального к коню педальному?
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15.09.2020 07:19 Відповісти
Если ты про Лаврова, то он не поехал из-за ситуации с Навальным.
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15.09.2020 11:58 Відповісти
А что, коня твоё }{уйло тоже обещало "Новичком" угостить? Думаю, что ему пора уже...
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15.09.2020 14:13 Відповісти
МИД Германии сократил время визита Лаврова в Берлин. Тот отменил поездку - Цензор.НЕТ 3110
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14.09.2020 22:19 Відповісти
Лошадку подковали коксовыми подковами, вот она и показала *****, то есть язык.)))
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14.09.2020 22:21 Відповісти
Так вам и надо, зажравшиеся фашиsты!
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14.09.2020 22:24 Відповісти
А нами Пушилин командует....Тьху!
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14.09.2020 22:26 Відповісти
Коняці вівса замало і вона вирішила лишитись у стійлі))
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14.09.2020 22:31 Відповісти
Вот и все, теперь только в Казахстан и Киргизию, да еще пока что в Минск.
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14.09.2020 22:31 Відповісти
МЗС Німеччини скоротив час візиту Лаврова до Берліна. Той скасував поїздку - Цензор.НЕТ 630
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14.09.2020 22:34 Відповісти
Старенькой лошадке совсем живется несладко.
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14.09.2020 22:37 Відповісти
МЗС Німеччини скоротив час візиту Лаврова до Берліна. Той скасував поїздку - Цензор.НЕТ 926
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14.09.2020 22:39 Відповісти
МЗС Німеччини скоротив час візиту Лаврова до Берліна. Той скасував поїздку - Цензор.НЕТ 1881
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14.09.2020 22:56 Відповісти
Полтора часа на визит.И что,даже чаю не предложат?
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14.09.2020 23:10 Відповісти
"в связи с чем его участие в церемонии (закрытия Года научно-образовательных партнерств.) отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа".

Ага, полтора часа слушать его пропаганду- не каждый выдержит. Неужели мало? Хотел 3 часа трындеть-измором взять.
Лавров, на обиженных воду возят! С твоим то фейсом особенно актуально)
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14.09.2020 23:59 Відповісти
Смоли йому гарячої,розливної,гарно вонючої,а не чаю від німців.
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15.09.2020 01:21 Відповісти
зручний же момент в цій ситуації з навальним і далі давити на засрашку! Щоб німчура ініціювала нові санкції!
Але зелене чмо - "за мир, за жвачку"....
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14.09.2020 23:55 Відповісти
Так а лашакам же низзя ездить в страны где люди живут
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15.09.2020 01:01 Відповісти
сокращение времени визита в ноль - красиво, звонко и по дипломатически интеллигенто.
видимо не нужны немцам престарелые курящие мустанги....
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15.09.2020 01:05 Відповісти
Быстрее мул или лошак!
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15.09.2020 08:58 Відповісти
у кацапов ни мула ни лошака нет - такие же престарелые мустанги как и у нас.
пока они все не повыздыхают дела не будет.
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15.09.2020 09:06 Відповісти
Ото-о-о ляпас,так ляпас! Буде рашківське дубобидло довго пам"ятати про оте "запршення" у відповідь на биківську поведінку кацПавейок.Браво,фріцики,біс!!!
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15.09.2020 01:27 Відповісти
Вот так правильно-мордой в багнюку.
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15.09.2020 08:20 Відповісти
Немцы правильно делают!
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15.09.2020 08:57 Відповісти
похоже СП-два таки накроется коксом, не из-за войны в Украине, так из-за страха перед химией из паРашы.
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15.09.2020 09:34 Відповісти
А хорошая новость, млять!
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15.09.2020 09:43 Відповісти
 
 