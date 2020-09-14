МЗС Німеччини скоротив час візиту Лаврова до Берліна. Той скасував поїздку

Глава МЗС РФ Сергій Лавров скасував візит до Берліна, намічений на 15 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба російського відомства в понеділок, 14 вересня, менш ніж за добу до запланованої зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas).

Як стверджує російський МЗС 3 вересня Берлін повідомив про зміни в робочому графіку Маасу, "у зв'язку з чим його участь у церемонії (закриття Року науково-освітніх партнерств) скасовується, а на двосторонні переговори відводиться лише півтори години".

"Таким чином, первісна й основна мета поїздки С.В.Лаврова в столицю Німеччини виявилася неактуальною, а запропонований формат двосторонніх переговорів - сильно урізаним. На цьому тлі прийнято рішення про скасування згаданого візиту", - вказується далі в заяві МЗС РФ.

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За цими даними, німецька сторона проінформована про скасування візиту до Берліна, а Лавров направить вітання учасникам церемонії закриття Року науково-освітніх партнерств.

В останні тижні глава МЗС Німеччини неодноразово виступав з різкими заявами у зв'язку з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального. Гайко Маас, зокрема, пов'язав отруєння Олексія Навального з продовженням будівництва газопроводу "Північний потік - 2". "Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку - 2", - заявив він 6 вересня. Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу завдасть шкоди німецьким і європейським компаніям. Разом з тим, за його словами, було б неправильно "з самого початку виключати" будь-які наслідки для цієї ініціативи у зв'язку з подіями навколо Навального.