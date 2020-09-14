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Новини Коронавірус і карантин
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Педагогам у "помаранчевій зоні" карантину рекомендується носіння захисних щитків під час уроків, - Міносвіти

Педагогам у

У школах, які потрапили до помаранчевої зони епідемічної небезпеки педагогам рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства освіти і науки в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні побільшало "помаранчевих" зон. У школах, які потрапили до них, освітній процес продовжується у звичному режимі", - говориться в повідомленні.

У МОН нагадують про важливість дотримання основних правил безпечного навчання в умовах карантину. Зокрема, тримати руки у чистоті - регулярно мити їх з милом або обробляти антисептиком. Також дотримуватись дистанції, користуватись розміткою для безпечного пересування по закладу, використовувати маски/респіратори, коли це необхідно.

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Учні 5-11 класів можуть бути без маски на уроках, а в приміщеннях школи повинні носити її; учням 1-4 класів дозволено пересуватись приміщеннями закладу освіти без маски.

"Педагогам шкіл, які потрапили до "помаранчевої" зони, рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків. Використовувати і дезінфікувати щитки слід згідно з інструкцієї виробника", - інформують в Міносвіти.

Нагадуємо, з понеділка, 14 вересня, в Україні набрало чинності нове карантинне зонування. До помаранчевої зони, серед інших адміністративно-територіальних одиниць віднесено місто Київ.

Автор: 

карантин (18172) школа (2212) Міносвіти (1413) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Люди, схаменітесь, які щитки, забрала, скафандри, підприємство від 3-х до 5-ти тисяч українців, жодного випадку захворювання, а бо ж важких ускладнень від цієї зарази, так вона існує, але усі ці заходи по проти дії їй, не варті виїденого яйця, вони просто *****-ь бабки....
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14.09.2020 22:58
+4
Правильно. С 1 по 4 класс дышать только правой ноздрёй, старшеклассникам - левой. На перерывах менять ноздрю.
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14.09.2020 23:10
+4
Какие вшивые кретины ! Можно подумать что вирус, свободно плавающий в воздухе, боится каких-то кусков пластмассы.
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14.09.2020 23:59
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В верховной зраде пусть ходят...советчики
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14.09.2020 22:52 Відповісти
Як батько ліцеїста військового закладу м. Боярки , я глибоко занепокоєний, що в КВЛ імені Івана Богуна грубо порушуються умови карантину помаранчевої зони. У взводі 7-2 стався лабороторно підтверджений випадок ковід19. Дитину забрали додому, але не встановлене коло контактів, не ізолювали його клас, не зробили тести викладачам та вихователям. Більш того, зараз в тісному лазареті перебувають дуже багато ліцеїстів, на уроках відсутньо до половини учнів. Останьої краплею стало, що з лазарету випускають курсантів з температурою 37.6 і кажуть йти вчитися! По правилах, найменше, що треба зробити - це ізолювати увесь взвод на карантин, мовчу вже про контактних викладачів. Викладачі, офіцери, вихователі збираються самі та збирають дітей у великі групи більше 30 чоловік. Ще раз повторюю, в середньому, в класах відсутня третина дітей! Це катастрофічна ситуація і якщо щось станеться із здоров'ям чи, не дай Боже, життям дитини, офіцера чи викладача відповідати буде керівництво закладу!
Я буду робити все в моїх силах, щоб запобігти поширенню небеспеки: на гарячу лінію МОЗ, в Міносвіти та оборони України вже відправлені деталі порушень, призвіще та клас захворівшего на ковід19 учня, факти бездіяльності керівництва і спроби замовчування епідемії в закладі.
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15.09.2020 09:02 Відповісти
Люди, схаменітесь, які щитки, забрала, скафандри, підприємство від 3-х до 5-ти тисяч українців, жодного випадку захворювання, а бо ж важких ускладнень від цієї зарази, так вона існує, але усі ці заходи по проти дії їй, не варті виїденого яйця, вони просто *****-ь бабки....
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14.09.2020 22:58 Відповісти
Угу. Ви це родичам 3221 померлого в Україні в коронавіруса розкажіть
Краще подивіться краще https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5QHgqETq8Mg&feature=emb_logo&ab_channel=LaNaci%C3%B3nCostaRica відео , як спалють трупи померлих від ковіду в Еквадорі. Переконує?
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14.09.2020 23:14 Відповісти
По Еквадору. Ви гіперпосилання натиснути не в змозі?
По Білорусі. Статистика ООН по смертності в РБ наведена нижче.
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14.09.2020 23:45 Відповісти
пішов нахрен мразь ти тупорила.... засунь свої відоси собі в задницю! Вже 7 місяць так званої "пандемії" ДЕ ГОРИ ТРУПІВ ,МАТЬ ТВОЮ!!!!!?????
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15.09.2020 07:36 Відповісти
Ви що? Здуріли? Уже і знайомі,і сусіди,і на роботі є випадки...
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14.09.2020 23:25 Відповісти
За чиї кошти? Бо згідно законодавства має бути за державні.
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14.09.2020 22:59 Відповісти
Ой, де ви те законодавство у нас бачили?
Поки самі вчителі чи батьківські комітети не куплять, нічого не буде
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14.09.2020 23:16 Відповісти
Як ті самі вчителі питання поставлять.
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14.09.2020 23:18 Відповісти
Что-то не видно комментов учителей в СМИ нигде... Может, им нравится так...
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15.09.2020 07:55 Відповісти
Тоді нехай купують за свої... В них же по 4000 баксів на місяць...
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15.09.2020 08:15 Відповісти
Напевно, зелені слуги гроші на ці щитки, маски та дезінфектори уже спиз*или. Будуть вчителів з їхньої зарплати у $4000 заставляти самим купувати
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14.09.2020 23:03 Відповісти
Физкультуру в ВУЗах отменят? В мире такого нет, чтобы выши физру навязывали!
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14.09.2020 23:03 Відповісти
О, а я знаю кто эту тему педалирует. Потенциальные застройщики школьных стадионов.
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14.09.2020 23:08 Відповісти
Одна дочь учится в Германии в ВУЗ, там нет физкультуры, другая в Украине! Зачем? Когда и так тяжело на первых курсах, а тут по полям бегай....
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14.09.2020 23:16 Відповісти
В Германии просто не по полям бегают, а в бассейнах, на лисапедах и по улицам пробежки. Нашим если физ-ру ротменить подохут сосвем.
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15.09.2020 00:00 Відповісти
Просто источник доходов со студентов....Не рассказывай мне сказки. Четвертого ребенка учу в выше....
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15.09.2020 21:01 Відповісти
Какой источник? Каких доходов? Дурашка, я профессор в универе и уже лет 15 там работаю. Если ты башлял бабло заместо того чтобы твои дети ходили на физ-ру это уже второй вопрос. Кстати, сейчас физ-ра по новым планам на факультативе.
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15.09.2020 22:32 Відповісти
Щас ты скажешь про ваши схемы! Да башлял, потому что некогда бегать по полям на первом курсе, а кафедра ведет себя как самая главная. Спасибо за инфу про факультатив....
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16.09.2020 21:44 Відповісти
Правильно. С 1 по 4 класс дышать только правой ноздрёй, старшеклассникам - левой. На перерывах менять ноздрю.
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14.09.2020 23:10 Відповісти
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15.09.2020 07:53 Відповісти
Нахєра з учителів зварювальників робити?
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14.09.2020 23:12 Відповісти
Це поверх маски? А рукавички що непотрібні?
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14.09.2020 23:15 Відповісти
І під щиток іще захисні окуляри !
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14.09.2020 23:36 Відповісти
Учителів в масках уявити можу, а дітей ... не заставиш, а мозку там їще обмаль
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14.09.2020 23:19 Відповісти
Тому у Білорусі смертність у за перше півріччя побила п'ятирічний рекорд.
А за червень цього року смертність була на 40% більшою ніж торік
https://news.tut.by/economics/699451.html

Та, й у Швеції далеко не усе гладко
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14.09.2020 23:29 Відповісти
К сожалению, умирать будут всегда... А медицины-то особенной в Беларуси и нет, обычная совдеповская
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15.09.2020 07:52 Відповісти
Срочно закрывайте вузы, школы, садики и переводите всех на дистанционку пока беда не случилась по вашей глупости !! Хватит экспериментов !!! В конце месяца уже может быть поздно.
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14.09.2020 23:36 Відповісти
Может всем и дышать перестать? Так вообще никаки проблем нне будет!!! Вы нормальный?
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15.09.2020 07:50 Відповісти
Вы ковИдиотка!?.. Вирус есть, рост заболеваемости есть - так что жертвовать детьми и молодежью т.к. вузы есть источником распространения !? вы нормальная!? хотя у кого и что я спрашиваю..
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15.09.2020 12:38 Відповісти
Гаразд. Де їх купляти? За власні кошти???????????????
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14.09.2020 23:41 Відповісти
Ти хоч розумієш значення слова "рєкомєндуєтся"? Всі ж знають, що рекомендується не срать в коментах не цензорі, але мало хто цього дотримується.
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15.09.2020 06:18 Відповісти
Какие вшивые кретины ! Можно подумать что вирус, свободно плавающий в воздухе, боится каких-то кусков пластмассы.
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14.09.2020 23:59 Відповісти
Цікаво - вчителям видають бескоштовно ті захисні щитки, та дезинфікуючі засоби, дітям маски, а вони відмовляються їх використовувати???
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15.09.2020 00:59 Відповісти
Сто пудов,кое кто уже готов на " Щитках" бабло пилить
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15.09.2020 01:50 Відповісти
Тесты на дебильность учителей. Учитель в маске это клеймо и позор на всю жизнь. Власть поменяется но фото останутся.
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15.09.2020 05:03 Відповісти
Учителя - рабы подневольные. Одна из самых тяжёлых профессий.
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15.09.2020 12:56 Відповісти
Надо Ляшко, Степанова и министра образования в законодательном порядке заставить носить такие щитки по 8-10 часов с обязательным описанием своих впечатлений в СМИ. И брифинг провести совместный
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15.09.2020 07:48 Відповісти
Також, в зв'язку з пандемією, пропоную зобов'язати всіх футболістів зняти свої захисні щитки та передати їх педагогам вмісті з гетрами.
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15.09.2020 08:49 Відповісти
Купить самостоятельно. По 3 штуки зарабатываете всетаки
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15.09.2020 10:45 Відповісти
 
 