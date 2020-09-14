Педагогам у "помаранчевій зоні" карантину рекомендується носіння захисних щитків під час уроків, - Міносвіти

У школах, які потрапили до помаранчевої зони епідемічної небезпеки педагогам рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства освіти і науки в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні побільшало "помаранчевих" зон. У школах, які потрапили до них, освітній процес продовжується у звичному режимі", - говориться в повідомленні.

У МОН нагадують про важливість дотримання основних правил безпечного навчання в умовах карантину. Зокрема, тримати руки у чистоті - регулярно мити їх з милом або обробляти антисептиком. Також дотримуватись дистанції, користуватись розміткою для безпечного пересування по закладу, використовувати маски/респіратори, коли це необхідно.

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Учні 5-11 класів можуть бути без маски на уроках, а в приміщеннях школи повинні носити її; учням 1-4 класів дозволено пересуватись приміщеннями закладу освіти без маски.

"Педагогам шкіл, які потрапили до "помаранчевої" зони, рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків. Використовувати і дезінфікувати щитки слід згідно з інструкцієї виробника", - інформують в Міносвіти.

Нагадуємо, з понеділка, 14 вересня, в Україні набрало чинності нове карантинне зонування. До помаранчевої зони, серед інших адміністративно-територіальних одиниць віднесено місто Київ.