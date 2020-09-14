Педагогам у "помаранчевій зоні" карантину рекомендується носіння захисних щитків під час уроків, - Міносвіти
У школах, які потрапили до помаранчевої зони епідемічної небезпеки педагогам рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства освіти і науки в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Україні побільшало "помаранчевих" зон. У школах, які потрапили до них, освітній процес продовжується у звичному режимі", - говориться в повідомленні.
У МОН нагадують про важливість дотримання основних правил безпечного навчання в умовах карантину. Зокрема, тримати руки у чистоті - регулярно мити їх з милом або обробляти антисептиком. Також дотримуватись дистанції, користуватись розміткою для безпечного пересування по закладу, використовувати маски/респіратори, коли це необхідно.
Учні 5-11 класів можуть бути без маски на уроках, а в приміщеннях школи повинні носити її; учням 1-4 класів дозволено пересуватись приміщеннями закладу освіти без маски.
"Педагогам шкіл, які потрапили до "помаранчевої" зони, рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків. Використовувати і дезінфікувати щитки слід згідно з інструкцієї виробника", - інформують в Міносвіти.
Нагадуємо, з понеділка, 14 вересня, в Україні набрало чинності нове карантинне зонування. До помаранчевої зони, серед інших адміністративно-територіальних одиниць віднесено місто Київ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я буду робити все в моїх силах, щоб запобігти поширенню небеспеки: на гарячу лінію МОЗ, в Міносвіти та оборони України вже відправлені деталі порушень, призвіще та клас захворівшего на ковід19 учня, факти бездіяльності керівництва і спроби замовчування епідемії в закладі.
Краще подивіться краще https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5QHgqETq8Mg&feature=emb_logo&ab_channel=LaNaci%C3%B3nCostaRica відео , як спалють трупи померлих від ковіду в Еквадорі. Переконує?
По Білорусі. Статистика ООН по смертності в РБ наведена нижче.
Поки самі вчителі чи батьківські комітети не куплять, нічого не буде
А за червень цього року смертність була на 40% більшою ніж торік
https://news.tut.by/economics/699451.html
Та, й у Швеції далеко не усе гладко